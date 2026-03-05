Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) mang phần đồ ăn do bà Thoa chuẩn bị đến cho Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân. Tuy nhiên, Lam Anh lại cho rằng đó chỉ là sự hiếu khách, quý mến thông thường của bà Thoa (NSƯT Thanh Quý). Trước những băn khoăn của cô, Minh Kiên tỏ ra lúng túng, không biết phải giải thích thế nào cho trọn vẹn.

Lam Anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự rối ren trong lòng, cô nói rõ tình cảm của mình và chấp nhận cả việc yêu đơn phương. Thế nhưng, những quan tâm Minh Kiên dành cho cô lại khiến mọi thứ trở nên "mập mờ". "Nếu anh không có tình cảm, vì sao vẫn chăm sóc, để ý? Còn nếu có, tại sao mỗi khi cần, anh lại chọn cách né tránh?" - Những câu hỏi dồn dập khiến Minh Kiên càng thêm bối rối.

Lam Anh đặt nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối. Ảnh VTV

Trong khi đó, Lợi (Tô Dũng) gửi lời cảm ơn Minh Kiên vì đã thuyết phục Phương Trang (Maya) điều chỉnh lịch làm việc cho các thành viên đội dân quân tự vệ, tạo điều kiện để họ vừa đảm bảo công việc vừa hoàn thành huấn luyện.

Lợi cảm ơn Minh Kiên bằng cái bắt tay thân thiện. Ảnh VTV

Trong khi đó, Yến (Trang Emma) bất ngờ trách Phúc (Đức Anh) vì diện áo rách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội dân quân tự vệ. Sự dịu dàng và quan tâm có phần khác lạ của vợ khiến Phúc ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tập 19 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 5/3 trên VTV1.