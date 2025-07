"Đả nữ" gốc Việt Maggie Q kết hôn ở tuổi 46

Tham gia phỏng vấn trong chương trình "Live!", Maggie Q chia sẻ rằng cô kết hôn với Curtis Macnguyen - người Mỹ gốc Việt, là nhà quản lý quỹ đầu tư. Cả hai kết hôn sau thời gian dài chung sống. Không biết cả hai bên nhau bao lâu nhưng họ xuất hiện lần đầu trên thảm đỏ với tư cách một cặp đôi là vào tháng 5-2022.

Maggie Q và chồng Curtis Macnguyen

Minh tinh khen chồng là người "hào phóng, chu đáo và tốt bụng" và cô rất thích dành thời gian bên anh. Bạn bè của Maggie Q biết anh là định mệnh cuộc đời cô trước cả khi cô nhận biết điều đó.

Cả hai vốn là bạn và vì Curtis Macnguyen có những tính cách tuyệt vời nên Maggie Q thấy đủ với việc làm bạn của cả hai. Cô thấy thật tuyệt vời khi biết một người tốt bụng, chân thật và không dám kỳ vọng gì cả. Thế rồi, mọi chuyện tiến triển ở thời điểm mà bản thân không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ People, Maggie Q cũng giải thích lý do tại sao đôi khi cô ngủ riêng với Curtis Macnguyen. "Không gì tuyệt vời hơn một cái ôm vào buổi sáng để thể hiện tình yêu của bạn dành cho người ấy. Điều đầu tiên tôi nghĩ khi mở mắt là người ấy của mình có cô đơn không? Đôi khi, người ấy ngáy. Tôi không muốn ngủ riêng nhưng đôi khi tôi không chịu nổi tiếng ồn. Sáng hôm sau, tôi lại quay lại ôm anh ấy và cho anh ấy cảm giác được yêu thương" - minh tinh thổ lộ.

Maggie Q là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh. Cô sinh năm 1979, mang hai dòng máu Mỹ và Việt Nam. Cô nổi tiếng với vai Nikita trong loạt phim cùng tên của kênh The CW phát sóng từ 2010 đến 2013.

Ngoài ra cô còn tham gia nhiều phim: "Nhiệm vụ bất khả thi III", "Live Free or Die Hard", "Divergent", "The King of Fighters", "Operation: Endgame", "Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon", "Balls of Fury"…

Maggie Q từng một thời yêu đương cùng Ngô Ngạn Tổ và một số mỹ nam khác