Văn Mai Hương hoãn phát hành MV, Han Sara quyên góp vì bão Wipha

Văn Mai Hương vừa thông báo tạm hoãn sự kiện giới thiệu và phát hành MV ''Ướt lòng''. Theo đó, nữ ca sĩ cùng công ty của mình gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, lời động viên chân thành đến địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng trong sự việc không ai mong muốn vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

"Văn Mai Hương cùng ê-kíp xin phép được thông báo tạm hoãn sự kiện giới thiệu và lịch phát hành MV "Ướt lòng" vào ngày 21/07 để mọi người có thể tập trung theo dõi các thông tin liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3.

Văn Mai Hương xin được cáo lỗi đến ê-kíp thực hiện dự án, quý đối tác, đơn vị báo chí - truyền thông, các anh chị em nghệ sĩ, khán giả... để sản phẩm ra mắt vào thời điểm phù hợp hơn. Xin cầu mong sự bình an đến với tất cả mọi người'' - nữ ca sĩ viết.

Ê-kíp của ca sĩ Thanh Duy cho biết: "Do tình hình mưa bão đang diễn ra phức tạp, ê-kíp xin được tạm hoãn bài đăng 1st look như đã dự kiến để ưu tiên cho các thông tin quan trọng hơn". Quyết định này nhằm ưu tiên việc lan tỏa thông tin về thiên tai và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Lịch đăng mới sẽ được cập nhật sau khi tình hình ổn định.

Han Sara và công ty quản lý không thể dời lịch phát hành MV Do anh si tối 20/7 do ràng buộc với đối tác quốc tế, hệ thống phát hành trong nước và các đơn vị truyền thông. Để thể hiện sự đồng cảm, Han Sara và +84 Entertainment quyết định dành toàn bộ doanh thu từ đĩa vật lý Unfrozen và MV Do anh si gửi đến Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Wipha.

Hình ảnh sân khấu sập do ảnh hưởng của bão. Ảnh: FBNV

Chiều 19/7, sân khấu đại nhạc hội Superfest 2025 tại Quảng trường Sun Carnival, Hạ Long bị sập hoàn toàn do mưa lớn và gió lốc. Giàn giáo và hệ thống đèn LED hư hại nặng. Không có thương vong vì sự cố xảy ra khi chưa có khán giả và nghệ sĩ trên sân khấu.

Sau khi chương trình bị hủy, các nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Hà Lê, BB Trần, Jun Phạm giao lưu trực tiếp với khán giả gần khu vực sân khấu. Các nghệ sĩ hát chay những bản hit để động viên khán giả. Rhymastic thể hiện Lặng, Thanh Duy hát Tình anh bán chiếu.

Video: Tư liệu

Thông tin vụ lật tàu khiến dư luận đau buồn, sốt ruột dõi theo. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc, cầu nguyện và chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trong vụ lật tàu.Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với VietNamNet: ''Tôi cảm thấy xót xa khi chỉ một cơn giông bão ập tới rất nhanh thôi nhưng đã khiến con tàu lớn bị lật. Có những gia đình mất đi nhiều người khi đang du lịch trên vịnh Hạ Long. Thật sự đau lòng, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân trên chuyến tàu ở Quảng Ninh ngày 19/7''.

MC Trấn Thành viết trên trang cá nhân: ''Thật sự xót xa khi xem tin tức! Xin chia sẻ cảm xúc và sự mất mát cùng với người thân của những nạn nhân trong vụ đắm tàu ở Hạ Long''.

Ca sĩ Thanh Lam cũng thành kính tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu tại Quảng Ninh. ''Nguyện cầu hương linh các nạn nhân sớm được siêu thoát, nương nhờ ánh sáng từ bi của chư Phật mà vãng sinh về cảnh giới an lành. Xin hồi hướng công đức đến tất cả, mong cho người ở lại được bình an, vững lòng vượt qua mất mát'', Thanh Lam viết.

Bão số 3 Wipha hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 18/7, nhanh chóng đạt cấp 10 với giật cấp 12. Bão dự kiến ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ ngày 21-22/7, gây mưa lớn 200-300mm, có nơi 500mm. Thủ tướng ban hành Công điện số 112/CĐ-TTg yêu cầu các cấp chính quyền tập trung ứng phó. Các hồ chứa lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang đã mở cửa xả hạ mực nước.