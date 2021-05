Sự thật bất ngờ về nữ phụ "Về nhà đi con" lộ clip 8 phút trong bồn tắm

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 09:58 AM (GMT+7)

Mặc dù V.T.A.T. đã thừa nhận là nhân vật trong clip bị lan truyền trên mạng internet nhưng nhiều thông tin về cô không chính xác.

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ra công bố về thực hư thông tin nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm đang xôn xao mạng xã hội, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Trên mạng xã hội đang lan truyền clip nhạy cảm của một cặp trai gái, trong đó cô gái bị dân mạng và một số tờ báo nói là “thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”. Sau khi kiểm tra danh sách và ảnh lưu của tất cả các thí sinh thực sự đã đến dự thi Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định không có cô gái trong clip bị rò rỉ. Có nhiều cô gái đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng thực tế không dự thi do tự không đến dự hoặc không được BTC gọi sau vòng sơ loại hồ sơ”, phía BTC Hoa hậu Việt Nam nói rõ.

Phạm Kim Dung - "bà trùm Hoa hậu" cũng lên tiếng

Trước đó, bà Phạm Kim Dung - người được mệnh danh là "bà trùm Hoa hậu", đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc trong đó có Hoa hậu Việt Nam cũng đã có những chia sẻ về sự việc này.

"Về thông tin cô gái có clip nhạy cảm: Những ngày qua báo chí có đưa tin về cô diễn viên tên V.T.A.T. liên quan đến clip nhạy cảm với thông tin là cô ấy là thí sinh Hoa Hậu Việt Nam. Chúng tôi xin thông tin chính thức đến quý công chúng và truyền thông là cô ấy chỉ nộp hồ sơ và chưa từng đến dự sơ khảo. Nên cô ấy không được xem là thí sinh Hoa hậu Việt Nam", bà Phạm Kim Dung cho hay.

Diễn viên V.T.A.T.

Ngày 27.5, đoạn clip nhạy cảm dài 8 phút của một đôi nam nữ được chia sẻ rộng rãi trong các hội nhóm. Sau đó, nhiều trang tin cho biết nữ chính là diễn viên V.T.A.T. từng đóng vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình như Về nhà đi con; Tình yêu và Tham Vọng; Đại gia chân đất.... và từng đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngày 28.5, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận, Công an thành phố đã chỉ đạo điều tra vụ một nữ diễn viên lộ clip nhạy cảm dài khoảng 8 phút. Theo đó, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Diễn viên V.T.A.T. cũng lên tiếng xác nhận mình là cô gái trong clip. Cô và gia đình đã làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị làm rõ vụ việc, điều tra người phát tán clip.

Về phía V.T.A.T. sau khi sự việc xảy ra, tinh thần của cô vô cùng hoảng loạn. Cô từng nghĩ đến việc tự tử nhưng ngay sau đó được gia đình, người thân phát hiện kịp thời nên ngăn chặn được. Hiện V.T.A.T. đã nhập viện để theo dõi và chăm sóc y tế.

