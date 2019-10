Vì sao tập 30 phút là chìa khóa giảm cân thần tốc, còn hơn cả tập nhiều tiếng?

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 16:23 PM (GMT+7)

Dù quỹ thời gian eo hẹp nhưng bạn cũng nên hiểu rằng 30 phút là đủ để đạt hiệu quả trong luyện tập.

Giảm cân trong 30 phút tốt hơn nhiều tiếng tập luyện

Tập luyện lâu hay ngắn giúp giảm cân?

Khoa học đã chứng minh, con số 30 phút là lý tưởng cho việc tập luyện, thậm chí còn giúp cơ thể đạt được hiệu quả giảm cân tốt hơn việc luyện ròng rã nhiều tiếng trong phòng tập.

Một nghiên cứu từng được đăng tải trên Telegraph cho thấy, những người tập 30 phút - nửa tiếng mỗi ngày lâu dài giảm cân nhiều hơn những người tập một tiếng. Nghiên cứu này chỉ ra các buổi tập thể dục thời lượng ngắn giúp đốt cháy calories nhiều hơn. Ngoài ra tập với thời lượng ngắn cũng giúp người tập tăng thêm ý chí và động lực tập luyện mỗi ngày - một trong những yếu tố tiên quyết để đạt thành quả trong luyện tập.

Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra tác dụng rõ rệt và vượt trội của tập 30 phút so với tập lâu, khoảng 1 tiếng hoặc hơn. Trong một nghiên cứu trên 60 người đàn ông Đan Mạch trưởng thành trong 13 tuần. 50% trong số họ tập 30 phút, 50% còn lại tập 1 tiếng. Điều bất ngờ là những người tập 30 phút giảm gần 3,6 kg qua 3 tuần và nhóm tập lâu hơn giảm 2,7 kg.

Vì sao tập nhiều lại không hiệu quả bằng tập 30 phút, lý do lại nằm ở động lực tập, theo tác giả của nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Đan Mạch - tiến sĩ Astrid Jespersen. Do tập thời lượng vừa phải, những người trong nhóm tập thể dục ít lại có động lực tập và sống lành mạnh, cảm thấy hứng khởi với việc leo cầu thang, đi bộ, vận động nhẹ. Ở nhóm những người tập 1 tiếng, do thời lượng tập dài khiến họ kiệt sức và không cải thiện lối sống tích cực hơn.

Một số bộ môn tập đốt calories cao chỉ với quá trình tập khoảng 30 phút: Đạp xe trên máy đốt khoảng 488 calo/30 phút, Yoga cơ bản: 177 calo/30 phút, aerobic: Khoảng 244 - 266 calo/30 phút, tập cùng máy kháng thủy lực giúp đốt khoảng 500 calo/30 phút.

Bài tập với máy kháng thủy lực giúp giảm cân hiệu quả.

Vậy, nếu có dưới 30 phút/ngày thì tập có tác dụng gì?

12 phút tập thể dục cường độ cao một tuần cũng giúp cơ thể tăng hấp thụ oxy và giảm huyết áp.

Nếu không có thời gian, bạn vẫn nên tập luyện, không chỉ để body đẹp hơn mà cũng để nâng cao sức khỏe. Đa phần những người làm việc trong văn phòng đều khó đi tập đều đặn. Điều này dẫn tới nhiều căn bệnh về xương, khớp, thoái hóa... Khoa học đã chỉ ra người trưởng thành nên thực hiện 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần, tương đương với khoảng 20 phút mỗi ngày hay 75 phút tập nặng mỗi tuần, tương đương với 10 phút tập nặng mỗi tuần để đảm bảo việc nâng cao sức khỏe.

Nếu bận rộn 10 phút tập mỗi ngày cũng tạo nên thay đổi.

Trong một bài viết đăng tải trên Bright Side khi bạn tập, tỷ lệ trao đổi chất tăng, độ đậm đặc của máu được cải thiện, cho phép các tế bào nhận thêm nhiều oxy và dinh dưỡng từ máu. Ngay sau khi tập luyện, cơ thể bắt đầu hấp thụ proteins và carbohydrates nhanh hơn bình thường gấp 4 lần, giúp bạn giảm cân. Não bộ cũng bắt đầu giải phóng thêm nhiều endorphins, giúp bạn tự tin, vui vẻ, ngủ ngon hơn. Một vài tuần sau khi bạn tập thể dục thường xuyên, chức năng phổi được cải thiện, hệ tim mạch và các mạch máu làm việc tốt hơn, cơ thể hấp thụ ít chất béo, lượng đường trong máu được kiểm soát. Sau một vài tháng luyện tập đều đặn, bạn khỏe mạnh và yêu đời hơn. Sau vài năm tập thể dục chăm chỉ, bạn trông trẻ hơn tuổi thật, sức khỏe được cải thiện, tăng tuổi thọ.