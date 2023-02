Phim Hàn quay ở Việt Nam: Hot đến mấy vẫn bị "nhặt sạn"

Tiếp nối thành công từ phần 1 vào năm 2021, phần 2 của phim truyền hình Hàn Quốc Taxi Driver (tựa Việt: Tài xế ẩn danh) vừa lên sóng 2 tập đầu đã tạo sức hút không nhỏ. Đặc biệt với khán giả Việt, phim nhận về nhiều phản ứng tích cực bởi có nhiều cảnh quay tại Việt Nam.

Taxi Driver 2 trở lại sớm tạo "cơn sốt" với khán giả Việt

Đạo diễn: Lee Dan Biên kịch: Oh Sang Ho Diễn viên: Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Số tập: 16

Ngay tập mở đầu vào ngày 17/2, phim đã đạt rating cao hơn phần 1. Theo Nielsen Korea, rating trung bình của tập 1 tại Hàn là 12,1%. Tập 2 tuy có giảm đi nhưng vẫn đạt rating hai con số. Điều này giúp Taxi Driver 2 trở thành bộ phim được xem nhiều nhất vào tối thứ sáu, thứ bảy.

Các địa danh nổi tiếng từ nhà thờ Đức Bà ở TP. HCM đến vịnh Hạ Long, cầu Rồng ở Đà Nẵng, hồ Thủy Tiên ở Huế… đều trở thành bối cảnh phim. Những thước phim ghi lại bối cảnh đường phố đông đúc, các cảnh đẹp của Việt Nam khiến khán giả Việt thích thú. Ngoài ra, tình tiết Choi Kyung Koo và Park Jin Eon mặc đồng phục công an Việt Nam, dũng cảm giúp khép lại êm đẹp vụ án trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận định phim "nhập gia tùy tục" từ bối cảnh đến lời thoại. Chỉ một câu nói "Cảm ơn" (nói bằng tiếng Việt) của nam chính cũng đủ khiến các fan phấn khích.

Những cảnh quay tại Việt Nam thu hút khán giả Việt

Giống như phần 1, phần 2 của phim xoay quanh hãng taxi bí ẩn. Mặc dù mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu vồng) nhưng anh chàng lái taxi Kim Do Ki (Lee Je Hoon) thực chất là người đứng đầu trong đội ngũ thực thi những nhiệm vụ thay các khách hàng trả thù. Kim Do Ki trở thành tài xế của hãng sau khi mẹ anh bị sát hại bởi một kẻ giết người hàng loạt. Vì cung cấp dịch vụ trả thù thay cho những người yếu thế nên công việc ở đây luôn bị cảnh sát và bên công tố để ý.

Trong tập 1, Kim Do Ki trốn tù và gặp lại CEO của hãng Rainbow Taxi, anh đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, đó là tìm kiếm thanh niên Lee Dong Jae bị nhóm lừa đảo Hàn Quốc dụ đến Việt Nam làm việc rồi mất tích. Cha của Dong Jae đã nỗ lực nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát trong nước nhưng bất thành, khiến ông suýt tự tử. Qua quá trình tìm hiểu, Kim Do Ki đã trà trộn vào một tổ chức đánh bạc là nơi mà Dong Jae bị ép tạo ra các trang web lừa đảo.

Lim phu nhân và tài xế Kim Do Ki tạo thành bộ đôi đặc biệt

Ngoài việc xử lý êm đẹp vụ án có yếu tố nước ngoài, trong 2 tập đầu còn hấp dẫn khán giả bởi diễn xuất của cặp đôi anh chàng tài xế điển trai và Lim phu nhân. Điểm đặc biệt không giống như nhiều phim Hàn khác, bộ đôi này không thuộc tuýp “trai xinh gái đẹp”. Nếu như ngoại hình của nam chính quá hoàn hảo thì nhân vật Lim phu nhân lại có gương mặt độc lạ, hài hước. Ở cuối phần 1, trong giây phút thoáng chốc, bà Lim vẫn cố gặng hỏi: “Có giây phút nào anh động lòng trước tôi không?” và nhận được câu trả lời nhanh hơn gió: “Không”. Giờ đây, khi gặp lại "người thương", phu nhân vẫn chỉ mang một nỗi buồn.

Nhân vật Lim phu nhân tạo nét riêng trong phim

Cả hai diễn viên đều nhận nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tự nhiên, chân thật. Tài tử Lee Je Hoon bảo chứng cho thành công ở phần 1, tiếp tục khắc họa thành công với ánh mắt sắc lạnh, diện mạo bảnh bao, hành động dũng cảm. Trong khi đó, nữ diễn viên Shim So Young thủ vai Lim phu nhân đã mang đến một màu sắc rất riêng cho nhân vật. Ngoài đời, So Young là một ngôi sao cá tính, phong cách thời trang "ngầu" so với tuổi đời 53.

Lee Je Hoon được trời phú cho ngoại hình xuất chúng. Anh theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong 17 năm qua và gặt hái nhiều thành công trong các phim từ truyền hình đến điện ảnh. Anh cũng đạt các giải thưởng danh giá tại các LHP trong nước. Trong khi đó, Shim So Young vốn là một diễn viên nhạc kịch, tuy không có nhiều tên tuổi trên màn ảnh nhỏ nhưng được đánh giá là một nghệ sĩ thực lực. Nữ diễn viên từng tham gia trong loạt phim Hyena, Green Mothers' Club, Unstoppable... nhưng chủ yếu đóng vai phụ.

Lee Je Hoon khiến các fan mê mẩn với tạo hình mặc áo dài Việt, tay đeo đầy vàng

Trang phục của diễn viên cũng nhận về nhiều bình luận thú vị của cư dân mạng. Phần lớn đều là những lời khen ngợi về phục trang. Từ bộ áo dài của nam chính trên phố tới trang phục của 2 nhân vật cảnh sát Việt Nam đều được đánh giá là một trong những yếu tố “hút view” với người xem Việt.

Trang phục của bộ đôi nam, nữ trong phim

Mới qua 2 tập phim, Taxi Driver 2 đã tạo sức hút nhờ kịch bản chắc tay và tiết tấu nhanh, pha trộn giữa hành động và tâm lý. Các cảnh rượt đuổi tội phạm trong băng đảng buôn người tạo nên kịch tính cho người xem. Những vấn nạn xã hội như nhóm chat tình dục, lao động cưỡng bức cũng được đề cập. Đúng như đạo diễn Lee Dan của phim đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy sự trả thù sẽ trở nên chân thực hơn, nếu người xem có thể coi nó như là câu chuyện của chính mình hoặc những điều trong phim họ cũng từng chứng kiến, đã xảy ra với những người xung quanh mình. Nếu mùa 1 có những câu chuyện về bắt nạt và lừa đảo qua điện thoại, thì lần này chúng tôi mang đến những vấn đề gần gũi hơn với cuộc sống như lừa đảo người già và các vấn đề liên quan đến bất động sản".

Bên cạnh đó, nhiều tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội Việt về tính logic trong các cảnh quay ở Việt Nam. Nam chính có một pha xử lý lòng vòng. “Anh đáp máy bay ở TP. HCM nhưng di chuyển tàu ở Vịnh Hạ Lọng đến căn cứ Đà Nẵng. Rồi tối đến anh đón bạn ở Đèo Hải Vân xong tới sáng đi bắt tội phạm ở Huế”, cư dân mạng nhận xét. Không ít ý kiến nhận thấy kịch bản đã bị sơ hở trong yếu tố mang tính địa lý.

Một khán giả viết: “Từ khúc qua Việt Nam là thấy hết hay, cảm giác giả, nghĩ sao hack được định vị Việt Nam, rồi vác dao đi đòi tiền trong khu chợ đêm mà không có cảnh sát, rồi cái cửa từ Hàn Quốc bấm cho nó đóng được hay vậy trời. Việt Nam không có lỏng lẻo an ninh như vậy đâu. Mong qua tập 3 sẽ quay lại phong độ như tập 1”.

Phim quảng bá một số cảnh đẹp trên đất nước Việt Nam

Bên cạnh đó, một số ý kiến bênh vực đoàn phim vì cho rằng tất cả chỉ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nên khi xem không cần quá câu nệ. Một số cư dân mạng phân tích: “Phim chỉ là phim, đừng mang tính thực tế quá vào mất đi trải nghiệm, mình thấy cũng thú vị mà một phần là vì quảng bá được hình ảnh Việt Nam chúng ta”; “Mở đầu mỗi tập đều có phần cảnh báo: Nhân vật, địa danh, tổ chức sự kiện đều là hư cấu. Cân nhắc vì có cảnh quay mang tính bạo lực”; “Do qua nước ngoài quay thì mang ít máy nên thiếu góc quay nhìn nó đơn giản, chuyện hack định vị thì ngoài đời làm gì có mà ở đâu chả thế. Phim này không phải phim tài liệu”…

