Nam ca sĩ bị tuột tay, ngã trên sân khấu chung kết Anh trai

Chung kết 1 Anh trai say hi diễn ra với 8 màn trình diễn solo từ Rhyder, Quân A.P, Hieuthuhai, Erik, Negav, Captain, Song Luân và Anh Tú Atus. 8 tiết mục còn lại lên sóng vào 7/9.

Trấn Thành lại rơi nước mắt

Nhiều anh trai mang đến sân khấu chung kết ca khúc do chính tay chấp bút, sản xuất. Negav diễn ca khúc Chàng khờ thủy cung do anh viết lời và Grey D làm nhạc. Quang Anh Rhyder chọn ca khúc chủ đề tình yêu mang tên Anh biết rồi. Anh vừa đánh guitar vừa hát, kết hợp múa đương đại.

Quán quân Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids mùa đầu chia sẻ có những thời điểm anh viết nhạc gần như không ai nghe. Anh nói sân chơi Rap Việt là nơi tái sinh và Anh trai say hi là show đưa anh trở về vị trí nam ca sĩ đang cần có.

Các ca sĩ, rapper gen Z mang nhạc tự sáng tác lên sân khấu Chung kết.

Cũng là tác phẩm do chính mình sáng tác, Hieuthuhai trình diễn ca khúc Quay đi quay lại. Ca khúc được anh lấy cảm hứng từ chuyện tình của producer Kewtiie – người đứng sau những bản hit khuấy đảo Top Trending như Ngáo Ngơ, Walk, Love Sand…

Khi MC Trấn Thành góp ý Hieuthuhai có cố gắng nhưng “chưa cho thấy khát vọng tận cùng của người đứng trên top”, nam rapper khẳng định: “Tôi sẽ chứng minh bằng cách duy nhất là album sắp tới phải ‘tung nóc’. Tôi chỉ chứng minh bằng album, không chứng minh bằng single (đĩa đơn)”.

Em út Captain được khán giả kỳ vọng với khả năng sáng tác melody, gây ấn tượng với bài nhạc tự sản xuất - Kim tự tháp. Rapper sinh năm 2003 rap về chính mình, về những trải nghiệm, cột mốc và góc nhìn của anh.

Cuối màn trình diễn, nam rapper dành lời cảm ơn đến biên đạo Lan Nhi vì gấp rút cùng anh luyện tập vũ đạo cho sân khấu khi thời gian quá ít.

MC Trấn Thành khóc khi nghe chia sẻ của biên đạo Lan Nhi cho màn trình diễn của Captain.

“Trong các bài, tôi lo nhất bài của Captain vì nhận nhạc rất trễ. Tôi nhận nhạc lúc 1h sáng, tập đến 3h sáng. Sáng hôm sau ôn lại một tiếng và chạy sân khấu luôn” - nữ biên đạo nói. Cô khen ngợi Captain nỗ lực chạy đua với thời gian.

Chia sẻ của Lan Nhi khiến MC Trấn Thành đứng cạnh rơi nước mắt. Anh xúc động nói: “Ai cũng giỏi hết, có trách nhiệm và sự chân thành…”.

Sự cố của Erik

Tranh tài tại Chung kết 1, Erik chơi đàn tranh, mang đến hình ảnh mới với tạo hình cổ trang trong ca khúc Khiêu vũ dưới trăng.

Nam ca sĩ mạo hiểm treo ngược trên không. Anh gặp sự cố với màn giữ thăng bằng trên cao, tuột tay ngã xuống sàn nhưng vẫn giữ bình tĩnh trình diễn. Khán giả khen ngợi nam ca sĩ xử lý chuyên nghiệp, bị đau nhưng nét mặt không biến sắc.

Sau khi phát sóng, Erik gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sân khấu không trọn vẹn. “Tôi buồn vì không thể hoàn thành một cách trọn vẹn nhưng vui vì đã không bỏ cuộc” - ca sĩ cho hay.

Erik gặp sự cố khi biểu diễn đu dây.

Màn trình diễn Lâu không gặp của Song Luân kết hợp cùng Tage mang đến màu sắc khác biệt với tất cả các tiết mục trong tập 12. Bài hát do Song Luân và Tage cùng viết lời, lấy cảm hứng từ chuyện những người anh em thân thiết cùng say rượu và bộc bạch những lời chân thành. Song Luân chơi nhạc cụ dân tộc, giai điệu bài hát có những câu mang hơi hướm ca trù, chèo.

Quân A.P chọn bản ballad Cứ mỗi sáng anh lại. Nam ca sĩ khiến mọi người bất ngờ khi đầu tư sân khấu ngập tràn hoa tươi cho tiết mục trình diễn. Tiết mục solo thứ 8 khép lại là màn trình diễn của Anh Tú Atus, bài hát Em không muốn một mình. Diễn viên áp lực khi đây là lần đầu anh diễn solo.

Atus cảm ơn và khen ngợi hai người em chung đội là Rhyder và Hurrykng: “Rhyder và Hurrykng đã giúp tôi nhiều trong bản solo lần này. Cả hai đã ở cùng tôi thâu đêm suốt sáng. Mỗi anh em đều làm bài solo riêng nhưng khi tôi “bí” chỗ nào thì gọi Rhyder…”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]