Cách dùng nước chanh để giảm cân nhanh, da ngậm nước sáng khỏe

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 15:05 PM (GMT+7)

Nước chanh là loại thần dược thông dụng giúp bạn khỏe đẹp toàn diện nếu sử dụng đúng cách.

1. Nó thúc đẩy quá trình hydrat hóa.

Nước là thức uống tốt nhất để hydrat hóa, nhưng một số người không thích mùi vị của nước vì cho rằng nhạt nhẽo. Thêm chanh làm tăng hương vị của nước, có thể giúp bạn uống nhiều hơn.

2. Đây là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào

Các loại trái cây có múi như chanh chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa chính giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại.

Vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ , đồng thời giảm huyết áp .

Mặc dù chanh không đứng đầu danh sách các loại trái cây có múi chứa nhiều vitamin C, nhưng chúng vẫn là một nguồn tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nước ép của một quả chanh cung cấp khoảng 18,6 miligam vitamin C. Lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 65 đến 90 miligam.

3. Nước chanh hỗ trợ giảm cân

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa polyphenol có trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân ở những con chuột được cho ăn quá nhiều để gây béo phì.

Trong các nghiên cứu trên chuột này, các hợp chất chống oxy hóa cũng bù đắp những tác động tiêu cực đến mức đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin, hai yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

4. Nó cải thiện chất lượng làn da của bạn

Vitamin C được tìm thấy trong chanh có thể giúp giảm nếp nhăn trên da, da khô do lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Nước giúp cải thiện làn da như thế nào vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có một điều chắc chắn, nếu da bạn bị mất độ ẩm, nó sẽ trở nên khô và dễ bị nhăn.

5. Chanh hỗ trợ tiêu hóa

Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng buổi sáng hàng ngày để giúp ngăn ngừa táo bón. Uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể giúp hệ tiêu hóa vận động .

Y học Ayurvedic cho biết vị chanh chua giúp kích thích “cơ thể bạn”. Trong y học ayurvedic, agni mạnh mẽ khởi động hệ thống tiêu hóa, cho phép bạn tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất độc.

6. Nó làm sạch hơi thở

Bạn đã bao giờ chà chanh lên tay để khử mùi tỏi hoặc một số mùi nặng khác chưa? Phương pháp dân gian tương tự có thể áp dụng cho chứng hôi miệng do ăn thức ăn có mùi mạnh như tỏi, hành tây hoặc cá.

Bạn có thể tránh hôi miệng bằng cách uống một cốc nước chanh sau bữa ăn và trước tiên vào buổi sáng. Chanh được cho là có tác dụng kích thích tiết nước bọt và nước cũng giúp ngăn ngừa chứng khô miệng , có thể dẫn đến hôi miệng do vi khuẩn gây ra.

7. Nó giúp ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric trong chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Citrate, một thành phần của axit citric, nghịch lý là làm cho nước tiểu ít axit hơn và thậm chí có thể làm vỡ những viên sỏi nhỏ. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn cung cấp citrate mà còn là loại nước bạn cần để giúp ngăn ngừa hoặc thải sỏi.

Cách pha nước chanh

Để đạt được bất kỳ lợi ích sức khỏe nào của nước chanh, bạn cần uống nó một cách nhất quán và bạn cần nhiều hơn chỉ một miếng chanh trong cốc.

Khi pha nước chanh, luôn sử dụng chanh tươi thay vì chanh nhân tạo từ chai.

Để làm nước chanh, hãy vắt nửa quả chanh vào 8 ounce nước ấm hoặc nước lạnh. Để làm cho thức uống lành mạnh nhất có thể, hãy sử dụng nước lọc và chanh hữu cơ.

Bạn cũng có thể thêm các lát trái cây có múi tươi khác như chanh và cam, hoặc lát dưa chuột. Luôn rửa kỹ sản phẩm trước khi thái và sử dụng.

Có sẵn đá viên chanh là một cách tuyệt vời để thêm chanh vào nước nhanh chóng. Chỉ cần vắt nước chanh tươi vào khay đá và để đông lạnh. Thả một vài viên vào cốc nước lạnh hoặc nóng nếu cần.

Bạn có thể bắt đầu buổi sáng với một cốc nước chanh ấm và giữ một bình nước có pha vài quả chanh cắt lát trong tủ lạnh để uống suốt cả ngày.

Tác dụng phụ của nước chanh

Nước chanh nói chung là an toàn để uống, nhưng có một số tác dụng phụ tiềm ẩn cần lưu ý.

Chanh có chứa axit xitric, có thể ăn mòn men răng . Để hạn chế rủi ro, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng bằng nước thường sau đó.

Khi bị ợ chua , nước chanh có thể giải quyết được một trong hai cách. Axit citric có thể gây ra chứng ợ nóng ở một số người. Những người khác cảm thấy giảm chứng ợ nóng, vì nước chanh có tính kiềm, làm giảm nồng độ axit trong tiêu hóa. Chỉ có thử nghiệm mới có thể nói lên tác dụng của nó đối với bạn.

Một số người cho biết họ đi vệ sinh thường xuyên hơn khi uống nước chanh. Mặc dù vitamin C thường được cho là một chất lợi tiểu , một thứ làm tăng lượng nước tiểu mà bạn sản xuất, nhưng bằng chứng không cho thấy rằng vitamin C từ các nguồn tự nhiên như chanh có tác dụng lợi tiểu.

Nếu bạn cần nghỉ ngơi trong phòng tắm nhiều hơn khi uống nước chanh, nhiều khả năng nguyên nhân là do lượng nước tăng lên.

