Khoai Lang Thang "bật đèn xanh", Ngô Kiến Huy "chốt đơn" Anh Trai Say Hi mùa 2?

Mới đây, Ngô Kiến Huy bất ngờ chia sẻ: “Chốt thêm 2 chương trình "chấn động" từ đây đến cuối năm. Bật mí cả nhà từ từ đoán hen”. Dù chưa hé lộ cụ thể, khán giả đã nhanh chóng đồn đoán về thông tin nam ca sĩ đã “chốt đơn” một vị trí trong dàn 30 Anh trai góp mặt tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2, dự kiến khởi quay vào cuối năm nay.

Dòng trạng thái gây chú ý của Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy từ lâu đã được biết đến là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt: Vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow đình đám. Nếu góp mặt trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, anh được kỳ vọng sẽ tiếp nối vai trò của hai “anh cả” Isaac, Anh Tú Atus trong việc gắn kết các thành viên và trở thành “cây hài chủ lực” với biệt tài hoạt náo, “quăng miếng” duyên dáng.

Với kinh nghiệm dày dặn, nam nghệ sĩ hứa hẹn mang đến màu sắc giải trí cho mùa mới.

Đáng chú ý, dù phủ sóng dày đặc ở các gameshow truyền hình, Ngô Kiến Huy vẫn không hề "bỏ quên" âm nhạc. Vừa qua, "chàng Bắp" trở lại với sản phẩm mới, nối dài hành trình âm nhạc từ năm 2008 đến nay. Sở hữu chất giọng nội lực, phong cách biến hóa từ R&B, Pop đến EDM, anh đã “bỏ túi” nhiều bản hit ghi dấu ấn sâu đậm, trong đó có Truyền Thái Y, Yêu Không Đường Lui,...

"Thỏ đen" được trao "ngôi sao hi vọng" tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Không chỉ có Ngô Kiến Huy, Khoai Lang Thang - vlogger du lịch nổi tiếng - cũng khiến fan “đứng ngồi không yên” khi bất ngờ thả tim một bình luận nhắc đến mình trong bài đăng dự đoán dàn cast của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Hành động "không biết vô tình hay cố ý" này đã khiến netizen hoang mang.

Đáng nói, gần đây Khoai Lang Thang còn tích cực tương tác với Em xinh Miu Lê - người từng nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu thích vlog của anh. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là tín hiệu cho thấy Em xinh đang “hậu thuẫn” cho dàn Anh trai mùa mới.

Thời gian qua, Miu Lê cũng thường xuyên nhắc đến Khoai Lang Thang.

Khoai Lang Thang - tên thật là Đinh Võ Hoài Phương - nổi danh nhờ loạt vlog du lịch, ẩm thực và khám phá văn hóa Việt Nam với phong cách gần gũi, nhẹ nhàng. Không ồn ào, không giật tít, anh chinh phục khán giả bằng sự chân thành, mộc mạc.

Ngoại hình điển trai, khỏe khoắn, làn da rám nắng đặc trưng cũng giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Ít ai biết rằng ngoài hành trình khám phá, Khoai Lang Thang từng thử sức với âm nhạc và từng phát hành hai sản phẩm Muốn Yêu Thật Lâu Một Người, Em Và Những Ngày Yêu.

Khoai Lang Thang sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, đầy cảm xúc phù hợp với dòng nhạc Ballad.

Đến với Anh Trai "Say Hi", anh sẽ trở thành “viên ngọc thô” hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị.

Với sự úp mở từ Ngô Kiến Huy cùng động thái lạ từ Khoai Lang Thang, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang ngày càng khiến khán giả nóng lòng chờ đợi màn quy tụ đầy màu sắc của dàn nghệ sĩ mới, đặc biệt là "nối gót" sau thành công vang dội của mùa đầu tiên.