Trị dứt mụn đầu đen tưởng khó mà dễ không ngờ

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 11:33 AM (GMT+7)

Nếu bạn có xu hướng bị tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc bóng nhờn thì bạn có thể dùng tới cách "dĩ độc trị độc", dùng chính dầu để trị da dầu. Tuy nhiên, rửa mặt bằng dầu đã được chứng minh là có thể nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm, bã nhờn và “dầu xấu” khác. Thứ tốt nhất để loại bỏ dầu là dầu, và một vài giọt dầu thực vật phù hợp thậm chí có thể giúp điều chỉnh và cân bằng việc sản xuất dầu hơn nữa.

Dầu liên kết với bụi bẩn trên bề mặt da và rửa sạch bằng sữa rửa mặt. Dầu tẩy trang giúp cung cấp độ ẩm cho da và nhẹ nhàng loại bỏ lượng dầu thừa “có hại” trên da, có lợi hơn các loại sữa rửa mặt truyền thống chứa cồn.

Mụn đầu đen là gì + Nguyên nhân gây ra chúng là gì?

Mụn trứng cá thường - mụn đầu đen và mụn đầu trắng - là kết quả của sự tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn các nang lông (lỗ chân lông) bởi lớp sừng hóa ở phần trên của nang lông. Keratin (tức là các mảnh vụn da) thường được thải ra qua lỗ nang lông.

Tuy nhiên, khi những mảnh vụn này bị giữ lại và bị giữ lại bởi lượng dầu thừa trên da, sẽ tạo ra mụn đầu trắng. Khi lỗ chân lông bị tắc mở ra, nó có màu đen xám bằng mắt thường, tạo ra mụn đầu đen.

Nguyên nhân gây ra mụn đầu đen thường giống với nguyên nhân dẫn đến các loại mụn khác. Cách làn da của bạn phản ứng với các yếu tố bên ngoài, cho dù đó là mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay mụn toàn phát, chủ yếu do di truyền quyết định.

Nhưng đây là một số điều có thể làm trầm trọng thêm mụn đầu đen của bạn:

Sản xuất dầu dư thừa

Vi khuẩn trên da

Kích ứng và viêm

Sự mất cân bằng hormone

Thành phần trong các sản phẩm chăm sóc da hoặc trang điểm

Làm sao để thoát khỏi tàn nhang

Vì mụn đầu đen thường là kết quả của sự tích tụ dầu + tế bào da chết tích tụ, cách tốt nhất để loại bỏ chúng là hòa tan bụi bẩn gây tắc lỗ chân lông. Sau đó, bạn có thể giúp lỗ chân lông thông thoáng bằng mặt nạ làm sạch.

Nếu bạn bị mụn dưới bất kỳ hình thức nào, ngoài các công thức dưới đây, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu được hội đồng quản trị chứng nhận vì mụn không được điều trị có thể để lại sẹo và tăng sắc tố.

Dầu tẩy trang cho da mụn đầu đen

Dầu jojoba - 3 phần

Dầu tamanu - 1 phần (nếu có)

Tinh dầu trầm hương - 9 giọt

Kết hợp 3 phần dầu jojoba với 1 phần dầu tamanu. Sau đó, thêm 9 giọt tinh dầu trầm hương. Lắc để kết hợp các loại dầu trước khi sử dụng và đổ một lượng nhỏ ra tay. Nhấn dầu vào mặt (tránh mắt) và xoa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn bằng các đầu ngón tay.

Để trong khoảng 1-2 phút, sau đó dùng khăn ướt và ấm lau sạch. Nếu bạn thích quy trình rửa mặt 2 bước, hãy sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt .

Mặt nạ làm sạch sâu cho mụn đầu đen

Thường xuyên sử dụng mặt nạ làm sạch sâu được thiết kế để làm sạch và kiểm soát dầu tích tụ trong lỗ chân lông là điều quan trọng để ngăn ngừa mụn đầu đen. Mặc dù không có mặt nạ nào có thể loại bỏ mụn đầu đen - được thực hiện bằng cách chiết xuất thủ công - nhưng nó có thể giúp ngăn chúng phát triển và làm bong các mụn đầu đen hiện có.

Mặt nạ này nên được áp dụng mỗi tuần một lần vào ban đêm vì nước chanh có thể làm cho da nhạy cảm với ánh sáng (tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến phát ban và tăng sắc tố da).

1 lòng trắng trứng

1/2 thìa cà phê đất sét bentonit

1/4 thìa nước cốt chanh

Đánh lòng trắng trứng cho đến khi bông lên, sau đó cho đất sét và nước cốt chanh vào trộn đều. Nó sẽ tạo thành hỗn hợp sệt mà bạn sẽ thoa lên vùng chữ T hoặc bất kỳ vùng nào khác dễ bị mụn đầu đen. Nếu nó hơi đặc, tùy thuộc vào loại đất sét bạn sử dụng, hãy thêm 1/2 thìa cà phê nước. Sau 10 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng dầu dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng da ban đêm thích hợp.

Làm thế nào để ngăn mụn đầu đen quay trở lại

Đôi khi phòng ngừa là biện pháp khắc phục tốt nhất.

1. Đừng tẩy rửa quá sạch. Việc lấy đi quá nhiều độ ẩm trên da chỉ khiến da bạn có dấu hiệu tạo ra nhiều dầu hơn để bù đắp. Bỏ qua các chất tẩy rửa mạnh làm phá vỡ hàng rào độ ẩm của da và sử dụng dầu không gây mụn để bổ sung độ ẩm khi cần thiết.

2. Chuyển sang trang điểm tự nhiên. Hóa chất và độc tố trong lớp trang điểm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây viêm nhiễm và khiến mụn đầu đen trở nên trầm trọng hơn. Chuyển sang loại trang điểm hoàn toàn tự nhiên và trang điểm ít thường xuyên hơn để giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng.

3. Tẩy tế bào chết thường xuyên. Để giải phóng các cặn bẩn trong lỗ chân lông, chẳng hạn như bụi bẩn và tế bào da chết, hãy nhẹ nhàng loại bỏ chất tích tụ bằng khăn mềm và ướt cách ngày.

4. Xông lên mặt bằng nước lạnh. Sau khi rửa mặt sạch, sử dụng toner thường dùng hoặc dội nước lạnh lên da để đóng các lỗ chân lông và ngăn bụi bẩn xâm nhập.

5. Sử dụng huyết thanh axit giúp phá vỡ bụi bẩn, thu nhỏ lỗ chân lông thô ráp và ngăn ngừa mụn đầu đen.

* Hãy lưu ý rằng mụn trứng cá thường không chỉ do tắc nghẽn bề mặt mà có thể do vấn đề vi khuẩn hoặc tình trạng viêm do mất cân bằng hormone. Vì vậy, mặc dù những công thức này có thể có lợi cho da nhờn, nhưng chúng không nhất thiết phải trị mụn.

Nguồn: http://danviet.vn/tri-dut-mun-dau-den-tuong-kho-ma-de-khong-ngo-50202021211342315.htm