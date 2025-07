Nữ diễn viên hài bị ông Trump gọi là ‘mối đe dọa cho nhân loại’

Cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội

Ngày 12/7, Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi chia sẻ trên thông điệp nhắm vào Rosie O'Donnell trên Truth Social.

“Vì Rosie O'Donnell không phải là người có lợi cho đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc tước quyền công dân của cô ta. Cô ta là mối đe dọa cho nhân loại. Cô ta nên ở lại đất nước Ireland tuyệt vời, nếu họ muốn cô ta. Chúa phù hộ cho nước Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Vài giờ sau đó, O'Donnell đáp trả bằng loạt bài đăng trên Instagram, với ngôn từ có phần mất kiểm soát.

Ông Trump gây bất ngờ khi muốn tước quốc tịch của Rosie O'Donnell. Ảnh: Getty Images.

Nữ diễn viên hài chỉ trích ông chủ Nhà Trắng là “tên tội phạm lừa đảo, lạm dụng tình dục và dối trá”, “ông già vô hồn nguy hiểm”. Theo O'Donnell, ông Trump đang làm hại đất nước và đó là lý do bà phải chuyển đến Ireland.

“Tôi hoàn toàn phản đối tất cả những gì ông ta đại diện. Hàng triệu người khác cũng vậy. Ông ta sẽ trục xuất tất cả những ai chống lại khuynh hướng xấu xa của ông ta. Ông ta là trò đùa tệ hại không thể nói được một câu mạch lạc”, O'Donnell nhấn mạnh.

Ngôi sao A League of Their Own còn chia sẻ ảnh chụp của ông Trump và “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein (bị bắt năm 2019 về tội buôn bán tình dục và âm mưu buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, sau đó tự sát trong tù).

“Này Donald, ông lại hoảng loạn nữa rồi à? 18 năm sau, tôi vẫn sống không mất tiền thuê nhà trong bộ não đang sụp đổ của ông. Các người gọi tôi là mối đe dọa cho nhân loại, nhưng tôi là tất cả những gì ông sợ: một phụ nữ ồn ào, đồng tính, người mẹ dám nói lên sự thật và công dân Mỹ rời khỏi đất nước trước khi bị ông đốt cháy”, O'Donnell thách thức.

Không rõ ông Trump sử dụng cơ sở pháp lý nào để tước quyền công dân Mỹ của O'Donnell. Người Mỹ không thể mất quyền công dân ngay cả khi họ nhập tịch ở đất nước khác. Đây là quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ và không thể bị tổng thống thu hồi.

Rosie O’Donnell là ai?

Rosie O’Donnell, tên đầy đủ là Roseann O’Donnell, sinh ngày 21/3/1962 tại Commack, Long Island, tiểu bang New York, Mỹ. Cô hoạt động trong ngành giải trí với tư cách nghệ sĩ hài kịch, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình.

Bà bắt đầu công việc diễn xuất từ năm 16 tuổi, từng thắng cuộc thi Star Search năm 1984. Sau này, bà lấn sân sang phim ảnh với vai diễn trong A League of Their Own, Sleepless in Seattle, Beautiful Girls...

Bà nổi tiếng hơn trong vai trò MC. Giai đoạn 1996-2002, tên tuổi bà gắn liền với chương trình The Rosie O’Donnell Show, giành nhiều giải Daytime Emmy. Bà được New York Newsweek đặt cho biệt danh “Queen of Nice” (tạm dịch: Nữ hoàng tử tế).

Bà cũng từng cộng tác với chương trình The View (2006-2007, 2014-2015), được nhớ đến bởi phong cách nói chuyện thẳng thắn, bộc trực, đặc biệt trong thời gian xảy ra mâu thuẫn công khai với ông Donald Trump.

Rosie O’Donnell là cái tên có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí Mỹ. Ảnh: UPI.

Rosie công khai là người đồng tính từ năm 2002. Bà hoạt động tích cực để bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ+, từng nhận danh hiệu Person of the Year 2002 từ The Advocate.

Năm 2003, bà cùng bạn đời sáng lập công ty du lịch R Family Vacations, chuyên tổ chức kỳ nghỉ cho gia đình LGBTQ+, đến nay vẫn phát triển bền vững.

Ngoài ra, nữ MC còn thành lập tổ chức từ thiện Rosie’s Theater Kids, nhằm tạo cơ hội nghệ thuật cho trẻ em từ gia đình khó khăn.

Hiện tại, Rosie tích cực biểu diễn hài tại Dublin (thủ đô của Ireland), đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng.

Mối thù gần 2 thập kỷ

Mối thù giữa O’Donnell và Trump bắt đầu từ gần hai thập kỷ trước, khi nữ diễn viên chế giễu tỷ phú sinh năm 1946 trong chương trình The View vào năm 2006.

Vào thời điểm đó, O’Donnell chỉ trích Trump vì cư xử như một “người cầm quyền đạo đức” liên quan đến tranh cãi xung quanh người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Mỹ cùng năm.

Ông Trump lập tức phản pháo, miêu tả nữ danh hài là “ghê tởm cả trong lẫn ngoài”.

“Cứ nhìn cô ta mà xem, là một kẻ lôi thôi. Cô ta nói chuyện như tài xế xe tải", ông Trump nói với chương trình The Insider.

Tháng 8/2015, trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hòa, cựu người dẫn chương trình Fox là Megyn Kelly hỏi Trump về việc ông từng sử dụng những từ ngữ khiếm nhã để miêu tả phụ nữ. Ứng cử viên tổng thống lúc đó đáp: "Chỉ với Rosie O’Donnell thôi".

Vào đầu năm, O’Donnell gia nhập làn sóng rời Mỹ để phản đối kết quả bầu cử năm 2024, trong đó ông Trump tái đắc cử tổng thống. Bà cùng người con 12 tuổi chuyển đến vùng ngoại ô Howth của Dublin, Ireland, định cư, với mong muốn có môi trường sống nhẹ nhàng, bình yên hơn và bảo đảm cho tương lai của con.

Về lý do chọn Ireland, O’Donnell có gốc gác từ quốc gia châu Âu này. Vào tháng 3, bà cho biết đang trong quá trình xin quốc tịch và chỉ trở lại Mỹ khi đất nước đảm bảo “bình đẳng quyền công dân cho tất cả".

Mối thù với O’Donnell phát sinh từ trước khi ông Trump bước chân vào chính trường. Ảnh: Getty Images.

Một tháng sau đó, O’Donnell cáo buộc ông Trump “phớt lờ mọi luật lệ mà những nhà lập quốc gìn giữ và những giá trị mà đất nước đại diện - ngọn hải đăng của ánh sáng và tự do cho phần còn lại của thế giới” trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

“Tình hình tệ đúng như những gì người ta cảnh báo, thậm chí còn tệ hơn một chút. Tôi thấy đau lòng và vô cùng buồn bã khi chứng kiến điều đó,” nữ diễn viên nói về nhiệm kỳ thứ hai của Trump tại Nhà Trắng.

Trong cuộc trò chuyện với MC Chris Cuomo của NewsNation vào tháng 6, O’Donnell bày tỏ sự tin tưởng bản thân có thể trở thành người mẹ tốt ở Ireland hơn là ở Mỹ dưới thời Trump.

“Đến Ireland hoàn toàn là cách để tôi chăm sóc bản thân mình và đứa con không xác định giới tính, bị tự kỷ của tôi. Đứa trẻ cần đến các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và tất cả thứ đang bị ông ta đe dọa cắt giảm trong cái kế hoạch kinh hoàng gọi là ‘dự luật to lớn tuyệt đẹp,” bà nói.

O’Donnell cho biết thêm gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng vượt qua nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đến mức trầm cảm, ăn uống không kiểm soát và chìm ngập trong rượu.