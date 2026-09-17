Vân Trang mở rộng khu sinh thái 50.000 m2 ở Đồng Tháp

Khu sinh thái của gia đình Vân Trang nằm bên dòng sông Tiền, là tổ hợp giải trí gồm bãi cắm trại, nhà nghỉ dưỡng và quán cà phê.

Diễn viên cho biết mô hình này đã hoàn chỉnh, hoạt động ổn định vài năm nay, song cô vẫn ấp ủ nhiều ý tưởng mà thiếu vốn, nên có đến đâu làm đến đó.

Gần đây, khi lượng khách ngày một đông, cô có động lực sửa sang, cải tạo và mở rộng quy mô khu sinh thái.

Vân Trang bắt tay thực hiện từ tháng 7, đến nay sắp hoàn thành.

Khu vực mới xây vẫn theo phong cách chung của cả khu sinh thái, mộc mạc kiểu miền quê và gần gũi thiên nhiên. Vân Trang đào hồ nhân tạo, bắc cầu gỗ, trồng tre trúc để tạo cảnh quan xanh mát.

Diễn viên từng nói muốn tái hiện vùng quê Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) trong ký ức tuổi thơ ngay trên mảnh đất của gia đình, nên giữ mọi thứ giản dị, bình yên, không dùng bê tông cốt thép.

Những ngôi nhà gỗ lợp mái lá dừa nổi bật giữa khuôn viên rợp cây xanh, mang đậm nét miền quê.

Vân Trang dùng gỗ và tre nứa làm vật liệu chủ đạo cho nhà, sàn hiên, bàn ghế và lối đi, tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện với môi trường.

Diễn viên ngồi nghỉ dưới mái hiên nhìn ra vườn cây trái, gần mương nước nhỏ.

Cô cho biết chỉ còn vài hạng mục nữa là công trình hoàn thiện, có thể đưa vào sử dụng.

Trước đó, Vân Trang dành nhiều tháng giám sát thi công khu sinh thái. Xong lịch quay trong ngày, cô rời TP HCM lúc 18h, chạy xe về Đồng Tháp để cùng nhóm thợ bàn công việc.

Diễn viên từng nói cô chi rất nhiều tiền vào đây vì quá đam mê, khiến chồng lo lắng, nhiều lần can ngăn. Cô chăm chỉ chạy show, dành thu nhập riêng đầu tư cho khu sinh thái, tổng cộng cả chục tỷ đồng.