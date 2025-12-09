Hàng loạt nghệ sĩ, KOL bị cục thuế điều tra

Làn sóng siết chặt quản lý thuế đối với giới nhóm thu nhập cao, tài sản ròng lớn tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Ngày 8/12, tại cuộc họp báo thường kỳ do Tổng cục Thuế Trung Quốc tổ chức, Cục trưởng Vụ Pháp chế - Chính sách của cơ quan này cho biết trong 11 tháng, cơ quan thuế nước này đã xử lý 1.818 nghệ sĩ, KOL và streamer đã bị điều tra và xử phạt vì các hành vi liên quan đến trốn thuế, khai man và che giấu thu nhập, tổng số tiền truy thu vượt mốc 1.523 tỷ NDT (215 triệu USD), theo The Paper.

Cơ quan chức năng không công bố danh sách đầy đủ các cá nhân vi phạm mà thông qua các vụ việc điển hình để bóc tách mô hình trốn thuế phổ biến.

Cục thuế Bắc Kinh cho biết Trần Chấn - KOL đánh giá xe nổi tiếng - đã dùng nhiều thủ đoạn như che giấu thu nhập, chuyển đổi tính chất thu nhập, khai báo gian dối, khiến số thuế thu nhập cá nhân bị thiếu hụt là 1,1867 triệu NDT (167.847 USD). Cuối cùng, anh này bị truy thu thuế, cộng tiền chậm nộp và tiền phạt, tổng số tiền phải nộp là 2,4748 triệu NDT (350.037 USD).

Nhiều trường hợp KOL bị vạch trần cách thức trốn thuế.

Hai streamer có biệt danh “Tiểu Ảnh phu phụ” bị phát hiện thao túng 13 công ty liên quan, liên tục đóng - mở shop mới để chia nhỏ doanh thu, sử dụng tài khoản cá nhân thu tiền, làm giả đơn hoàn tiền, trộn lẫn chi tiêu cá nhân với chi phí doanh nghiệp để giảm thuế. Tổng số tiền truy thu thuế và phạt vượt 23,79 triệu NDT (3,3 triệu USD)

Streamer Vương Tử Bách bị phát hiện trốn thuế khoảng 7,49 triệu tệ (hơn một triệu USD), sau đó bị truy thu tổng cộng 13,3 triệu NDT (1,8 triệu USD) gồm thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Tài khoản mạng xã hội của người này bị xóa sổ trên toàn nền tảng, sau đó còn bị cấm tiếng vì có hành vi tái xuất bằng tài khoản phụ.

KOL tên Quách Mỹ Mỹ bị kết luận liên quan trốn thuế và quảng bá lối sống khoe mẽ, lệch chuẩn. Cơ quan thuế không công bố tiền phạt cụ thể. Tài khoản Weibo của Mỹ Mỹ bị đóng vào tháng 11/2025, sau đó bị Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cấm sóng.

Đầu tháng 12/2025, mạng xã hội lan truyền một danh sách xử phạt hành chính tại Phủ Thuận (Liêu Ninh), trong đó xuất hiện tên của Hồ Ca, Tôn Lệ, Lộc Hàm, Đặng Luân… Tuy nhiên chính quyền đã điều tra và xác nhận dữ liệu giả, do cán bộ thực thi không nhập tên thật trong quy trình xử phạt nhanh, sau đó ở khâu công bố đã bị tự ý bịa đặt, điền sai thông tin.

Danh sách đã bị gỡ bỏ, đồng thời kích hoạt quy trình truy trách nhiệm đối với cá nhân liên quan.

Phía cơ quan chức năng mới công khai tên một số KOL, trong khi dư luận tò mò về danh sách nghệ sĩ vi phạm. Nhiều khán giả cho rằng danh sách chỉ đang nhắc nhở về việc nộp thuế chậm. Nếu không thực hiện đúng quy định, các cá nhân này sẽ đối diện với việc bị cấm sóng toàn diện.