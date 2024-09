Negav xin lỗi vì phát ngôn 'nghỉ học' trong concert 'Anh trai say hi'

Negav biểu diễn trên sân khấu concert 'Anh trai say hi' tối 28/9.

Sau khi concert Anh trai say hi kết thúc, Negav nhắn tin vào nhóm chat cộng đồng của mình và gửi lời xin lỗi đến fan. Anh thừa nhận phạm sai lầm lớn, cho biết hạnh phúc nhưng thiếu tỉnh táo khi đứng trên sân khấu. Anh muốn nói ra tấm chân tình, cảm xúc khi được sống trong khoảnh khắc khó có lần thứ hai trong cuộc đời. Anh cho rằng bản thân không kiểm soát được từ ngữ trong câu nói, gây ra hiểu lầm lớn.

Rapper giãi bày: "Trước đây, tôi từng chia sẻ với mẹ về việc xin dừng việc đi học đại học để đầu tư cho con đường âm nhạc. Thực sự rất may mắn và biết ơn khi mẹ đã đồng ý. Đến khi làm được những điều kỳ diệu từ một sở thích cá nhân của mình, tôi muốn nói lời cảm ơn với mẹ ngay tại nơi này vì đã tin mình. Câu nói xuất phát từ trường hợp cá nhân của tôi, không phải có ý cổ xúy cho mọi người nghỉ học. Nhưng cảm xúc khi đứng trên sân khấu đông đảo khiến tôi bồi hồi không nói được rõ ý. Tôi chỉ muốn cảm ơn mẹ và ba trực tiếp vì đã cho tôi một cơ hội được gặp biết bao cơ hội lớn trong đời".

Negav nói thêm thời gian gần đây, anh không được gặp ba mẹ nhiều. Anh tự nhận "ngốc, hư" khi phát ngôn như vậy. Anh mong người hâm mộ tha lỗi và hứa sau này kiểm soát lời nói tốt hơn.

Trước đó, trình diễn tại concert Anh trai say hi, trước 20.000 khán giả, Negav đã nhắn gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Câu nói của rapper sinh năm 2001 lập tức gây chú ý trên mạng xã hội, mở ra cuộc tranh luận trên nhiều hội nhóm, diễn đàn.

Phần đông khán giả bày tỏ bất bình về phát ngôn của Negav. Họ cho rằng anh có đông fan là học sinh, sinh viên và câu nói đó có thể tác động không hay tới khán giả trẻ. Tài khoản Phúc Hồ bình luận: "Vì nghỉ học, cậu ta mới phát ngôn như vậy".

Khán giả Kim Thiên Ân nhận định: "Bạn này 'quăng miếng' nào nhạt miếng đó, lần này thì vô duyên. Bạn tưởng vậy là hay. Khán giả ở nhiều độ tuổi, chủ yếu là thanh thiếu niên. Bạn phát ngôn như vậy khôn phải biết!". Tài khoản Lee Candy bày tỏ: "Trên sân khấu, nghệ sĩ có hàng nghìn câu hoa mỹ để nói. Tại sao bạn không nói cảm ơn mẹ? Tại sao nhiều người khen bạn hài hước và đẹp trai?".

Một bộ phận khác có quan điểm trái ngược, cho rằng Negav chỉ nói đùa. Tài khoản Giang Quốc Anh cho hay: "Tại sao mọi người phải làm quá lên? Cậu bé chỉ nói đùa. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của nhà cậu ấy. Cậu ấy đâu có khuyến khích mọi người nghỉ học. Mọi người nên suy nghĩ tích cực, tranh cãi làm gì".

Giữa lúc câu nói của Negav trong concert Anh trai say hi gây tranh cãi, một số bài đăng và bình luận của rapper gen Z trên Facebook các năm trước được tìm lại. Trong đó, có những câu anh viết mang tính vui đùa nhưng đề cập những chủ đề, hình ảnh nhạy cảm, đôi khi có từ tục.

Trong chương trình Hành trình rực rỡ năm ngoái, Negav cho biết anh rời ghế nhà trường sau hai tháng vào đại học. Anh giải thích sau hai lần bị tai nạn xe trên đường đi học, anh cảm thấy không hợp với đại học. Việc này từng khiến mối quan hệ giữa anh và mẹ căng thẳng nhưng hiện tại đã ổn thỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn, Negav nói: "Tôi muốn nhấn mạnh việc học rất quan trọng với chúng ta, tôi không cổ xúy việc bỏ học đại học. Tôi có lý do và mục tiêu của riêng mình nên mới quyết định như vậy. Xung quanh tôi có nhiều người thành đạt nhờ học vấn, nên tôi cảm thấy việc học rất cần thiết".

Negav tên thật là Đặng Thành An, tập tành viết Rap từ lớp 9. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Một số bài hát nổi bật Negav thể hiện: Ngủ một mình (2022), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023)... Negav cũng từng gây ấn tượng khi tham gia các chương trình Hành trình rực rỡ (2023), Anh trai say hi (2024)... Ngoài vẻ điển trai, sự hoạt ngôn và hài hước, anh hay được chú ý vì gia thế giàu có, được đặt các biệt danh "nghệ sĩ giàu nhất Anh trai say hi", "rapper giàu nhất Việt Nam", "rapper thiếu gia"...

Negav là một trong những cái tên thu hút tại 'Anh trai say hi'.

