Tình trạng đáng lo ngại của ông nội quốc dân

Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae - ông nội quốc dân của màn ảnh Hàn Quốc - vắng mặt tại lễ trao giải Korea PD Awards vào ngày 15/4, khiến người hâm mộ lo lắng. Đại diện công ty quản lý nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng cập nhật về tình hình sức khỏe của ông.

Theo Kbizoom, Giám đốc điều hành công ty Lee Seung Hee cho biết nam diễn viên không thể tham dự lễ trao giải vì lý do sức khỏe. "Ông ấy không khỏe và cần được hỗ trợ và động viên", vị CEO chia sẻ.

Lee Soon Jae tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.

Công ty quản lý giải thích thêm Lee Soon Jae bị mất cơ nghiêm trọng, đặc biệt ở chân. Điều này khiến việc đi lại của ông trở nên ngày càng khó khăn. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi và tích cực phục hồi chức năng. Trước đó, Lee Soon Jae phải rút khỏi vở kịch Waiting for Godot do vấn đề sức khỏe. Ông cũng hủy các buổi biểu diễn và dành thời gian nghỉ ngơi.

Lần gần nhất ông xuất hiện trước công chúng là buổi Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024 được tổ chức vào tháng 1. Tại đây ông đã khiến khán giả rơi nước mắt với bài phát biểu cảm động khi nhận giải thưởng danh giá nhất cho vai diễn trong Dog knows everything.

Diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae.

Từ lâu ông nội quốc dân Lee Soon Jae đã được ca ngợi vì sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghề diễn. Biên kịch Choi Yeo Jung từng kể rằng trong một buổi biểu diễn Le Père năm 2012, nam diễn viên bị thương trên sân khấu nhưng vẫn hoàn thành vở kịch chỉ bằng một miếng băng bởi ông không muốn làm khán giả thất vọng.

Vào năm 2008, nam diễn viên mất mẹ trong quá trình diễn ra vở A life in the theatre, tuy nhiên ông nhất quyết không hủy buổi diễn, bởi "sân khấu là lời hứa với khán giả, không có ngoại lệ". Vì vậy, khi ông không thể xuất hiện khiến nhiều người tin rằng tình trạng hiện tại của ông có thể rất nghiêm trọng.

Trong hơn 70 năm, Lee Soon Jae đã trở thành một nhân vật quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc. Ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản vượt qua màn ảnh và sân khấu. Hiện nay, người dân Hàn Quốc tiếp tục dõi theo ông với sự ngưỡng mộ và chờ đợi ngày nam diễn viên có thể một lần nữa trở lại ánh đèn sân khấu.