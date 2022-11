Mỹ nam kém 15 tuổi được Xuân Lan cưng chiều, gọi thân mật là “con trai”

Thứ Bảy, ngày 26/11/2022 20:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thời gian gần đây, quý ông này “như hình với bóng” cùng siêu mẫu Xuân Lan.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan cùng các học trò nhận được sự quan tâm của khán giả khi trình diễn tại “Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam” (Hà Nội).

Đặc biệt Xuân Lan diễn mở màn và vedette cùng trò cưng Minh Kha - Á quân chương trình “Quý ông hoàn mỹ”. Trong hậu trường, siêu mẫu gọi học trò là “con trai”. Chàng trai sinh năm 1993 cũng gọi thân mật bà mẹ một con là “chị mẹ”.

Trong “Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam”, Minh Kha xuất hiện với trang phục trẻ trung. Vest măng tô giúp 9x thêm phần cuốn hút bởi sự lịch lãm

Thời gian qua, Xuân Lan và Minh Kha “như hình với bóng”, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, công việc. Trong buổi diễn này cũng đúng dịp sinh nhật lần thứ 30 của Á quân “Quý ông hoàn mỹ”.

Nhắc về trò cưng, Xuân Lan chia sẻ: “Kha bây giờ đã không còn là Kha của ngày xưa nữa. Giờ Kha đã tăng cân, body đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin, chân thành và yên tâm tâm sự hết tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất với chị mẹ. Hãy nhớ rằng, tay phải của em vẫn có gia đình mình nắm chặt. Hãy luôn hạnh phúc với tương lai của mình. Trân trọng cuộc sống và cố gắng phát huy hết năng lượng với sự nghiệp nhé”.

Xuân Lan đồng hành cùng Minh Kha trong các công việc, sự kiện... thời gian qua

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Minh Kha cho biết sắp tới anh sẽ rẽ hướng sang con đường âm nhạc vì chỉ khi được hoà mình với những giai điệu, anh mới cảm thấy thoải mái, được là chính mình.

“Trong thời điểm hiện tại tôi sẽ hát thiên về cảm xúc nhiều hơn. Là một tay ngang, chưa được đào tạo nhiều về kỹ thuật nên tôi biết những hạn chế của mình và sẽ quyết tâm nỗ lực rèn luyện. Tôi biết để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là một quá trình rất dài. Ban đầu, tôi e ngại sẽ bị gắn mác là “người đẹp đi hát”, nhưng rồi tôi nhận ra, ngoại hình cũng là vốn liếng quan trọng của người nghệ sĩ và may mắn tôi được thừa hưởng món quà đó từ bố mẹ”, Minh Kha nói với chúng tôi.

Minh Kha thừa nhận, anh chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ trở thành ca sĩ, dù có năng khiếu, đam mê. Tuy nhiên, khi được tham gia “The Next Gentlement”, chàng trai quê Đồng Nai được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng, nhận được sự ủng hộ của người thầy Xuân Lan, anh đã tự tin dám thể hiện mình. “Tôi đã thay đổi rất nhiều từ sau tham gia The Next Gentlement. Trước đây tôi khá nhạt nhòa. Bây giờ tôi dám đi hát là một sự thay đổi khá lớn”, Minh Kha nói thêm.

Tại show diễn, Xuân Lan nổi bật với áo choàng chần bông vàng rực rỡ, bộ body suit bên trong ôm sát cơ thể khoe đường cong quyến rũ.

Xuân Lan thần thái trên sàn diễn

Cũng trong những bộ cánh đầy màu sắc, các mẫu trẻ là học trò của Xuân Lan cũng góp phần tạo nên sự thành công cho đêm diễn. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng Minh Anh là mẫu nhí quen thuộc trên các sàn diễn lớn trong nhiều năm qua. Sở hữu chiều cao 1,7m, cô bé đến từ Bắc Ninh chinh phục khán giả bằng lối trình diễn chuyên nghiệp.

Trần Ngọc Châu cũng là cái tên gây chú ý khi mới 16 tuổi đã sở hữu chiều cao 1,7m. Không những được cô giáo Xuân Lan ưu ái mà mẫu trẻ này còn được đánh giá là gương mặt “làm nên chuyện” trong làng thời trang ở tương lai không xa.

Mẫu nhí 12 tuổi - Minh Anh

Người mẫu Huyền Trang

Người mẫu Trần Ngọc Châu

Người mẫu Tạ Minh Anh

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/my-nam-kem-15-tuoi-uoc-xuan-lan-cung-chieu-goi-than-mat-la-con-trai-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/my-nam-kem-15-tuoi-uoc-xuan-lan-cung-chieu-goi-than-mat-la-con-trai-a582649.html