Trùm phản diện trong loạt phim Hàn: Ác nữ này khiến khán giả ám ảnh

Lim Ji Yeon - The Glory

Thành công của The Glory đã trở thành bệ phóng cho nhiều diễn viên của làng giải trí Hàn Quốc, trong đó có Lim Ji Yeon. Nữ diễn viên vào vai vào vai Park Yeon Jin - kẻ thù, người trực tiếp gây ra quá khứ đau thương của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Diễn xuất của Lim Ji Yeon được khán giả khen ngợi.

Mỹ nhân sinh năm 1990 khắc họa sự độc ác của nhân vật bằng gương mặt rõ vẻ khinh bỉ và kiểu ăn nói hống hách. Ở một số cảnh phim, Lim Ji Yeon gây ấn tượng với lối thay đổi cảm xúc nhanh chóng có phần điên loạn, suy tư xen lẫn lo lắng.

Park Yeon Jin là vai phản diện đầu tay của Lim Ji Yeon. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô rất muốn tham gia vào bộ phim và đã cố gắng hết sức để thuyết phục đạo diễn và biên kịch giao vai này cho mình. “Tôi luôn muốn đóng một vai phản diện. Nhưng tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng có thể khi tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, chẳng hạn như ở độ tuổi 40, tôi sẽ được mời đóng một vai như vậy, nhưng rồi Yeon Jin đến và đó là một cơ hội tuyệt vời cho tôi", Lim Ji Yeon cho hay.

Sau hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Lim Ji Yeon được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng". Cô liên tục chứng minh khả năng biến hóa, tham gia nhiều phim truyền hình như: Canh bạc hoàng gia (2016), Ngọn gió đời tôi (2016), Cuộc đời thứ hai (2019), Biệt thự hoa hồng (2022), Money Heist: Korea - Joint Economc Area Part II (2022).

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song họ trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

Hwang Jung Eum - Cuộc chiến sinh tồn

Trong Cuộc chiến sinh tồn, Ra Hee (Hwang Jung Eum đóng) có quá khứ đáng thương, bị người yêu ruồng bỏ khi mang thai. Áp lực bệnh tim của Da Mi và cuộc sống khốn khó khiến cô phải bỏ rơi con. 15 năm sau, Ra Hee quay về tìm Da Mi với ý đồ lợi dụng, moi tiền từ ông nội tài phiệt.

Ra Hee sớm trở mặt, lộ bản chất tàn độc. Khi không nhận được tiền, cô sẵn sàng chửi bới, bóp cổ con. Rũ bỏ hình tượng "Nữ hoàng phim hài", Hwang Jung Eum khiến khán giả bất ngờ khi đóng phản diện.

Cô từng có mối tình kéo dài suốt 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon. Hai người phát sinh tình cảm khi tham gia show "We Got Married". Vì tính ghen tuông của bạn trai mà mối quan hệ này của Hwang Jung Eum liên tục gặp phải vấn đề.

Tháng 5/2015, cô chính thức chia tay với Kim Yong Joon. Sau đó không lâu cô công khai hẹn hò với Lee Young Don, tay golf chuyên nghiệp kiêm CEO công ty thép.

Cô và anh hạnh phúc đón quý tử đầu lòng vào năm 2017. Những tưởng cuộc sống hôn nhân êm đẹp nhưng đến tháng 9/2020, Jung Eum lại thông báo ly dị chồng đại gia. Hiện tại, mỹ nhân này đang tận hưởng sự bình yên sau những khó khăn mà cô gặp phải.

Uhm Ki Joon - Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu

Uhm Ki Joon - thủ vai phản diện Joo Dan Tae trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Trong phim, nam diễn viên vào vai chủ tịch Joo Dan Tae mưu mô, bất chấp thủ đoạn. Nhờ nội dung kịch tính, tác phẩm nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" ở Hàn Quốc lẫn một số nước châu Á, đưa tên tuổi dàn diễn viên chính phủ sóng khắp nơi.

Vào vai "ông trùm" Joo Dan Tae độc ác, Uhm Ki Joon bộc lộ khả năng diễn xuất ấn tượng qua ánh mắt, nụ cười nham hiểm. Qua các mùa phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Joo Dan Tae cùng "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) gia nhập hàng ngũ những "trùm" phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh Hàn.

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ dành lời khen ngợi cho màn hóa thân của Uhm Ki Joon. Đại diện nhà sản xuất Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu cũng đánh giá cao nam diễn viên: "Diễn xuất mang màu sắc và phong cách độc đáo của Uhm Ki Joon đã lột tả được 200% nhân vật Joo Dan Tae. Nam diễn viên giúp bộ phim trở nên lôi cuốn và hấp dẫn", theo Soompi.

Theo Korea Times, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án lớn ở Hàn Quốc như: Singing in the Rain, Grease, Hedwig and the Angry Inch, Finding Kim Jong-wook, The Three Musketeers, Werther, Monte Cristo...

Mới đây nhất nam diễn viên tham gia dự án 7 Escape. Ở dự án lần này, tài tử cho thấy sự lột xác về hình ảnh khi nhuộm tóc bạc, giảm cân. Đảm nhận vai một doanh nhân thành đạt, trên gương mặt Matthew Lee luôn biểu lộ sự tự tin.

Quen thuộc với khán giả qua các vai phản diện khiến không ít người nghĩ rằng nam diễn viên ngoài đời cũng có tính cách lạnh lùng và nghiêm túc. Thực tế thì đời tư và tính cách của Uhm Ki Joon cũng vô cùng kín tiếng.

