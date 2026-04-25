Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhau

Trong tập 18 phim "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, Thắng rơi vào trạng thái chán nản khi chứng kiến Trung và Mai ngày càng thân thiết. Anh tìm đến quán nước của dì Tính, thẳng thừng nói rằng Trung và Mai đã ở với nhau cả đêm, ám chỉ mối quan hệ đã vượt qua giới hạn.

Tuy nhiên, dì Tính lập tức cảnh báo Thắng phải giữ kín chuyện, bởi chỉ cần một lời nói lỡ miệng cũng có thể khiến mọi chuyện lan rộng khắp làng.

Dù vậy, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi dì Tính quyết định trực tiếp sang nhà ông Phúc để thông báo. Không chỉ dừng lại ở lời nói, bà còn đưa ra đoạn clip làm "bằng chứng", khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Ông Phúc lập tức gọi điện yêu cầu Mai về nhà ngay trong sự lo lắng và bức xúc. Với ông, điều đáng sợ nhất không chỉ là sự thật mà còn là điều tiếng và danh dự của con gái.

Hồng cũng không giấu được sự tổn thương khi chứng kiến Trung và Mai gần gũi. Cô tìm đến bà Diện trong trạng thái yếu đuối, bật khóc khi nhắc lại hình ảnh hai người thân mật. Dù đau lòng, Hồng vẫn khẳng định sẵn sàng bỏ qua tất cả để bắt đầu lại với Trung.

Chính sự nhẫn nhịn và tình cảm chân thành của cô khiến bà Diện cảm động, đồng thời càng thêm quyết tâm ngăn cản mối quan hệ giữa Trung và Mai. Tuy nhiên, Hồng lại khéo léo xin bà đừng gây áp lực quá lớn lên Trung, khiến bà Diện càng ưng Hồng.

Tại quán cafe của Hoàng, người vợ cũ bất ngờ xuất hiện, tiếp tục làm căng thẳng thêm câu chuyện chia đất. Cô thẳng thừng yêu cầu được chia phần tài sản từ mảnh đất hương hỏa của gia đình chồng cũ. Trước thái độ cứng rắn của Hoàng, người phụ nữ này không ngần ngại buông lời đe dọa sẽ gây ra những chuyện ảnh hưởng đến danh dự gia đình nếu không đạt được mục đích.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mai ngay khi vừa về đến nhà với tâm trạng háo hức chia sẻ kế hoạch phát triển du lịch cho làng, cô lập tức bị dội một "gáo nước lạnh" từ dì Tính. Bỏ qua câu chuyện công việc, dì thẳng thắn đặt câu hỏi về danh dự và phẩm giá của một người con gái. Đồng thời cảnh báo rằng tin đồn về việc Mai và Trung ở với nhau qua đêm đang lan rộng.

Trước những lời chất vấn, Mai tỏ ra ngỡ ngàng và kiên quyết phủ nhận mọi hiểu lầm. Cô cho rằng việc mình "nhận bừa" yêu Trung chỉ là để đối phó với Thắng, còn thực chất mối quan hệ giữa hai người vẫn trong sáng. Tuy nhiên, khi bị đưa đoạn clip ra làm bằng chứng, lời giải thích của Mai trở nên yếu ớt trong mắt người lớn. Dì Tính cho rằng Mai còn quá non dại, không ý thức hết hậu quả của những hành động tưởng chừng vô tư.

Khi không thể giải thích, Mai thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng nếu thực sự yêu nhau thì cũng không có gì sai. Câu nói này càng khiến dì Tính thất vọng và giận dỗi bỏ đi. Trong khi đó, ông Phúc giữ thái độ cứng rắn, yêu cầu con gái phải dứt khoát với Trung, bởi trong câu chuyện này, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là Mai.