"Ngọc nữ" ngây thơ hé lộ hậu trường đóng cảnh nóng, bị bạo hành bầm dập suốt 6 ngày

Nữ diễn viên 35 tuổi có nhiều cảnh quay gợi cảm trong phim khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Theo HK01, bộ phim 24h trí mạng (tên tiếng Anh: Love is Blind, Hate Too) do Ngô Trác Hy, Thang Di và Phan Xán Lương đóng chính được phát sóng trực tuyến trên hai nền tảng iQiyi và Tencent vào ngày 22/9 vừa qua.

Poster phim "24h trí mạng".

Theo kế hoạch ban đầu, bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát lần thứ 5 ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến bộ phim phải hoãn việc phát hành tại các rạp chiếu phim. Thay vào đó, phim được chiếu trực tuyến trên các nền tảng video lớn của Đại lục.

Bộ phim 24h trí mạng là phiên bản được làm lại từ bộ phim 3 ngày nhục hình (3 Days of a Blind Girl) do nữ hoàng phim 18+ Diệp Ngọc Khanh đóng chính vào năm 1993. Giống như phiên bản gốc của đàn chị, nữ chính Thang Di cũng có nhiều cảnh quay gợi cảm, thậm chí khỏa thân trong phim.

Bộ phim được làm lại từ phiên bản gốc năm 1993 của Diệp Ngọc Khanh.

24h trí mạng kể về A Bảo - một nữ nhà văn vô tình bị mù trong một tai nạn xe hơi. Sau tai nạn, A Bảo phải vật lộn để thích nghi với việc bị mù và tiếp tục sự nghiệp viết lách. Một ngày nọ, chồng A Bảo là bác sĩ Dương Diệu Hoa (Ngô Trác Hy) phải công tác và để vợ ở nhà một mình trong 2 ngày. Lúc này, một gã đàn ông lạ mặt là Trịnh Văn Địch (Phán Xán Lương) đến tìm bác sĩ Dương.

Biết A Bảo ở nhà một mình, vị khách không mời đã lẻn vào nhà và theo dõi mọi hành tung của A Bảo. Trong quá khứ, hắn và chồng A Bảo vốn có mối thâm thù không đợi trời chung. Bên trong căn biệt thự, một người mù và một gã đàn ông biến thái cùng đấu tranh để sinh tồn trong 24h. Tuy nhiên, đằng sau trò mèo vờn chuột tàn nhẫn, một kẻ tàn nhẫn như con thú dữ đang ẩn nấp trong bóng tối theo dõi tất cả.

Thang Di và Ngô Trác Hy đóng vai cặp vợ chồng bác sĩ - nhà văn hạnh phúc.

Trong 24h trí mạng, nữ chính Thang Di có nhiều cảnh quay gợi cảm. Theo HK01, từ khi vào nghề tới nay, nữ diễn viên sinh năm 1987 luôn đi theo hình tượng ngọc nữ thanh thuần. 24h trí mạng là bộ phim mang tính đột phá lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên 35 tuổi kể từ khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim không có cơ hội chiếu rạp vì dịch bệnh mà phải chuyển sang chiếu trực tuyến.

Trả lời phỏng vấn trên tờ HK01, Thang Di thoải mái chia sẻ về hậu trường cảnh nóng trong phim 24h trí mạng. Khi được hỏi liệu có phải tập thể thao để có hình thể đẹp phục vụ cho cảnh quay gợi cảm hay không, nữ diễn viên sinh năm 1987 cho hay, đạo diễn viên nghiêm cấm cô vận động thân thể. "Thay vào đó, tôi được khuyên nên ăn nhiều chất béo một chút", Thang Di tiết lộ.

Trong phim, Thang Di có một số cảnh mặc đồ ngủ gợi cảm, cảnh tắm khỏa thân hay những cảnh thay đồ để hở tấm lưng trần quyến rũ. Nói về những cảnh quay gợi cảm trên màn ảnh, Thang Di cho biết, đạo diễn Diệp Niệm Sâm không yêu cầu cô chuẩn bị gì cho những cảnh quay trên mà thay vào đó cần bồi bổ nhiều hơn và tập trung cho việc ăn uống. "Đạo diễn không cho phép tôi luyện tập thể thao. Ông ấy nói những người mù hiếm khi có cơ bắp. Tôi nghe thấy có vẻ hợp lý nên chỉ uống trà vào buổi chiều và ăn tối đầy đủ, nhờ đó cơ thể trông khá mũm mĩm", Thang Di cho biết.

Thang Di mặc nội y gợi cảm trong phim.

Sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất và hình thể gợi cảm của Thang Di trong phim. "Đây là lần đầu tiên tôi đóng một bộ phim có nhiều cảnh quay táo bạo như vậy. Tôi đã thảo luận trước với đạo diễn về những góc quay đẹp ở hiện trường phim. Sau khi thống nhất và có sự tin tưởng nhau, tôi thoải mái diễn mà không phải lăn tăn việc lên hình có đẹp hay không", Thang Di cho biết.

Ngoài vấn đề ngoại hình, Thang Di còn nghiên cứu cách người mù di chuyển, hoạt động cuộc sống thường ngày ra sao. Thậm chí, cô còn đến trung tâm dành cho người mù để học. "Tôi học cách nấu ăn bằng cách đeo khăn bịt mắt ở nhà và thử nấu ăn trong bóng tối. Tôi tập luyện như vậy trong một thời gian để lấy cảm xúc của nhân vật", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Cảnh tắm của người đẹp 8X.

Nói về cảnh quay bị bạo hành, Phan Xán Lương khá xấu hổ và ngại ngùng trong khi Thang Di thoải mái chia sẻ về vấn đề này. Nữ diễn viên cho biết, cô đã xem lại bản gốc của đàn chị Diệp Ngọc Khanh hai lần và cảm thấy cảnh bị đánh đập đem lại cảm xúc khá tồi tệ. "Khi quay cảnh bị bạo hành, lần đầu tôi liên tục la hét. Lần thứ 2 vì không thể kìm nèn được, tôi đã hét lên 'Khó chịu quá'. Nhớ lại cảnh quay đó, tôi vẫn cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn thấy anh Phan", Thang Di nói.

Theo lời nữ diễn viên, cô và ê-kíp quay phim phải quay cảnh bị bạo hành liên tục 5-6 ngày, bị ăn tát khoảng 40 - 50 lần. Mỗi lần quay, đạo diễn đều đặt nhiều góc máy khác nhau để đảm bảo việc lên hình ưng ý nhất. Sau khi hoàn thành cảnh quay, tay cô bị sưng tấy có nhiều vết đỏ chằng chịt.

Nữ diễn viên quay cảnh bị bạo hành trong suốt 1 tuần, bị ăn tát 40 - 50 lần khiến má sưng đỏ, toàn thân bầm dập.

Phan Xán Lương cho biết, mỗi khi hoàn thành cảnh quay anh đều cảm thấy rất áy náy và hỏi thăm Thang Di. "Tôi bắt buộc phải làm mạnh tay nếu không khán giả cho rằng cảnh quay không thực tế", Phan Xán Lương giải thích. Tiếp lời đàn anh, Thang Di cho biết, khi hoàn thành cảnh quay bị bạo hành, khắp cơ thể cô đều là vết bầm tím. "Tôi không cần trang điểm làm giả những vết thâm tím trên cơ thể vì sự thật tôi đã bị bầm dập khắp người rồi", cô đào 8X chia sẻ.

