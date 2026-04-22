Trung Quân Idol trước khi vướng lùm xùm hành hung phụ nữ

Ca sĩ tên đầy đủ Bùi Nguyễn Trung Quân, 37 tuổi, thường được gọi bằng cái tên Trung Quân Idol từ khi nổi tiếng nhờ cuộc thi Vietnam Idol 2008. Chỉ dừng lại ở Top 8 nhưng Trung Quân vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả nhờ chất giọng nam cao trữ tình, giàu cảm xúc.

Rời cuộc thi Vietnam Idol 2008, Trung Quân tạo dấu ấn với hàng loạt bản tình ca. Anh còn được khán giả đặt cho biệt danh "Thánh mưa", "Hoàng tử mưa" khi sở hữu nhiều bản hit như: Dấu mưa, Vết mưa, Gọi mưa, Chuyện mưa... Bên cạnh đó, anh còn có các bản hit khác như: Trót yêu, Ai chung tình được mãi,...

Sản phẩm gần nhất của Trung Quân Idol là MV 'Mỹ vị cuộc đời', phát hành tháng 11/2025, hiện thu hút 5 triệu lượt xem trên kênh YouTube của ca sĩ.

Trung Quân còn tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng các concert 1589, 1689 tổ chức vào các năm 2023 và 2024. Các concert này đều thu hút hàng nghìn khán giả, được đầu tư với phần dàn dựng hoành tráng, giúp anh phô diễn khả năng ca hát cũng như biến hóa trên sân khấu. Anh tự đặt cho mình biệt danh "Bướm Mặt Trăng" và thường tạo hình theo biểu tượng này trong các chương trình cá nhân.

Trung Quân được nhiều người trong nghề đánh giá cao bởi chất giọng trữ tình ngọt ngào, có thể chinh phục những nốt cao chót vót. Trong liveshow 'Người đàn ông hát', Tùng Dương cũng nhắc đến việc này khi chia sẻ lý do mời Trung Quân song ca.

Với chất giọng đảm bảo được cả yêu tố truyền cảm lẫn kỹ thuật cùng nhiều bản hit, Trung Quân là gương mặt đắt show của các phòng trà, tụ điểm âm nhạc có quy nhỏ cũng như các sân khấu lớn. Anh thường xuyên kết hợp với các nữ ca sĩ có giọng ca nội lực như Hà Nhi, Dương Hoàng Yến...

Trên sân khấu cũng như ở đời thường, Trung Quân Idol hướng đến phong cách unisex. Ca sĩ không ngại trang điểm đậm, mặc những bộ đồ bèo nhún, điệu đà, nữ tính.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, Trung Quân khá cởi mở về cuộc sống cá nhân. Trên fanpage có 800 nghìn người theo dõi, ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Anh không ngại tạo dáng nhí nhảnh hoặc ngộ nghĩnh để tạo niềm vui cho khán giả.

Vài năm gần đây, Trung Quân cho thấy sự chú trọng vẻ ngoài khi giảm gần 10 kg. Anh gắn bó với bộ môn pickleball để giữ dáng,

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống riêng tư của Trung Quân không mấy bằng phẳng. Ca sĩ từng cho biết sống độc thân ở tuổi U40 vì nhiều mối tình của anh kết thúc vì nửa kia ra nước ngoài định cư. Thậm chí, có những mối quan hệ chỉ kéo dài vài ngày. Dẫu vậy, anh không bi quan mà vẫn tin vào tình yêu, tin vào duyên số.

Hôm 21/4, Trung Quân vướng lùm xùm khi bị tố hành hung một phụ nữ trong tình trạng say rượu. Ca sĩ hiện khóa trang cá nhân và chưa lên tiếng chính thức về ồn ào này.