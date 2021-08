Hot girl Sam hoảng hốt vì tăng cân không phanh mùa dịch, nọng cằm 2 ngấn

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 11:54 AM (GMT+7)

Vì ăn quá nhiều đồ béo trong thời gian giãn cách xã hội mà gương mặt của cô thay đổi, nọng cằm xuất hiện.

Sam không ngại chia sẻ hình ảnh gương mặt tròn xoe với người hâm mộ.

Sam được biết tới là một diễn viên, MC tài năng của showbiz Việt. Là một nghệ sĩ, việc giữ gìn hình ảnh của cô luôn được chú trọng. Tuy nhiên, thời điểm giãn cách xã hội kéo dài, không chỉ Sam mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng rơi vào tình trạng lên cân. Sam chia sẻ với người hâm mộ, cô lên 5kg kèm theo bức hình với gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh.

Chia sẻ về lý do tăng cân nhanh, nữ MC nói, khi chưa giãn cách, cô luôn làm việc với cường độ rất cao. Vì thế, dù ăn nhiều không béo. Hơn nữa, Sam là một tín đồ của đồ ngọt, béo nên việc ăn những món ăn này trong thời gian nghỉ dịch đã khiến cô lên cân không kiểm soát.

"Hiện tại, tôi rất là hoảng hốt vì tăng lên 5kg. Đây là lần đầu tiên tôi phải lên kế hoạch giảm cân, và đang trong chế độ giảm cân thực sự. Vì từ trước tới giờ, chưa khi nào cân nặng của tôi lại có sự thay đổi nhiều tới thế" - Sam bật mí.

Để việc giảm cân an toàn và hiệu quả, Sam chia sẻ cách thay đổi chế độ ăn hợp lý hơn. Bởi, cô cho hay trong mùa dịch nếu ăn uống quá khắt khe, cơ thể thiếu dưỡng chất, sức đề kháng yếu sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Cắt giảm tinh bột từ cơm sẽ được Sam áp dụng thường xuyên trong mỗi bữa ăn. Trong cơm chứa rất nhiều calo và khi chúng ta không hoạt động chuyển hoá hết năng lượng đó sẽ dẫn tới việc tích mỡ, tăng cân. Cô hạn chế ăn đồ ngọt và cắt giảm số lượng bữa ăn trong ngày.

Trước đó, Sam tự tin khoe dáng với đồ bơi 2 mảnh khoe body chuẩn đẹp đồng hồ cát.

"Tôi sẽ bỏ thói quen ăn no. Lúc trước, tôi ăn no quá dẫn tới cảm giác đầy bụng. Bây giờ, tôi chỉ ăn vừa no tới là dừng.

Ngoài ra, tôi sẽ kết hợp tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ biết tập thể dục là gì. Ở nhà giãn cách nên tôi không có điều kiện chạy bộ hay sử dụng những vật dụng thể dục chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi chọn tập những bài tập cơ bản nhưng đốt được calo để giảm cân.

Đặc biệt hơn, tôi chịu khó làm công việc nhà nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi sẽ lên danh sách những công việc nhà cần làm để thực hiện. Đôi khi mải dọn nhà mà mồ hôi ra rất nhiều. Đây là phương pháp giảm cân hữu ích, cơ thể vận động liên tục giúp đốt năng lượng dư thừa" - nữ MC chia sẻ cách giảm cân bằng việc dọn nhà.

Theo nghiên cứu, trong 30 phút dọn nhà có thể đốt cháy khoảng 190 calo trên người trưởng thành. Những công việc nhà giúp đốt cháy calo nhiều bạn có thể tham khảo như: Nấu ăn, lau nhà, lau cửa/đồ vật trong nhà, làm vườn.

Ví dụ, khi nấu ăn trong khoảng 30 phút, bạn có thể bật nhạc lên để tận hưởng công việc này một cách thoải mái nhất. Chính âm nhạc là cầu nối giúp cơ thể chuyển động và phiêu theo khi bạn nấu ăn. Theo số liệu thống kê được thử nghiệm cho phụ nữ tại Mỹ, khi nấu ăn, bạn có thể đốt từ 80 tới 400calo.

Sam luôn duy trì phong độ sắc vóc trong nhiều năm làm nghề.

