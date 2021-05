VTV đưa phát ngôn của bà Phương Hằng lên sóng, triệu khán giả bất ngờ vì màn bắt trend đỉnh cao

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 10:54 AM (GMT+7)

Chuyển Động 24h của VTV gây sốt vì phát ngôn của bà chủ Đại Nam.

Những ngày gần đây, nữ doanh nhân Phương Hằng là cái tên nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, tối 25/5, bà livestream chia sẻ thu hút gần 500 nghìn lượt xem.

Trong phiên livestream, nhiều câu nói của bà Phương Hằng được cư dân mạng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội như: "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm", "Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", "Im lặng là vàng nhưng nói ra mới là kim cương", "Chân lý là chân lý chứ không phải chân tường"...

Nam MC của Chuyển động 24h đã nhanh chóng bắt trend khiến khán giả bật cười

Trung tâm tin tức tức của VTV24 đã sử dụng câu nói của bà Phương Hằng trong bản tin trưa. Cụ thể, MC nhà đài đã dùng câu "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm" để mở đầu bản tin nói về trùm tội phạm Sedat Peker của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay khi bản tin lên sóng, rất nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước màn bắt trend đỉnh cao này: "Đáng yêu quá, VTV dạo này bắt trend cực nhanh", "Giờ xem thời sự không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Thỉnh thoảng cũng thấy giải trí ghê", "Best cà khịa đỉnh cao là đây chứ đâu"...

Đây không phải là lần đầu tiên Trung tâm tin tức VTV24 bắt xu hướng từ mạng xã hội. Trước đó, khi nói về tình hình dịch bệnh trong mục điểm tuần "Vui thôi, đừng vui quá" của Chuyển Động 24h, BTV Sơn Lâm đã "ví von" virus corona cạnh bộ phim kinh điển "Catch Me If You Can". Anh nói: "Virus Sars Cov 2 cứ như đang thách thức những nỗ lực của chúng ta vậy. Và nếu được mô phỏng cuộc đuổi bắt này bằng một đoạn clip thì nó sẽ kiểu như thế này".

Nam MC có màn "cà khịa" những người chủ quan, không nghiêm túc thực hiện việc cách ly

Chương trình đã sử dụng đoạn clip "Đố anh bắt được em" - một câu nói viral từng gây bão cộng đồng mạng thời gian trước để làm ví dụ. Cụ thể, 1 nhân vật đứng trước camera vừa chạy vừa nói “Đố anh bắt được em” được ví là hình ảnh virus corona, còn người cầm camera đuổi theo là đại diện cho con người.

BTV Việt Hoàng của Chuyển động 24h cũng từng gây sốt với màn "cà khịa" cực hài hước. Khi phản ánh việc nhiều người dân đang chủ quan, không nghiêm túc thực hiện việc cách ly, Việt Hoàng ví von: “Sự khó kiềm chế và mất cảnh giác của không ít người trong vài ngày qua khiến tôi nhớ lại cảm giác đọc truyện "Nàng Bạch Tuyết" cho mấy đứa trẻ. Nàng cũng được yêu cầu là hãy chỉ ở nhà và đừng tiếp xúc với người lạ. Nhưng rồi chỉ vì sự hấp dẫn của một chiếc lược, một cái dây lưng, một quả táo mà cô nàng liên tục đẩy mình vào hiểm cảnh. Dĩ nhiên là ở ngoài đời thì chẳng mấy ai may mắn mà 3 lần vượt qua cái chết như trong truyện cổ tích đâu".

Sau đó, Việt Hoàng khuyên mọi người hãy ở nhà tập thể dục, làm nóng cơ thể bằng cách vô cùng đơn giản: Đu theo trend (xu hướng) “nhảy trên không” thịnh hành trên mạng xã hội.

Nam MC kêu gọi mọi người tập thể dục bằng màn nhảy độc, lạ

Trước đó, nam MC này còn nhiều lần mang theo đạo cụ mô phỏng trong các tin tức, để mang lại cảm xúc chân thực cho người xem. Trong một bản tin tổng kết năm 2019, anh nhắc lại các vấn đề của năm cũ như dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng không khí bị ô nhiễm hay các thanh niên thích "chém gió" trên MXH bằng việc thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ, biểu cảm lẫn các đạo cụ đi kèm. Có khi, anh còn đích thân đóng giả làm các "anh hùng bàn phím".

Màn "cà khịa" đáng nhớ nhất gần đây phải kể đến bản tin về việc cách ly thú cưng trong nhà. Trong bản tin nhắc đến việc người dân một số nước như Hồng Kông, Trung Quốc đang lo lắng việc thú cưng có dấu hiệu dương tính với Covid-19, anh đưa ra câu nhận xét: "Nếu có yêu cầu cách ly, thì chó mèo nhất định sẽ hợp tác. Bởi chúng không biết khai báo gian dối và chắc chắn sẽ không biết livestream".

Nguồn: http://danviet.vn/vtv-dua-phat-ngon-cua-ba-phuong-hang-len-song-trieu-khan-gia-bat-ngo-vi-man-ba...Nguồn: http://danviet.vn/vtv-dua-phat-ngon-cua-ba-phuong-hang-len-song-trieu-khan-gia-bat-ngo-vi-man-bat-trend-dinh-cao-50202129510554178.htm