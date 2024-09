Thị phi bủa vây show 30 anh trai ngay sát giờ diễn

Không ít khán giả có mặt từ sớm để vào sân xem concert Anh trai say hi, tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, TPHCM. Theo ban tổ chức, công tác làm thủ tục check-in vào lúc 12h30 đến 19h. Một số khán giả than phiền vì thời tiết nắng nóng nhưng vị trí xếp hàng không có mái che.

Người đi xem phải trang bị mũ, áo chống nắng... Vài người dùng ô trong khu vực check-in nhưng không được mang vào sân bởi đây là vật dụng bị cấm ở buổi diễn.

Một số khán giả bức xúc vì không được che chắn khi xếp hàng check-in từ 12h30, giữa thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, poster khổ lớn được đặt tại địa điểm diễn ra concert Anh trai say hi khiến khán giả bức xúc vì chỉ có 29 nghệ sĩ, thiếu hình ảnh của diễn viên Công Dương. Trên mạng xã hội Threads, Công Dương để lại bình luận biểu tượng cảm xúc buồn.

Người hâm mộ chỉ trích chương trình cẩu thả trong khâu kiểm duyệt, thiếu tôn trọng đến Công Dương. Khắc phục thiếu sót này, phía BTC đã dán thêm ảnh của Công Dương vào vị trí cạnh Negav, Quân A.P.

Bên cạnh đó, vị trí của top 5 Anh trai toàn năng không đúng ý của fan. Theo poster gốc, nhóm nhạc toàn năng sẽ ưu tiên quán quân đứng giữa, tiếp theo là các hạng còn lại. Dù thế ở poster mới, hạng 3 là Quang Hùng MasterD đã chuyển ra đứng rìa, đổi vị trí cho hạng 5 là ca sĩ Đức Phúc.

Poster khổ lớn thiếu Công Dương, BTC khắc phục bằng cách dán thêm ảnh của nam diễn viên. Vị trí Quang Hùng MasterD và Đức Phúc trong top 5 anh trai bị hoán đổi khiến fan bức xúc. Ảnh: Threads.

“BTC làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thêm Công Dương và sửa vị trí hạng 3 và 5 trong Best5 luôn nhé. Tôi tưởng anh trai top 3 thành thành viên hụt”, “Tổ chức sự kiện lớn mà làm ăn cẩu thả. 30 người nhưng chỉ lên hình 29 người và trừ một người”, “Bộ phận thiết kế sao có thể thiết sót như vậy, không ai duyệt poster này sao?”, “Fan Công Dương không nhiều nhưng xứng đáng được tôn trọng”… cư dân mạng để lại bình luận.

Địa điểm concert diễn ra ở không gian ngoài trời, không có điểm che chắn nên không ít người đã quay được buổi diễn tập (rehearsal) của dàn nghệ sĩ.

Người hâm mộ đã tổng hợp danh sách bài hát trình diễn của các anh trai và nhận ra rapper Captain chỉ tham ra 3 tiết mục, trong đó 2 tiết mục là tổ hợp liên quân, bài hát chủ đề, dù anh vào top 16 chung cuộc.

Các tiết mục ở Live stage 3 đều được trình diễn, riêng chỉ bài hát Người tình của nắng đội Captain là không có mặt.

“Có người bị loại sớm nhưng diễn nhiều sân khấu trong khi Captain vừa sản xuất âm nhạc, vừa có nhiều ca khúc hot” - khán giả ý kiến.

Bài hát Người tình của nắng là bài diễn nhóm kết hợp khách mời nữ duy nhất ở Live Stage 3 không có trong buổi tổng duyệt. Khán giả tranh luận về việc anh trai nào diễn ít, anh trai nào có nhiều đất thể hiện.

Tuy nhiên, các màn trình diễn chỉ là tổng hợp của fan, BTC không công bố danh sách bài hát. Bên cạnh đó, show Anh trai say hi còn một đêm concert nữa tổ chức ngày 19/10 ở TPHCM, các bài diễn có thể san đều cho hai đêm nhạc.

Chứng kiến những tranh cãi của khán giả về việc ai hát ít, ai diễn nhiều, Anh Tú “Voi Bản Đôn” động viên fan. “Thấy thương các bạn khán giả, chờ đợi từng giây để được đi coi concert, nhưng có hụt hẫng khi nghệ sĩ mình yêu thích diễn số tiết mục rất ít trong đêm”.

Nam ca sĩ nói sẽ bù lại cho fan bằng những cảm xúc chờ đợi. “Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng sẽ có cách để cân bằng mọi thứ” - Anh Tú nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]