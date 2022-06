Tóc Tiên, Erik cùng dàn sao Việt “đổ bộ" lễ hội âm nhạc hoành tráng nhất mùa hè

Sau 2 năm "đóng băng" vì Covid-19, các nghệ sĩ đều rất háo hức khi được gặp lại khán giả trong một lễ hội âm nhạc hoành tráng đến vậy.

Vào ngày 24/6 tới đây, sự kiện âm nhạc lớn nhất mùa hè sẽ được diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Sau 2 năm “đóng băng” vì dịch Covid-19, lễ hội âm nhạc VR By Night – BEYOND THE LEGEND đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ đem đến những điều bùng nổ và ấn tượng hơn đối với những khán giả yêu nhạc.

Bên cạnh sự dàn dựng công phu của sự kiện, bao gồm thiết kế sân khấu hoành tráng với sàn catwalk dài 32m dựng trên quảng trường SUN CARNIVAL, đoàn diễu hành của dàn xe phân khối lớn của CLB Motor Việt Nam, màn trình diễn của các phi công dù bay chuyên nghiệp nhất của Hội dù bay Việt Nam, còn có một bữa tiệc âm nhạc “độc nhất vô nhị" trong mùa hè này với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu Việt Nam như: Tóc Tiên, Erik, Đức Phúc, Min, Lăng LD, Ricky Star. Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của “phù thủy âm nhạc" DJ Tuấn Kruise - một trong những cái tên có sức ảnh hưởng trong giới EDM.

Tóc Tiên là một trong những giọng ca góp mặt tại lễ hội âm nhạc

Tóc Tiên vốn là một trong những ca sĩ nổi tiếng có sức ảnh hưởng đối với khán giả. Trong Lễ hội âm nhạc hoành tráng sắp tới, Tóc Tiên bật mí sẽ đem đến bản mashup đặc biệt, hứa hẹn “cháy" hết mình với khán giả cũng như truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc, mong muốn để lại ấn tượng khó quên với người xem.

Trước khi diễn ra sự kiện, Erik và Đức Phúc đã có những chia sẻ thể hiện sự háo hức khi được gặp lại khán giả trong một chương trình hoành tráng như thế này.

Theo chia sẻ từ BTC, các bản hit khủng của Min, Erik, Đức Phúc đều sẽ được dàn dựng lại đầy mới mẻ và công phu trên sân khấu của nhạc hội. Không những thế, chương trình còn có sự kết hợp đặc biệt của Ricky Star và Lăng LD với ca khúc “Tình bạn diệu kỳ”.

Đức Phúc

Erik

Và Min hứa hẹn sẽ khuấy động đêm nhạc bằng những tiết mục đặc sắc

Lễ hội âm nhạc hoành tráng này không chỉ dành cho các cá nhân tham gia sự kiện, mà còn mở cửa chào đón tất cả những khán giả yêu thích âm nhạc, người dân bản địa, khách du lịch và người hâm mộ. Chương trình sẽ được mở cửa từ 16h00 ngày 24/6/2022.

