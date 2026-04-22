Trung Quân Idol trực tiếp đến xin lỗi nạn nhân sau vụ bị tố hành hung phụ nữ

Liên quan đến việc bị tố có hành vi hành hung một người phụ nữ, chiều 22/4, trên trang cá nhân, ca sĩ Trung Quân Idol đã lên tiếng về vụ việc. Anh cho biết đã sang gặp và xin lỗi trực tiếp nạn nhân - bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, đồng thời bày tỏ sự hối hận sau sự việc.

Trung Quân Idol lên tiếng sau vụ bị tố hành hung nữ bác sĩ. (Ảnh chụp màn hình)

Nam ca sĩ viết: "Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua. Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thuỳ. Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình".

Trung Quân Idol bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp anh Phạm Minh Trường - chồng nạn nhân để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng đã gây ra trong thời gian qua. Anh nhiều lần nhấn mạnh sự biết ơn trước sự bao dung từ phía bác sĩ Nguyễn Linh Thùy: "Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ".

Cuối cùng, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã làm ảnh hưởng không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực.

Trung Quân Idol có mặt tại nơi làm việc của vợ chồng bác sĩ Phạm Minh Trường để xin lỗi (Nguồn video: FBNV)

Trước đó, vào chiều 21/4, tài khoản Facebook của Phạm Minh Trường, một bác sĩ đang làm việc tại TP.HCM, có bài viết tố Trung Quân Idol có hành vi hành hung một nữ bác sĩ. Người phụ nữ bị hành hung là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vợ của ông Trường.

Theo nội dung bài viết, vào rạng sáng 21/4, tại TP.HCM, bà Thùy cùng đồng nghiệp tới dự một buổi tiệc. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt tại đây. “Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, ông Trường viết.

Ông Trường cho hay đã xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Trường sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ. Chiều 21/4, Công an phường Sài Gòn cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Trung Quân Idol có bài đăng lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình. Theo đó, nam ca sĩ thừa nhận đã có những hành vi không đúng trong lúc say nhưng đã lên tiếng xin lỗi người phụ nữ kia ngay sau đó. Nam ca sĩ cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian này để xử lý những ồn ào. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Trung Quân Idol đã xoá bỏ bài đăng này trên trang cá nhân.