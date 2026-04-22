Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 "Bước chân vào đời", Quân tìm đến Diễm - cô gái gặp ở quán bar để yêu cầu cô không làm phiền gia đình mình, khiến cha mẹ bị xáo trộn cuộc sống. Anh gay gắt cho rằng mọi việc xảy ra đều do bản thân mình chịu trách nhiệm.

Diễm khinh thường bảo Quân không giải quyết được việc nên cô mới phải tìm đến bà Dung. Nhưng sau cùng mọi việc đều đã xong, anh xin lỗi vì mãi đến ngày hôm nay mới tìm gặp Diễm. Anh cũng yêu cầu cô không được đến làm phiền gia đình mình.

Quân tìm đến Diễm và yêu cầu không được đến làm phiền gia đình. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Diễm không phải dạng vừa. Cô nàng bảo rằng từ nay không làm phiền Quân rồi giả vờ khóc lóc bảo rằng mình không có duyên với đứa con. Bản thân Diễm cũng có ý định bước chân vào nhà Quân làm con dâu.

Lúc này Quân mới biết chuyện bị che giấu phía sau. Do cách nói chuyện lấp lửng của cô gái quán bar, Quân nghĩ rằng Diễm đã đi phá thai do mẹ mình ép buộc nên về nhà làm ầm lên với bố mẹ. Thậm chí anh còn quy kết Trần Lâm bắt tay cùng bố mẹ làm nhiều việc thất đức.

Quân tưởng rằng mẹ đã tìm đến Diễm để ép buộc phá thai. Ảnh VTV

Trần Lâm đã nói cho Quân biết tất cả sự thật, rằng Diễm có quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông khác nhau trong cùng thời điểm. Cô gái quán bar đã thừa nhận mọi việc và thừa nhận bản thân chỉ cần tiền. Đồng thời bà Dung cũng không phải là người bắt Diễm đi phá thai.

Trần Lâm cũng nghiêm túc nhắc nhở Quân: "Là thằng đàn ông, từ ngày xảy ra chuyện cho đến nay, ngoài việc vùi đầu vào bia rượu, em làm được gì? Trưởng thành lên đi!". Anh cũng cho rằng Quân cần phải chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ không phải chỉ đổ lỗi cho người khác.

Trần Lâm nhắc nhở Quân cần phải trưởng thành. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương bực mình khi Minh nói dối có tiết học ngoài giờ để trốn đi chơi. Sau giờ học, đáng lý Minh phải đến trung tâm, lò luyện thi để thêm kiến thức. Tuy nhiên nhà không có điều kiện thì em trai cần về nhà ngay, tự học, tự ôn tập.

Giang liền nói đỡ cho Minh, rằng sau giờ học, cậu đến xưởng gốm. Giang cho rằng Minh đã lớn nên cũng có những sở thích riêng. Vì thế Giang tự nhận mình đã đăng ký cho Minh vào học ở đó.

Thương không đồng ý với quan điểm này. Cô cho rằng ở trong hoàn cảnh của 3 chị em thì chỉ có học giỏi mới có thể đổi đời, thoát nghèo. Sở thích không thể "mài ra ăn". Việc cần làm của Minh là phải chăm chỉ ôn tập để thi đại học. Bằng cấp mới có thể giúp Minh vươn lên.

Giang bảo vệ Minh trong bối cảnh Thương gây áp lực học tập lên em trai. Ảnh VTV

Cô tức giận cho rằng bạn thân và em trai đã câu kết với nhau để lừa mình. Trong khi Thương tin tưởng giao em trai cho Giang bảo ban hộ. Đây là năm cuối cấp nên Minh cần phải học hành chăm chỉ hơn.

Thương nói với Giang: "Tôi làm việc quần quật cả ngày cả đêm, chỉ mong nó học hành tử tế. Bà là bạn thân của tôi, chắc bà cũng phải thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi chứ, tại sao bà có thể làm như thế được? Tôi thật sự rất giận bà đấy!".

Tập 27 phim "Bước chân vào đời" phát sóng 20h ngày 22/4 trên VTV3.