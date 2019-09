Sự thật ngã ngửa sau thân hình bốc lửa bên bể bơi của Britney Spears

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 14:12 PM (GMT+7)

Khác với hình ảnh xinh đẹp của cô ca sĩ từng được gọi công chúa, Britney Spears của hiện tại không khỏi khiến nhiều người ngao ngán.

Giảm cân Sự kiện:

Britney Spears lộ thân hình phát tướng trong những bức hình do các tay săn ảnh chụp.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Britney Spears đã tăng tải hình ảnh cô mặc bikini khoe thân hình thon thả tại bể bơi. Không còn hình ảnh sồ sề thường thấy, "công chúa nhạc pop" đã lấy lại được vóng dáng ngày nào. Tuy nhiên, khi những tấm hình được các tay săn ảnh đăng lên, người ta nhận ra tất cả chỉ là kết quả của photoshop. Britney Spears vẫn béo mập, không một chút đường cong. Mỗi lần nhìn hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ, người hâm mộ càng nuối tiếc cho quá khứ vàng son và diện mạo xinh đẹp của cô trước kia.

Hình ảnh nữ ca sĩ đăng lên Instagram.

Hóa ra tất cả chỉ là sản phẩm của việc chỉnh sửa ảnh.

Có lẽ rất hiếm người không biết đến Britney Spears và chắc ai cũng đã từng ngâm nga giai điệu của "Baby One More Time" hay "Oops!... I Did It Again". Britney Spears đã xác lập vị thế của mình trong nền văn hóa đại chúng cuối thập niên 90 như người tạo nên sự thay đổi của dòng nhạc pop.

Cô không chỉ được chú ý bởi tài năng âm nhạc mà còn được yêu mến vì ngoại hình xinh đẹp. Hình ảnh cô gái tóc vàng với nụ cười rạng rỡ đã làm xiêu lòng bao người. Trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ở tuổi 18, Britney Spears đã từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Star Search và là gương mặt quen thuộc trên kênh truyền hình Disney. Mặc dù còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt cô bé Britney Spears đã rõ nét và hài hòa.

"Công chúa nhạc pop" ngày ấy nổi bật với mái tóc vàng như búp bê.

Britney Spear hồi nhỏ khi tham gia chương trình của Disney.

Khoảng thời gian 2007 là thời điểm kinh hoàng của Britney Spear. Cô xuất hiện với hình ảnh trọc đầu, tấn công phóng viên,... có nguồn tin cho biết cô đã sử dụng ma túy. Nữ ca sĩ tiệc tùng thâu đêm, ngập trong chất kích thích cùng với những cô nàng thị phi của showbiz là Lindsay Lohan và Paris Hilton. Theo đó, Britney Spear ngày càng tuột dốc cả trong sự nghiệp lẫn ngoại hình.

Britney Spear béo ú tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2007.

Hình ảnh già nua của Britney Spear khiến nhiều người giật mình.

Những dấu vết thời gian dần hiển hiện rõ trên gương mặt cô với làn da nhăn nheo, mí mặt sụp xuống. Sau đó nữ ca sĩ vướng phải hàng loạt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Có bác sĩ đã chỉ ra Britney Spear thực hiện giảm mỡ cằm, bơm môi và thu gọn mũi,...

Khó có thể tin đây là Britney Spear của hiện tại.

Nữ ca sĩ vướng phải hàng loạt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoại hình khác biệt khiến nhiều người cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Về vóc dáng, sau khủng hoảng tinh thần, Britney Spear luôn xuất hiện với hình ảnh béo tròn, ngấn mỡ. Mặc dù khẳng định bản thân đã giảm cân và kiên trì tập luyện nhưng kết quả vẫn chưa đạt được là bao. Không chỉ một mà nhiều lần cô bị bóc mẽ vì chỉnh sửa ảnh quá tay.

Britney Spear gây chú ý với vóc dáng thon gọn khi chụp ảnh cùng bạn trai.

Nhưng đây mới là hình ảnh thật do những tay săn báo chụp được.