Yêu cầu Netflix gỡ phim "Ba chị em" vì xuyên tạc lịch sử

Thứ Tư, ngày 05/10/2022 08:50 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những hình ảnh, nội dung sai lệch trong phim đang khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Thời gian gần đây "Little women" (Ba chị em) - phim đang đạt top 1 thịnh hành trên Netflix nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận khi có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

Cụ thể, những sai lệch này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01 - 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41 - 7:01. Thông tin trong phim là hoàn toàn sai sự thật. Bên cạnh đó, phim còn có hình ảnh Hoa lan xanh - đại diện cho quyền lực của Tinh Lan Hội - có tác dụng mê hoặc, thâu tóm tâm lý được miêu tả là đưa từ Việt Nam qua trong thời kỳ chiến tranh.

Hình ảnh, nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam trong phim

Hàng loạt người xem Việt Nam bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước những nhận định sai lệch nêu trên. Trả lời báo Tuổi Trẻ về vấn đề này ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết cục đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ phim "Little women" (Ba chị em) khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử.

Cụ thể, "Little women" bị yêu cầu gỡ bởi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

Hiện Netflix đã phản hồi văn bản yêu cầu của Cục và cho biết đang xử lý vấn đề này. Hạn gỡ của bộ phim này là ngày 5/10/2022.

3 chị em trong phim

“Little women” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi danh cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Phim được đạo diễn bởi Kim Hee Won với sự tham gia của các diễn viên Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo và Wi Ha Joon. Phim đi sâu vào phản ảnh một bức tranh đầy nghiệt ngã về thế giới giàu - nghèo và hành trình trưởng thành đầy nước mắt, nụ cười và sự ấm áp của những người phụ nữ kiên cường.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/yeu-cau-netflix-go-phim-34ba-chi-em34-vi-xuyen-tac-lich-su-c47a1387...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/yeu-cau-netflix-go-phim-34ba-chi-em34-vi-xuyen-tac-lich-su-c47a13872.html