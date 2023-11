Xuân Lan nỗ lực "lập lại trật tự giới mẫu"

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan cùng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm thực hiện show diễn thời trang cực kỳ hoành tráng, nơi mà những học trò nhí của cô được trải nghiệm chuyên nghiệp và toả sáng trên sàn diễn. Destination Runway Fashion Week 2023 - Nắng Pha Lê là tên gọi của chương trình này.

Khán giả được chiêm ngưỡng 9 bộ sưu tập với nhiều cung bậc cảm xúc, nối tiếp câu chuyện về màu sắc của những viên pha lê huyền bí.

Giới mộ điệu thời trang thoả sức ngắm nhìn những “bộ cánh” đặc sắc, phá cách qua phần trình diễn đầy thần thái của những người mẫu nhí, mẫu teen đang học tập tại học viện của siêu mẫu Xuân Lan.

Xuân Lan chứng minh được khả năng huấn luyện mẫu nhí trong quá trình 5 tháng chuẩn bị và 2 ngày diễn ra show.

Mở màn cho ngày cuối là bộ sưu tập "Following the Sun” - Nắng Hoàng Hôn bởi NTK Thảo Nguyễn, firstface của bộ sưu tập là mẫu nhí Cherry Khánh My. Bộ sưu tập được kết thúc bởi Á hậu Hoàng Anh cùng bé Thỏ và mẫu nhí Jackson Chi Linh trong những bộ váy đậm màu vàng nâu, êm dịu.

Siêu mẫu Xuân Lan chăm chút đặc biệt cho tất cả học trò của mình. Cô làm việc xuyên suốt cả buổi sáng của ngày 1 và 2 để huấn luyện catwalk trực tiếp và sắp xếp các đội hình đi đứng, tôn lên các thiết kế cũng như mang đến những màn trình diễn chỉn chu cho các khán giả.

Màn trình diễn thứ 2 đến từ thương hiệu Balabala với bộ sưu tập “Dream Traveler” kể về những chuyến du hành tuyệt đẹp. Buổi diễn được nhấn nhá thêm bằng giọng ca trong trẻo của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 xuất hiện như nàng Cinderella trong buổi vũ hội.

Bộ trang phục ấn tượng của Lâm Bảo Ngọc.

Sau đó, khán giả được thưởng thức chất trẻ đầy màu sắc qua BST “Nguệch Ngoạc” của NTK trẻ Khôi Trần, BST “Nôi” của NTK trẻ Thành Phát, BST “Elysium” của NTK trẻ Ngọc Nhi và BST “Loveyourseft” của NTK trẻ Bella Hồ.

Tiếp theo là màn trình diễn dance sport của Hoàng Misaki. Cô bé vừa là mẫu nhí của Xuan Lan’s Academy, vừa là một kiện tướng dance sport khi vừa qua Hoàng Misaki đã đại diện sở Thái Nguyên và giành lấy 7 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Khép lại ngày cuối cùng của chương trình thời trang trẻ em lớn nhất Việt Nam - Destination Runway Fashion Week 2023 chủ đề Nắng Pha Lê là BST “Graduation” của NTK Kelly Bùi lấy ý tưởng từ những buổi tốt nghiệp mang ý nghĩa chào đón những điều mới mẻ tiếp theo.

Những "mẫu nhí" tự tin catwalk trên sàn diễn.

Chia sẻ cuối show, siêu mẫu Xuân Lan cho biết cô hy vọng rằng với chủ đề kế tiếp của Destination Runway Fashion Week sẽ mang đến thêm nhiều điều bất ngờ với những màn trình diễn đậm chất thời trang dành cho trẻ em.

Trước đó, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ với chúng tôi: "Có một thực tế rằng, một hoa hậu xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ thì sẽ được nhãn hàng ưu ái lựa chọn. Còn người mẫu thì mặt lạnh, chỉ có người trong nghề mới cảm nhận họ đẹp và ấn tượng ra sao. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc thi hoa hậu sẽ kêu gọi nhà tài trợ dễ hơn là người mẫu. Từ đó dễ hiểu vì sao các sân chơi cho người mẫu dần lụi tàn, còn cuộc thi hoa hậu thì mọc lên như nấm sau mưa.

Song cái gì nhiều quá thì sức hút sẽ giảm. Như tôi trong nghề mà còn không nhớ hết tên các cô hoa hậu, tham gia cuộc thi nào. Phải chăng cô nào có scandal thì khán giả sẽ quan tâm vì khác biệt so với những người khác.

Trong khi đó, không ít người mẫu nhiều năm vẫn miệt mài trên sàn diễn. Họ cần một danh xưng, hay giải thưởng để được khán giả chú ý, nhãn hàng mời và có thể bám trụ với nghề. Tôi xót xa khi nhìn các người mẫu không có sân chơi trong nhiều năm qua."

