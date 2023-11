Từ tranh cãi bản quyền của Noo Phước Thịnh - Đỗ Hiếu: Cả ca sĩ - nhạc sĩ đều "thua"

Ồn ào "hát chùa" của Noo Phước Thịnh

Sau những ồn ào gần đây với nhạc sĩ Đỗ Hiếu, ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa có những chia sẻ với giới truyền thông về vụ việc. Theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1988 khẳng định bản thân không bao giờ “hát chùa”. Mỗi khi Noo Phước Thịnh trình diễn, đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc có trách nhiệm xin giấy phép và thanh toán chi phí tác quyền thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Noo Phước Thịnh khẳng định bản thân rất tôn trọng những vấn đề về tác quyền.

Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu, ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà ca sĩ này biểu diễn từ trung tâm. Noo Phước Thịnh khẳng định bản thân anh hiểu rõ mối quan hệ cộng sinh của nhạc sĩ - ca sĩ. Cả hai cùng có lợi khi hợp tác với nhau.

Nam ca sĩ buồn khi sự việc bị đẩy đi quá xa. “Tôi cũng tiếc vì những ca khúc trong ồn ào này từng là những bản hit của mình. Nhưng chuyện đã không thể cứu vãn nên mọi chuyện cứ xem như là hết duyên”, Noo Phước Thịnh tâm sự với giới truyền thông.

Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng cho biết ekip ca sĩ Noo Phước Thịnh chỉ liên hệ xin phép biểu diễn cho những chương trình lớn, còn các đêm diễn ở quán bar, pub, lounge,... lại bị bỏ qua. Đỗ Hiếu cũng chia sẻ thêm thông tin phía ca sĩ còn kinh doanh những tác phẩm này trên một số nền tảng trực tuyến không nằm trong thỏa thuận ban đầu mà không thông báo với tác giả.

Mọi việc bắt đầu từ bài đăng của nhạc sĩ Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh không được phép biểu diễn 8 bài hát do nam nhạc sĩ sáng tác trong suốt gần 10 năm qua. Trong số đó nổi bật có những bài hát như Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Cause I Love You, Như Phút Ban Đầu,…

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng bản thân đã trọn vẹn tình nghĩa trong những năm qua với Noo Phước Thịnh.

Cả hai sau đó có những “lời qua tiếng lại” trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi mối quan hệ xuống dốc trầm trọng. Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu còn khẳng định đã bị vu khống chuyện đòi tiền tác quyền với mức phí 10 tỷ đồng. Câu chuyện bản quyền này trở thành đề tài nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả đại chúng.

Hiện tại, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã ký kết hợp đồng với một công ty giải trí để phân phối những bài hát này nhằm sử dụng cho các mục đích kinh doanh. Anh khẳng định: “Mọi tác phẩm liên quan đến các sáng tác của tôi do ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày, tôi sẽ yêu cầu tháo bỏ triệt để. Mọi hành vi xâm phạm tác phẩm và quyền tác giả, tôi sẽ nhờ luật sư và pháp luật can thiệp”.

Cuộc chiến ai tham gia cũng "thua"

Giữa năm 2020, Tuấn Hưng nhận được câu hỏi về việc nhiều ca sĩ trẻ muốn cover nhạc của anh. Nam ca sĩ cũng cho rằng bản thân không bao giờ tiếc những bài hát của mình nếu có thể hỗ trợ con đường âm nhạc của các ca sĩ trẻ.

Tuy vậy, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời khuyên các ca sĩ trẻ trước khi hát bài hát của người khác cần tôn trọng luật bản quyền hay ít nhất là có sự đồng ý của người đang sở hữu sản phẩm đó. Gần đây, vụ việc của ông bầu Hoàng Tuấn với 3 ca sĩ Thái Trinh, Dương Edward và Bằng Cường liên quan đến tác quyền âm nhạc cũng nhận nhiều sự quan tâm.

Dương Edward từng tự tay xóa 150 triệu view của 3 video cover vì tranh chấp bản quyền.

Dù mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa bởi những người trong cuộc, hậu quả dễ thấy nhất là những chỉ trích nhắm vào cả hai phía. Với ca sĩ, họ bị gắn mác “hát chùa”. Với người sở hữu bài hát, câu chuyện “vòi tiền” và “thiếu tình cảm” được nhắc đến rất nhiều. Tình nghĩa nhiều năm vun vén cũng trở thành hư vô.

Trong chương trình Khu Vườn Thanh Âm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thẳng thắn nói về vấn đề tác quyền khi được Ngô Lan Hương hỏi: “Em yên tâm, mọi người biết anh đều biết anh rất dễ tính. Anh sẽ gật đầu bằng con đường ẩm thực. Như Tuấn Dũng đã cho anh một ly cà phê rất ngon, Sofia là cả bịch bánh tráng, còn Ali Hoàng Dương là mấy viên kẹo”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn trong một buổi livestream: “Câu chuyện của Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu tương tự như vụ việc của tôi vào năm ngoái. Có nghĩa là người nhạc sĩ hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm từ phía đối phương dành cho mình.

Nói thật là họ còn cảm thấy bị thiếu tôn trọng bởi những từ, những câu nói khiến cho nhạc sĩ nghĩ rằng phía đối phương đang cho mình mình vòi tiền. Đối với người nhạc sĩ, đó là điều vô cùng khó chịu”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh rất khó xử khi nhận được tin nhắn của Cao Thái Sơn mời đến dự buổi công bố MV mới.

Khán giả cũng chịu những tổn thất

Một hậu quả khác dễ nhận thấy hơn chính là việc những ca khúc hút khán giả, tạo nên tên tuổi cho nghệ sĩ cũng không còn giữ được nét đẹp nguyên bản. Cao Thái Sơn không thể hát được Con Đường Mưa, nhưng Nathan Lee cũng không ghi dấu ấn nào với bài hát này ngoài những lùm xùm.

Hay với 8 bài hát được nhạc sĩ Đỗ Hiếu khẳng định “không cho Noo Phước Thịnh tiếp tục hát”, đây sẽ là mất mát lớn với những người yêu âm nhạc thuần túy vốn đã quen với giọng hát của nam ca sĩ sinh năm 1988. Nhiều người cũng đã cover những bài hát này, nhưng mấy ai có thể so sánh được với nam ca sĩ Định Mệnh?

Một trường hợp khác có thể kể đến là “O Sen” Ngọc Mai. Việc không còn được hát Túy Âm - bài hát ấn tượng nhất trong hành trình Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 - khiến giảng viên thanh nhạc này “mất hút” trên các sân khấu phòng trà, nhạc hội lớn.

Vụ việc của Xesi và Ngọc Mai tạo ra nhiều tranh luận đúng - sai.

Sau những lùm xùm, số người chỉ trích ở mỗi phía không hề thua kém nhau. Ai cũng có những lập luận sắc bén, đanh thép để tấn công đối thủ và bảo vệ thần tượng. Nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi: Gương đã vỡ, và không thể lành.

Có lẽ, cả phía nhạc sĩ lẫn ca sĩ nên “hạ một tông” khi nói chuyện với nhau. Đây là mối quan hệ cộng sinh, không phải ban phát hay xin - cho. Mọi chuyện đều có thể xử lý khi cái tôi của cả hai phía được hạ xuống, vì “chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]