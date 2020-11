Cà phê uống dở giúp đôi mắt trong ngần, quầng mắt tự dưng bay biến

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 10:44 AM (GMT+7)

Bạn có biết rằng caffeine thực sự cũng có thể giúp ích cho làn da của chúng ta ?

Những lợi ích sức khỏe của caffein bao gồm từ sự tỉnh táo về thể chất và điều trị chứng đau nửa đầu để giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh và cải thiện trí nhớ của chúng ta. Nhưng bạn có biết rằng caffeine thực sự cũng có thể giúp ích cho làn da của chúng ta ?

Caffeine có thể làm căng da, mịn bọng mắt , chống lại các gốc tự do, giảm thâm quầng mắt . Khá phổ biến để bắt gặp một loại kem mắt được ngâm với cà phê nhờ tất cả những lợi ích tuyệt vời này. Nhưng bạn không cần phải vung tiền vào những sản phẩm đắt tiền khi bạn có thể dễ dàng tự làm kem dưỡng mắt bằng caffeine tại nhà!

Cà phê giúp da như thế nào

Vậy, cà phê làm được tất cả những điều tuyệt vời này đối với làn da như thế nào?

Không có gì ngạc nhiên khi hợp chất chịu trách nhiệm chính là caffeine - thành phần chính của cà phê mà tất cả chúng ta đều biết và yêu thích. Caffeine là một chất chống oxy hóa tự nhiên , bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do có hại khác, làm tăng tốc độ các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn — kết hợp với các loại dầu và bơ dưỡng chất khác trong kem này, da của bạn (có thể) sẽ không bị mụn. dòng trong một thời gian!

Caffeine cũng là một chất co mạch, có nghĩa là nó hơi làm co mạch máu khi uống vào và khi thoa lên một số vùng nhất định. Người ta cho rằng khả năng co thắt này là điều hữu ích nhất khi nói đến việc làm giảm sưng húp dưới mắt, giảm thiểu tình trạng đỏ và giảm quầng thâm.

Dưới đây là cách làm hỗn hợp kem mắt Coffee-Infused Eye Cream

1/4 cốc sáp ong

1/4 tách cà phê pha dầu

1/4 chén dầu dừa

1 thìa cà phê dầu jojoba

3 viên vitamin E

4-5 giọt tinh dầu hoa cúc

3 hộp kim loại

Cho sáp ong vào bát thủy tinh và ngập trong một nồi nước lớn hơn trên lửa nhỏ. Khi sáp ong tan chảy, thêm dầu cà phê, dầu dừa, dầu jojoba và dầu vitamin E vào, khuấy đều khi bạn thêm từng thành phần.

Lấy ra khỏi nhiệt và thêm 4-5 giọt tinh dầu hoa cúc, trộn đều. Đảm bảo trộn mọi thứ thật kỹ để có chất caffein trong từng giọt!

Chuyển vào thùng chứa hoặc vào thùng thiếc nhỏ. Đặt (các) vật chứa vào tủ lạnh để đông đặc. Bạn nên bảo quản kem trong tủ lạnh vì nhiệt độ mát mẻ cũng là chìa khóa để giảm bọng mắt.

Cách sử dụng kem dưỡng mắt có Caffeine

Bạn chỉ cần thoa kem dưỡng da mặt có chứa caffein 1-2 lần một ngày lên vùng da vừa được làm sạch. Chấm lên vùng mắt thâm đậm màu và để cho ngấm kỹ (không cần rửa lại, chỉ cần để nguyên). Hoặc thoa một lượng nhỏ lên bất cứ nơi nào bạn cần làm săn chắc và massage vào da.

Nếu da mặt bạn có cảm giác bọng mắt hơn bình thường, thì bạn thoa kem dưỡng mắt lạnh bằng cây lăn ngọc. Loại kem dưỡng mắt này rất thích hợp để sử dụng với cây lăn ngọc trai — kết cấu giàu dưỡng ẩm giúp viên ngọc trai lướt nhẹ trên da và làm trôi đi mọi bọng mắt. Đó là cách chăm sóc bản thân tuyệt vời nhất vào cuối ngày!

Đôi mắt trong sáng giúp khuôn mặt bạn bừng sáng.

Nếu bạn không có cây lăn ngọc bích, thì cây gua sha bằng ngọc bích cũng là một công cụ chăm sóc da tuyệt vời để thúc đẩy hệ thống dẫn lưu bạch huyết trên mặt — giống như với cây lăn, cây gua sha bổ sung hoàn hảo cho kết cấu phong phú của loại kem này để làn da được tái sinh vùng mắt.

(Gua sha là gì? Đó là một công cụ cầm tay giúp làm giảm bọng mắt trên khuôn mặt và giảm căng cơ. Ban đầu được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để thúc đẩy dòng chảy của “chi” hoặc năng lượng trong da, bây giờ nó có nhiều công dụng để chống lão hóa.)

Câu hỏi thường gặp về kem mắt Caffeine tự làm

Làm cách nào để tán kem mắt dễ dàng hơn?

Độ đặc của kem dưỡng mắt liên quan đến tỷ lệ sáp ong và dầu. Nếu bạn muốn có độ sệt mềm hơn, dễ dàn trải hơn, chỉ cần giảm lượng sáp ong và thêm nhiều dầu pha cà phê (hoặc jojoba). Nếu bạn đã làm kem mắt, thì chỉ cần múc kem từ hộp thiếc, đun chảy lại và thêm dầu.

Kem dưỡng mắt tự chế sẽ dùng được bao lâu?

Miễn là bạn cẩn thận để không để bất kỳ nước nào vào hỗn hợp, kem mắt của bạn sẽ tồn tại ít nhất một năm mà không cần chất bảo quản.

Tôi có thể sử dụng gì thay cho dầu dừa?

Thử dùng một chút bơ hạt mỡ. Vì bơ hạt mỡ tự nhiên cứng hơn dầu dừa, hãy bắt đầu với 1 thìa canh và thêm nhiều hơn nếu cần để đạt được độ đặc lý tưởng.

Có cách nào thay thế cho sáp ong mà tôi có thể sử dụng không?

Sáp carnauba thuần chay hoặc sáp đậu nành .

Tôi có thể bỏ qua sáp hay không?

Không, sáp là bắt buộc, vì đây là thứ khiến kem dưỡng mắt của bạn giống một loại dầu dưỡng hơn là dầu dưỡng da.

Kem mắt này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông?

Dầu dừa có thể gây mụn đối với một số người, có nghĩa là bạn có thể bị nổi mụn khi sử dụng nó. Nếu bạn gặp vấn đề với dầu dừa trước đây, chỉ cần bỏ nó ra ngoài và thay vào đó thêm 1 thìa bơ hạt mỡ.

Tôi có phải sử dụng tinh dầu hoa cúc hay tôi có thể thay thế các loại dầu mà tôi đã có?

Hoa cúc la mã làm dịu tự nhiên, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên dùng nó cho vùng da dưới mắt. Nhưng bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ loại tinh dầu nào bạn thích. Chỉ cần đảm bảo chúng đủ nhẹ nhàng để sử dụng gần mắt.

