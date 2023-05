Cô gái đóng vai phản diện lấn át nữ chính trong bộ phim hot toàn cầu

Phiên bản live action Nàng tiên cá đang gây sốt phòng vé Mỹ nhưng “hẩm hiu” tại thị trường quốc tế. Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, tác phẩm mới của Disney chỉ thu về 2,5 triệu USD ngày mở màn. 4,4 tỷ đồng là tổng doanh thu của phim sau 3 ngày công chiếu ở thị trường Việt Nam. Các chuyên gia phòng vé cho rằng việc nữ diễn viên da màu được chọn đóng Ariel là nguyên nhân chính gây tác động đến doanh thu phòng vé tại châu Á và nhiều thị trường khác.

Khi công chiếu, vai diễn của Halle Bailey vẫn gây tranh luận trong khi nữ phụ Jessica Alexander được khen hết lời. Nữ diễn viên sinh năm 1999 đảm nhận vai phản diện Vanessa - biến thể hình người của phù thủy Ursula với mục đích ngăn Ariel đến với hoàng tử Eric.

Tạo hình và nhan sắc của Jessica Alexander được nhận xét như trong truyện bước ra. Dù không có nhiều đất diễn, nữ diễn viên vẫn thể hiện trọn vẹn, lột tả được sự độc ác, tinh quái của nhân vật. Phân đoạn của ngôi sao 24 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. So với nữ chính, Jessica Alexander được đánh giá cao về diễn xuất và nhan sắc dù đảm nhận vai phản diện.

Đạo diễn Rob Marshall nhận xét Jessica Alexander là nữ diễn viên tuyệt vời. Ông nhớ lại việc yêu cầu các nữ diễn viên hát trong quá trình thử vai, mặc dù điều đó không bắt buộc: “Jessica không phải là ca sĩ nhưng cô ấy đã thể hiện ca khúc một cách xuất sắc”.

Trong buổi casting, đạo diễn nói ngôi sao sinh năm 1999 nắm bắt được nhịp diễn, không sợ hãi hay ngần ngại với thử thách nào. Trước đó, ê-kíp đã xem qua các đoạn băng từ diễn viên sau đó chọn ra những người thú vị, phù hợp và bước cuối cùng là tuyển chọn trực tiếp.

Jessica Alexander sinh năm 1999 tại London (Anh), hoạt động nghệ thuật từ sớm và thử sức với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu… Cô bắt đầu được biết đến sau vai diễn Olivia trong loạt phim kinh dị dành cho tuổi teen Get Even . Cô cũng từng được chọn cho vai Lucy Carpenter trong bộ phim truyền hình dành cho Penny On M.A.R.S của Disney.

Trước khi đóng vai Vanessa trong Nàng tiên cá, Jessica đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim ngắn Truck năm 2016. Cô tiếp tục có cơ hội thử sức trong các dự án phim Birthday, Glasshouse, A Banquet và Into the Deep.

Sau vai phản diện trong Nàng tiên cá, Jessica Alexander nhận vai Luce trong sê-ri truyền hình Fallen , dựa trên bộ sách cùng tên của tác giả Lauren Kate. Dàn diễn viên gồm có Gijs Blom, Timothy Innes, Alexander Siddig và Sarah Niles

Ngoài đời, Jessica Alexander có thân hình thon gọn, cô thích diện các thiết kế bó sát, hở bạo, kết hợp nét cá tính và gợi cảm. Tủ đồ của người mẫu cao 1,68 m thường có gam màu tối, chất liệu dệt kim, vải xuyên thấu là những thiết kế nữ diễn viên yêu thích.

