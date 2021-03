Trấn Thành gửi tiền tặng tài xế đỡ bé gái rơi từ tầng 13, Việt Hương nói ngay một câu bênh vực người hùng

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 11:39 AM (GMT+7)

Trước những dư luận trái chiều, các danh hài bày tỏ cảm xúc của mình.

Câu chuyện kỳ diệu của tài xế taxi tải Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 của một chung cư đã nhận được sự cảm kích của công chúng và cả dàn sao Việt trong nhiều ngày qua. Nhiều dân mạng đã gọi anh là “người hùng”.

Tuy nhiên bên cạnh các lời khen, vẫn có những dư luận trái chiều cho rằng việc làm của anh Mạnh là bình thường, là “may mắn”, thậm chí chỉ trích bố mẹ của bé gái vì trông nom con không kỹ. Ngoài ra, khi cộng đồng mạng lan tỏa thêm một đoạn clip ở góc máy khác ghi lại cảnh tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 13, một số ý kiến cho rằng nhờ có cú đỡ một phần của nam tài xế nên chấn thương của bé gái giảm đi. Số khác cho rằng, bé gái 3 tuổi thoát chết là nhờ mái tôn che chắn.

Giữa tranh cãi, mới đây, Trấn Thành vừa chia sẻ thông tin đã chuyển 10 triệu đồng ủng hộ đến “người hùng không áo choàng” Nguyễn Ngọc Mạnh. Nam MC bày tỏ bản thân không quan tâm việc anh Mạnh chụp hụt hay trúng, riêng việc dám lao thẳng lên mái tôn để chờ đón bé, đưa bé xuống an toàn mặc hiểm nguy là điều đáng trân trọng. “Em không quan tâm là chụp hụt hay không! Ai dám phóng lên cái nóc nhà kịp thời ngay lúc đó nè? Ai đưa cháu nó xuống an toàn nè? Ai không màng đến an nguy của mình để chụp một vật từ tầng 13 dưới cái mái tôn mỏng manh đó nè? Chúng ta hãy khuyến khích những điều tích cực đi. Chứ đã làm việc tốt mà vẫn bị phán xét đủ điều, thử hỏi, ai muốn tốt nữa cơ chứ! Đúng không nè?”.

Đồng thời, Trấn Thành hy vọng cư dân mạng đừng giày vò lên bố mẹ của cháu bé vì không ai muốn sự việc như vậy xảy ra với con mình. Ông xã Hari Won chia sẻ sẽ ủng hộ cho anh Mạnh và cả gia đình cháu bé, hy vọng tất cả đều bình an. “Với em nghĩ, chúng ta không nên giày vò bố mẹ cháu nữa. Đâu ai muốn chuyện này xảy ra với con mình. Tinh thần họ đang bị khủng hoảng mà bây giờ gặp ai cũng chỉ trích chắc họ suy sụp mất. Trẻ con nó nhanh lắm, đâu ai ngờ bé nó làm thế đâu. Nên thôi... Mọi người hoan hỷ cho họ thảnh thơi hơn đi ạ! Họ cần vững vàng tinh thần lúc này để lo cho cháu nữa! Anh chị ráng vượt qua nhé!”, Trấn Thành bày tỏ.

Trước đó, ngay khi biết thông tin về Nguyễn Ngọc Mạnh, MC “Rap Việt” đã lên tiếng mong tìm được số tài khoản của anh để chuyển tiền cảm ơn. Tuy nhiên, về phía anh Mạnh, sau khi làm việc tốt cứu người, anh đã từ chối rất nhiều khoản tiền được tặng. Anh cho biết mình hành động như vậy vì bản năng của một người làm bố. Anh cũng cho biết sau sự việc có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm và tìm đến nhà để tặng quà là tiền mặt và hiện vật nhưng anh không nhận.

Ngoài ra, danh hài Việt Hương cũng lên tiếng bảo vệ nam tài xế và khẳng định Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn là số 1. Trên trang cá nhân, nữ danh hài bày tỏ sự cảm kích và trân trọng hành động dũng cảm của anh Mạnh.

Cụ thể, Việt Hương tâm sự mình từng leo trèo trên phim trường nhiều lần để phục vụ vai diễn và rất run sợ: “Khi leo lên diễn, có biết bao người trong ê-kíp thử trước và tất nhiên là biết an toàn, nhưng phải leo cả 10, 20, 30 lần mà mỗi lần leo đều hồi hộp”.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: “Nếu có vật gì trên đầu sắp rớt xuống, và đặc biệt nếu biết trên đầu mình là 13 tầng lầu, 1 mạng người, 1 đứa bé không biết gì đang treo lơ lửng, thì các anh chị có leo lên liền để cứu mạng người nhanh thoăn thoắt, không cần suy nghĩ như bạn Mạnh không? Nên họ đã leo lên là thân này coi như bỏ miễn cứu được bé, vậy là anh hùng trong lòng tôi rồi nha”.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Việt Hương đã bức xúc khi chứng kiến một câu chuyện đẹp lại bị cộng đồng mạng mang ra bóp méo theo nhiều hướng khác nhau, khiến người cứu và gia đình nạn nhân cảm thấy càng rối ren hơn. Cô thẳng thắn cho hay: “Thôi bớt lại mấy anh hùng cào phím ơi, lo kiếm tiền bớt kiếm chuyện dùm tôi cái. Bực mình à, thương không hết lo cào bàn phím. Mạnh, em số 1 trong lòng chị. Gặp em đãi bữa nha”.

Bên cạnh lời cảm kích về hành động xả thân cứu người của Nguyễn Ngọc Mạnh, Việt Hương cũng kêu gọi dư luận nên đồng cảm và bao dung hơn với bố mẹ của bé gái. Nữ diễn viên trải lòng: “Còn cha mẹ của bé, cha mẹ nào sinh con ra cũng banh da xẻ thịt, ai cũng coi con của mình là cục vàng hết. Mình có bao giờ vỗ ngực không lơ là không? Vì bé lỡ leo ra ai mà muốn, giờ lại chửi cha mẹ bé. Cha mẹ bé giờ cũng sảng hồn, ray rứt lắm chứ”.

Bài đăng của Việt Hương ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người ủng hộ danh hài, đồng thời dành lời khen, cảm ơn đến Nguyễn Ngọc Mạnh vì tinh thần quả cảm và hành động đẹp của mình.

