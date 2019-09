Mắc ung thư vú, người phụ nữ vẫn khỏe đẹp rạng ngời nhờ tập luyện

Từ câu chuyện mang tính truyền cảm hứng của một phụ nữ mắc ung thư vú, bạn sẽ thấy chưa bao giờ là quá muộn để tập luyện.

Vừa xạ trị xong đã quyết đi tập để chiến thắng chính mình

Nếu không biết thì có lẽ rất ít người nhận ra chị Tuyết (hiện đang sinh sống ở Sài Gòn) đang mắc trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác. Gương mặt chị tươi sáng, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt là tinh thần vô cùng vui vẻ, lạc quan. Không giống như người bị bệnh hiểm nghèo, chị đầy sức sống, thoăn thoắt thực hiện các bài tập trên những chiếc máy kháng thủy lực màu hồng xinh xắn trong một câu lạc bộ toàn phụ nữ.

"Không quan trọng mình sống bao lâu, quan trọng là mình sống như thế nào, đó mới là quan trọng. Mình muốn mọi người quan tâm tới sức khỏe bản thân, sức khỏe mình không lo, thì không ai lo cho mình. Và hãy sống vui", chị Tuyết thổ lộ.

Tập luyện giúp chị Tuyết có được sức mạnh để chống lại căn bệnh ung thư vú.

Dù bệnh nặng nhưng tinh thần luyện tập của chị Tuyết không thua bất cứ ai. Cách đây 1 năm, sau đợt hóa trị cuối cùng, chị đã "lết tới phòng tập" để quay trở lại việc rèn luyện thể chất. Không đủ sức lực để nâng trọn vẹn tất cả bộ 12 máy trong câu lạc bộ Curves - nơi chị theo tập luyện 3 tháng trước khi phát hiện ra căn bệnh - nhưng chị vẫn cố gắng đi khoảng hơn mười buổi mỗi tháng. Trong những buổi đầu, dẫu người mỏi mệt, chị thậm chí còn không thể nhấc nổi máy, chỉ lượng sức mình khi tập nhưng vẫn hết sức nỗ lực. Đối với người phụ nữ này, còn một ngày để sống là còn một ngày cố gắng.

Dần dần chị Tuyết tăng khả năng tập luyện. Sau 1 năm, các chỉ số của chị cải thiện nhiều, rõ nhất ở lượng mỡ ha, giảm 4 kg và khỏe mạnh hơn, không chỉ ở trong cơ thể mà cả tinh thần khi được tập trong cộng đồng xung quanh là phụ nữ, và luôn có PT hướng dẫn, động viên. Thậm chí chị còn cải thiện được tuổi sinh học, trẻ hơn khai sinh 7 tuổi. Giờ đây chị là một thành viên tích cực của các hội nhóm chống ung thư tại Sài Gòn.

"Đối với người bình thường chưa và đã mắc bệnh, mình chỉ muốn nói với mọi người tinh thần lạc quan là điều quan trọng, vì thế hãy luôn cười. Bản thân mục tiêu của mình là tập để khỏe, khỏe là sẽ đẹp. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, không ai giống ai", người phụ nữ tràn đầy lạc quan này gửi thông điệp.

Ung thư vú: Ác mộng không chỉ riêng ai, không bao giờ là quá muộn

Ước tính đến cuối năm 2018, có khoảng 42 ngàn phụ nữ Việt mắc ung thư vú, theo nghiên cứu của Bệnh viện K Trung ương. Căn bệnh này có xu hướng "trẻ hóa" tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Đa số chị em bị phát hiện mắc bệnh ở lứa tuổi 30 - 34. Càng trẻ tiên lượng bệnh càng xấu do mắc ung thư vú dương tính với gene HER 2 cao hơn tuổi khác (Ung thư vú do gene HER 2 thì dễ di căn, nguy cơ tử vong cao). Ngoài yếu tố di truyền thì căn bệnh ung thư vú tăng cao do lối sống thiếu điều độ, con người hối hả chạy theo công việc khiến quên đi các hoạt động thể chất tích cực, lười tập luyện...

Nghiên cứu cho thấy tập luyện giúp giảm nguy cơ 7 loại ung thư.

Bên cạnh các hình thức điều trị, thì chế độ dinh dưỡng lành mạnh ít thịt đỏ, nhiều rau củ quả hạt và đặc biệt là tập thể dục giúp các bệnh nhân ung thư vú cải thiện tình trạng hiệu quả. Theo một nghiên cứu của Đại học Miami (Mỹ) đã trên 240 phụ nữ bị ung thư vú thì số phụ nữ tích cực hoạt động thể chất, tập thể dục ít bị trầm cảm, vui vẻ, lạc quan giúp việc điều trị hậu phẫu thuật tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu, việc tập thể dục không chỉ là liều thuốc đẩy lùi bệnh tật hiểm nghèo, mà còn là thứ ngăn ngừa ung thư vú. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra kết luận, 30 phút tập luyện mỗi ngày có thể ngăn ngừa được nguy cơ của 7 loại ung thư, trong đó có ung thư vú. Phụ nữ béo phì và ít vận động có nguy cơ ung thư vú cao hơn những người hoạt động thể chất tích cực. Nguy cơ mắc căn bệnh phổ biến này hơn 10% khi tập thể dục đều đặn. Do đó tập luyện chưa bao giờ là quá muộn và cực kỳ hữu ích, dù bạn chưa hay đã mắc bệnh.

Vóc dáng thon gọn và tinh thần cùng các chỉ số cơ thể của chị tốt hơn sau khi tập luyện đều đặn.

Tháng 10: "Tháng hồng" đẩy lùi ung thư vú

Tại sao gọi tháng 10 là "tháng hồng chống ung thư vú"? Tháng 10 năm 1991, bà Evelyn Lauder – Phó Chủ tịch tập đoàn Estee Lauder và bà Penney – Tổng biên tập tạp chí “Self” đã dấy lên phong trào chống ung thư vú trên toàn cầu thông qua biểu tượng nơ hồng. Hàng vạn phụ nữ đeo trên ngực chiếc nơ hồng - biểu trưng của sự lạc quan và niềm tin chống lại căn bệnh này. Liên hiệp quốc cũng chọn tháng 10 là "tháng nâng cao nhận thức ung thư vú trên toàn thế giới", và ngày 18/10 hàng năm là Ngày tuyên truyền phòng chống ung thư vú, ngày thứ năm của tuần thứ ba trong tháng 10 được chọn làm Ngày hội nơ hồng (Pink Ribbon Day Care).

Hãy nhận thức đúng về căn bệnh ung thư vú.

Ở Việt Nam, dự án Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – Breast Cancer Network Vietnam phát động Ngày hội nón hồng vào ngày 27/10 để khích lệ, hỗ trợ người bệnh ung thư vú, tăng cường nhận thức để cùng chống lại căn bệnh nguy hiểm này.