Ưng Hoàng Phúc tiết lộ cát-xê “khủng” của rapper Wowy

Nam ca sĩ cho hay, cát-xê của Wowy hiện cao nhất trong giới nhạc rap.

Tối 17/4, Ưng Hoàng Phúc có buổi ra mắt web-drama “Phúc cọp”, nằm trong chuỗi dự án phim chiếu YouTube dài hơi của anh. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện bất bình, xấu xa vẫn tồn tại trong cuộc sống.

Đặc biệt, lần này Ưng Hoàng Phúc mời Wowy hát ca khúc chủ đề nhạc phim mang tên “Trọn vẹn nghĩa tình”. Lời bài hát nói về tình anh em, huynh đệ bên nhau dù thời gian có đổi thay vẫn mãi sống trọn nghĩa tình, giữ lời hứa hẹn.

Ưng Hoàng Phúc bất ngờ kết hợp với Wowy

“Lần đầu hợp tác với Wowy nhưng hai anh em vô cùng hợp ý. Theo Phúc, Wowy là một chàng rapper rất có tài, ẩn sau vỏ bọc vui vẻ là một người rất nội tâm, người đáng để Phúc tôn trọng. Hi vọng cả hai sẽ có nhiều dự án về sau. Biết đâu tôi sẽ giàu và mời Wowy tiếp tục. Cát-xê của Wowy rất cao, hiện là top 1 trong giới rap”, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Trong khi đó, Wowy thừa nhận mình là fan của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từ lâu. Đến khi có cơ hội làm việc cùng thần tượng thì anh vô cùng hạnh phúc. “Tôi hát khá dở, mỗi lần đi karaoke cùng bạn bè thì đều hát nhạc của anh Ưng Hoàng Phúc. Lúc anh Phúc ngỏ ý hợp tác, tôi tự hào đồng ý ngay. Khi nghe giai điệu bài hát Trọn Vẹn Nghĩa Tình, ý tưởng lời rap được viết rất nhanh và thu âm ngay trong ngày”, Wowy chia sẻ.

Sau phim “Phúc cọp”, Ưng Hoàng Phúc sẽ bắt tay thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, dự án phim và sách mang tên “Chạm”.

Siêu mẫu Kim Cương luôn đứng sau hỗ trợ các dự án của ông xã Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc từng là thành viên của nhóm nhạc nổi đình đám – 1088. Sau khi nhóm tan rã, anh bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả 8x và 9x trong suốt những năm thập niên 2000, với hàng loạt hit tiêu biểu như "Thà rằng như thế", "Mỗi người một nơi", "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", "Vì sao trong lòng tôi", "Cắn rứt"...

Năm 2002, album đầu tiên "Thà rằng như thế" của anh đã làm "dậy sóng” thị trường với 15.000 bản tiêu thụ trong 15 ngày đầu tiên, và con số cuối cùng đạt mức kỷ lục 55.000 bản. Năm 2003, album Vol 2 tiêu thụ 35.000 bản. Năm 2004, album vol 3 "Hứa nhiều thất hứa thật nhiều" tạo một kỉ lục mới, 66.000 bản được tiêu thụ chỉ trong thời gian ngắn.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc phải chiến đấu với căn bệnh thoát vị đĩa đệm. “Suốt 15 năm, từ 2001-2015, tôi trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng vẫn bị tái lại do đi hát nhiều. Bác sĩ kêu tôi đừng vận động mạnh, bỏ sự nghiệp đi nhưng do quá đam mê âm nhạc nên tôi không thể từ bỏ. Đến cuối năm 2015, tôi may mắn tìm được phương pháp chữa hết căn bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống đến bây giờ”, anh kể.

