Vợ trẻ Hugh Hefner nói bị 'tẩy não' khi sống tại dinh thự Playboy

Cựu người mẫu Playboy, 40 tuổi - vợ cuối cùng của Hugh Hefner trước khi ông qua đời - kể về cuộc sống bị cô lập phía sau những cánh cổng trong podcast No One Asked Her cuối tuần qua.

"Tôi nghĩ mình thực sự đã bị tẩy não, nhưng khi đó tôi không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài để nhận ra cảm giác ấy là đúng", Crystal nói.

Crystal Hefner là vợ thứ ba và vợ cuối cùng của Hugh Hefner. Ảnh: FilmMagic

Cô cho biết truyền thông luôn xây dựng hình ảnh Hefner như một nhân vật phi thường, khiến cô nghĩ bản thân mới là người có vấn đề. "Nếu tất cả họ đều nhìn ông ấy như một con người tuyệt vời và lớn lao đến vậy, thì chắc hẳn vấn đề nằm ở mình", cô nói.

Crystal nhớ lại thời điểm có những người lên tiếng phản đối Hefner nhưng cô luôn bênh vực ông và cho rằng họ sai. Crystal kể, trong một lần Hefner tranh luận với những người theo chủ nghĩa nữ quyền, một người chỉ trích ông vì gọi phụ nữ là động vật. Hefner đáp: "Phụ nữ là động vật, chứ còn là gì nữa?".

"Lúc đó, tôi đứng về phía ông ấy... Tôi đang chống lại chính mình trong khi ông ấy giữ tôi trong một căn nhà xuống cấp, nhếch nhác và không cho tôi gặp gia đình", Crystal kể.

Hefner hơn Crystal 60 tuổi. Khi còn kết hôn, cô thường nói trong các cuộc phỏng vấn rằng ông "giống một đứa trẻ" và "thích vui chơi". Ngẫm lại, cô không thể hiểu tại sao lúc đó lại nói như vậy.

Crystal và Hugh Hefner trong dinh thự Playboy. Ảnh: Instagram

Cựu người mẫu từng tham gia series truyền hình thực tế nổi tiếng The Girls Next Door - nơi Hefner giới thiệu cuộc sống hào nhoáng, vui vẻ tại dinh thự Playboy xa hoa ở Los Angeles do ông xây dựng. Tuy nhiên, Crystal cho biết thực tế phía sau những bức tường nổi tiếng ấy hoàn toàn khác.

Crystal kể cô từng chịu sự giám sát của khoảng 70 nhân viên trong thời gian sống tại Playboy Mansion. Cô phải tuân thủ nhiều quy định, trong đó có việc luôn phải đến buổi chiếu phim vào 6h tối mỗi ngày.

"Nó được ngụy trang dưới dạng sự kiểm soát mang tính cưỡng ép. Kiểu như: 'Ồ, đó là giờ xem phim'. Nhưng thực chất đó là giờ giới nghiêm và thời điểm tôi bị kiểm soát", cô nói.

Crystal bắt đầu hẹn hò với Hefner khi 21 tuổi. Hai người đính hôn năm 2010, khi Crystal 24 tuổi còn Hefner 84 tuổi. Cô hủy hôn chỉ vài ngày trước lễ cưới vào năm 2011 nhưng sau đó hàn gắn. Crystal kết hôn với Hefner năm 2012 và sống bên nhau cho đến khi ông qua đời năm 2017 ở tuổi 91.

"Khi ông ấy qua đời và tôi rời đi, tôi thậm chí không biết cách bật đèn pha ôtô vì trước đó luôn phải về nhà trước khi trời tối", cô nhớ lại.

Crystal thú nhận cô bối rối về mọi thứ và mất một thời gian mới tự tin bước ra thế giới bên ngoài, rời bỏ dinh thự nổi tiếng của Hefner.

Lúc ông trùm truyền thông mới mất, Crystal từng nói với Fox News Digital rằng cô biết ơn Hefner vì đã mở rộng thế giới quan của cô, mang đến những cơ hội và trải nghiệm mới trong đời. Tuy nhiên, trong hồi ký phát hành năm 2024, người đẹp thú nhận đã phải trải qua rất nhiều buổi trị liệu để quên đi những điều ám ảnh ở dinh thự Playboy, từ cuộc sống trụy lạc đến việc bị giam cầm trong cuộc hôn nhân đầy kiểm soát.

Nhìn lại mối quan hệ với người từng được xem là một trong những nhân vật dẫn đầu cuộc cách mạng tình dục ở Mỹ, Crystal cho rằng Hefner là một con người phức tạp. Theo cô, ông chủ Playboy có lúc duyên dáng nhưng nhiều khi rất tàn nhẫn với những yêu cầu độc đoán.

"Sau một thời gian, tôi tăng cân một chút và ông ấy nói tôi cần phải săn chắc hơn. Tôi phải mặc những chiếc áo nhiều màu sắc hơn, in logo Playboy, phải nhuộm, tẩy chân tóc. Màu sơn móng tay cũng phải theo quy định", cô viết trong hồi ký. "Khi bị bảo phải mặc gì, phải làm gì và phải giảm cân, tôi nghĩ: 'Mình sẽ trở nên đẹp hơn. Mình có thể làm tốt hơn'. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tâm trí mình lại nghĩ như vậy thay vì nói: 'Sao ông dám đối xử với tôi như thế?'".

Crystal cho rằng có thể cô từng cảm thấy thương Hefner và thậm chí trải qua điều mà cô gọi là "hội chứng Stockholm" (cảm giác gắn bó và đồng cảm với người kiểm soát mình), bởi cuộc sống trong biệt thự giống như một "bong bóng" tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sau này, Crystal chuyển đến Hawaii sống. Tại đây, cô gặp nhà đại dương học James Ward vào tháng 4/2024 và bắt đầu hẹn hò. Tháng 4 vừa qua, hai người tổ chức lễ cưới giản dị sau tròn 4 năm yêu.