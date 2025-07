Tài tử 'Kill Bill' đột tử

Michael Madsen được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng ở Malibu, California vào sáng sớm thứ Năm. Quản lý của ông, Ron Smith, xác nhận diễn viên đột tử vì ngừng tim. Đại diện cảnh sát quận Los Angeles cho biết không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của Michael Madsen.

Nam diễn viên Michael Madsen. Ảnh: Nypost

Đại diện chia sẻ hai năm qua Michael Madsen đã tham gia một số bộ phim độc lập và đang mong chờ những dự án tiếp theo. Tài tử cũng chuẩn bị phát hành một cuốn sách mới mang tên Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Michael Madsen sinh ngày 25/9/1957 tại Chicago, có em gái là diễn viên Virginia Madsen. Bộ phim đầu tay của ông, WarGames, phát hành năm 1983. Madsen đã gắn bó hơn 40 năm với sự nghiệp diễn xuất, tham gia hơn 325 dự án phim và thường được giao những vai diễn phản diện, gai góc. Madsen nổi tiếng với các phim Reservoir Dogs, Donnie Brasco, Thelma & Louise, Kill Bill, Sin City... Ông là diễn viên yêu thích của đạo diễn Quentin Tarantino, đóng chính trong hai phần phim hành động Kill Bill năm 2003 và 2004 cùng các minh tinh Uma Thurman, Lucy Liu. Ngoài ra, ông góp mặt trong tác phẩm nổi bật khác gần đây của đạo diễn tài ba là Once Upon a Time in Hollywood (2019), cùng Leonardo DiCaprio và Brad Pitt.

Michael Madsen và đạo diễn Quentin Tarantino (phải). Ảnh: Nypost

Ngoài diễn xuất, Michael Madsen cũng yêu thích thơ ca và đã xuất bản nhiều tập thơ. Đạo diễn Tarantino viết lời tựa cho tập thơ mới nhất của nam diễn viên.

Harvey Keitel, bạn diễn của Madsen trong Reservoir Dogs, chia sẻ: "Chúng ta đã mất đi một nhà thơ Mỹ vĩ đại. Vĩnh biệt anh, người bạn thân mến của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên một trong những cảnh hay nhất từng xem trên màn ảnh, cảnh anh và Chris Penn chiến đấu trong Reservoir Dogs".

Michael Madsen trong phim 'Kill Bill'.

Vivica A. Fox, đồng nghiệp trong Kill Bill, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình Madsen: "Tôi đã có vinh dự được làm việc với Michael Madsen trong Kill Bill và một số bộ phim khác. Michael là một người tài năng với sự thể hiện tuyệt vời trên màn ảnh! Tôi xin chia buồn và gửi lời cầu nguyện sâu sắc nhất tới gia đình anh ấy".

Michael Madsen từng kết hôn ba lần, có tất cả 6 người con. Ông ly hôn người vợ thứ ba, DeAnna Madsen, vào tháng 9/2023 sau 28 năm chung sống. Hai năm trước đó, con trai Hudson của họ tự tử ở tuổi 26.