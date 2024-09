Show Anh trai bán hết sạch 20.000 vé sau 90 phút

Mở bán vé từ 11h ngày 27/9 thông qua Ticket Box, chỉ mất 90 phút để concert Anh trai vượt ngàn chông gai hết sạch chỗ ngồi. Theo đơn vị sản xuất, concert được ấn định ngày 19/10 tại TPHCM, số lượng vé lên tới 20.000.

Có 12 hạng vé để khán giả lựa chọn, thấp nhất là hạng vé 800.000 đồng, cao nhất lên tới 8 triệu đồng. Hạng vé cao nhất được phân khu vực X-VIP, chỉ bán 1 theo phòng, một lần 10 vé. Hạng ghế ngồi được nhiều người “săn”, hết trước hạng vé đứng.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TPHCM thông báo "sold out" sau 90 phút.

Trong các hội nhóm trao đổi vé, nhiều khán giả đi “lùng” mua lại vé. Tình trạng lừa đảo đã xuất hiện, một số fan club của nghệ sĩ phải lên tiếng cảnh báo.

Sức mua lớn khiến nhiều khán giả không kịp trở tay. Không ít khán giả trước đó đinh ninh concert có thể mở bán hết ngày vì có tới 20.000 chỗ. Ca sĩ Cường Seven đăng bài kêu gọi fan mua vé nhưng concert đã thông báo "sold out" (bán hết).

Sau khi đơn vị sản xuất thông báo “cháy vé”, nhiều khán giả mong muốn chương trình mở thêm đêm nhạc. MC Thành Trung chia sẻ khán giả phía Bắc chờ đợi đêm nhạc ở Hà Nội, vấn đề hiện tại phụ thuộc vào sự thành công của concert ở TPHCM.

Đáng chú ý, concert Anh trai vượt ngàn chông gai và concert thứ hai show Anh trai say hi tổ chức cùng ngày tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Đêm nhạc thứ nhất của show Anh trai say hi tổ chức tối 28/9.

Sự cạnh tranh từ truyền thông tới concert của hai show truyền hình hot nhất thời điểm này đã cho thấy sức chịu chi của khán giả dành cho nghệ sĩ nước nhà. Show Anh trai say hi đăng tải sơ đồ chỗ ngồi nhưng không công khai số lượng khán giả tham dự.

