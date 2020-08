Cô gái Hàn cao "3m bẻ đôi", nặng gần 100kg vất vả giảm cân để xinh đẹp

Hành trình giảm cân của Ryoa khá gian nan, giảm được kí rồi tăng trở lại nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Roya giảm từ 92kg xuống 72kg sau đó lại tăng lên 96kg.

Ryoa là một YouTuber người Hàn Quốc với hơn 55 nghìn người theo dõi. Cô thường chia sẻ những video đời sống, làm đẹp và đặc biệt là kể về hành trình cảm cân mà cô tự nhận mình là người siêu béo phì. Ryoa chỉ cao 1m53 nhưng nặng 92kg bởi vậy cô quyết tâm giảm cân.

Trong quá trình giảm này, Roya cao thêm được 1cm. Cân nặng của Ryoa xuống dần, từ 92kg xuống 77kg, 72kg, 69kg. Tuy nhiên, sau đó Roya tăng cân trở lại thậm chí là nặng hơn số cân ban đầu là 96kg. Nhưng cô không bỏ cuộc, một lần nữa quyết tâm giảm cân.

Mặc dù nặng cân nhưng Ryoa vẫn nhìn khá xinh đẹp.

Không đặt mục tiêu con số

Thay vì đặt ra cụ thể về con số, Roya quan tâm đến việc mình trông như thế nào. Hiện tại Roya nặng 86kg, so với cân nặng chuẩn mực ở Hàn thì đây vẫn là mức béo phì nhưng Roya không tạo áp lực cho bản thân. Cô từ từ thay đổi chế độ ăn, cách sống và tăng cường luyện tập. Bởi vậy, dù vẫn có người chê cô béo phì nhưng Ryoa hiện tại đang tiếp tục cố gắng và cảm thấy hài lòng về bản thân.

Ryoa không đặt ra mục tiêu con số cụ thể mà chú trọng đến việc mình trông như thế nào.

Thay đối chế độ ăn uống

Ryoa từng nhịn ăn thường xuyên nhưng khi đói cô lại ăn uống quá mức. Sau đó, cô nhận ra so với việc nhịn đói, bỏ bữa thì tìm những món ăn lành mạnh sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Đây cũng là điều mà không ít người khi giảm cân thường mắc phải do quan niệm béo là do ăn nhiều nên chỉ cần không ăn thì không béo.

Song song với chế độ ăn lành mạnh, Roya cũng thiết lập một bữa ăn thoải mái bởi việc ngày nào cũng ăn kiêng rất áp lực. Cô cố gắng hạn chế những căng thẳng có thể gặp phải trong quá trình phải ép cân.

Việc nhịn ăn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe bởi vậy không nên áp dụng.

Sửa đổi lối sống thiếu khoa học.

Cô không ngần ngại kể về những thói quen không tốt của bản thân. Roya thường đi ngủ vào lúc 3, 4 giờ sáng điều này khiến cô thức dậy rất muộn thường là 1, 2 giờ chiều. Đồng hồ sinh học bị đảo lộn gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tất nhiên cân nặng cũng là một trong số đó.

Bởi vậy, Ryoa đã đặt ra mục tiêu dậy lúc 6 giờ sáng để nấu ăn và tập thể dục. Nhưng điều này không dễ để thực hiện bởi việc ngủ muộn đã trở thành thói quen, bởi vậy Roya quyết định hạ mục tiêu, thay đổi từ từ bắt đầu với việc dậy vào lúc 12 giờ trưa và dần dậy sớm hơn.

Thói quên sinh hoạt khoa học sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Chăm chỉ rèn luyện thể thao

Vì là người có vóc dáng quá khổ nên Roya phải tập luyện theo chế độ riêng, bởi vậy cô tập 1:1 với PT để nhận được sự hướng dẫn bài bản và chuyên biệt nhất. Cô bắt đầu từ những bài tập đơn giản sau đó đến tập nặng với tạ, cross fit. Không nhất thiết phải tập nhiều nhưng bạn nên duy trì thói quen luyện tập vì điều này không chỉ tốt cho giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Song song với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, Ryoa cũng tập thể dục để giảm cân.

