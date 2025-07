Phim đầu tay của Thư Kỳ tranh giải LHP Venice

Theo Variety, với tác phẩm đầu tay mang đậm chất nữ tính, Thư Kỳ được kỳ vọng gây tiếng vang ở một trong sự kiện điện ảnh lâu đời và uy tín nhất thế giới.

Phim dài 123 phút, lấy bối cảnh năm 1988 tại cảng Cơ Long. Nhân vật Lâm Tiểu Lệ là cô bé lớn lên trong nghèo khó, luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ, người tự do, bất chấp ánh nhìn phán xét của xã hội. Tuy nhiên, mong muốn của Tiểu Lệ vô tình chạm đến vết thương cũ của mẹ cô - A Quyên - người từng có những ước mơ tươi đẹp nhưng bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập. Các nhân vật trong phim như những mảnh gương soi rọi nỗi đau của nhau, nhưng chẳng ai có thể hàn gắn.

Poster phim "Con gái" của Thư Kỳ. Ảnh: La Biennale di Venezia

Dàn diễn viên gồm Bạch Tiểu Anh, Khưu Trạch, ca sĩ 9m88 (tên thật là Thang Dục Ỷ), Lâm Phẩm Đồng và Lại Vũ Phi. Dự án do nhà quay phim Dư Tĩnh Bình phụ trách hình ảnh.

Người đẹp vốn dự kiến quay phim Thư lan hà thượng của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền trước, sau đó mới thử sức vai trò mới. Nhưng Thư lan hà thượng bị hoãn do đạo diễn mắc chứng sa sút trí tuệ, êkíp chưa tìm được người có thể thay thế Hầu Hiếu Hiền.

Thư Kỳ, 49 tuổi, gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu. Cô chuyển hướng thành công, trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu. Nghệ sĩ từng đoạt hai giải Kim Mã và ba giải Điện ảnh Hong Kong, hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như Hầu Hiếu Hiền, Châu Tinh Trì, Khương Văn và Ô Nhĩ Thiện.

Hơn 30 năm hoạt động ở làng giải trí, Thư Kỳ duy trì nhan sắc, độ nổi tiếng, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế. Năm ngoái, cô lần đầu làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Venice, Italy. Người đẹp trở thành nghệ sĩ nữ gốc Hoa thứ ba làm giám khảo hạng mục chính ở ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu, sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc. Cô từng chấm thi Liên hoan phim Berlin năm 2008 và Liên hoan phim Cannes năm 2009.

Diễn viên kết hôn tài tử Phùng Đức Luân năm 2016, hai người độc lập tài chính. Cô có giai đoạn giảm đóng phim với mong muốn mang thai song chưa có duyên làm mẹ.

Thư Kỳ trên trường quay "Con gái". Ảnh: Weibo Shu Qi

Ngoài phim Con gái, hạng mục tranh giải Sư Tử Vàng có sự góp mặt của 20 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, do nhiều nhà làm phim tên tuổi thực hiện. Theo Hollywood Reporter, những bộ phim nổi bật gồm The Smashing Machine của đạo diễn Benny Safdie, có Dwayne Johnson và Emily Blunt đóng chính. Frankenstein của nhà làm phim từng đoạt Oscar Guillermo del Toro tái hiện câu chuyện kinh dị dưới góc nhìn mới.

Nhà làm phim người Hy Lạp Yorgos Lanthimos trở lại Venice với Bugonia, chuyển thể từ phim khoa học viễn tưởng Hàn Quốc Save the Green Planet! (2003) của Jang Joon Hwan. Đạo diễn Hàn Park Chan Wook mang đến bộ phim No Other Choice, Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng chính.

Liên hoan phim Venice lần 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 9/9. Sự kiện khai mạc với buổi công chiếu phim La Grazia của đạo diễn người Italy Paolo Sorrentino. Giải Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời năm nay tôn vinh đạo diễn Đức Werner Herzog và minh tinh Mỹ Kim Novak.

Ban giám khảo phim quốc tế do đạo diễn Mỹ Alexander Payne làm trưởng ban, cùng diễn viên Fernanda Torres (Brazil), đạo diễn Mohammad Rasoulof (Iran), Stéphane Brizé (Pháp), Maura Delpero (Italy), Cristian Mungiu, (Romania), diễn viên Triệu Đào (Trung Quốc).