"Tình cũ" Trịnh Thăng Bình diện váy ngắn trình diễn giữa trời đông Hà Nội

Tối 2/12, lễ hội Con đường văn hoá hữu nghị Việt - Hàn 2023 đã chính thức khai mạc và diễn ra sôi nổi trên khu phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội - nơi tập trung đông đúc người dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Trong đêm nhạc diễn ra vào tối thứ 7, hai ca sĩ đại diện của Việt Nam là Hoàng Tôn, Liz Kim Cương với những phần biểu diễn sôi động đã mang đến bầu không khí náo nhiệt, thu hút chú ý của đông đảo các khán giả trẻ.

Liz Kim Cương khiến các fan háo hức với phần trình diễn trên sân khấu

Mặc dù thời tiết Hà Nội vào ngày này rất lạnh khi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C nhưng nữ ca sĩ trẻ Liz Kim Cương vẫn diện váy ngắn để mang đến màn trình diễn trẻ trung, hòa chung không khí sôi động. Các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho sự xuất hiện của giọng ca sinh năm 1993. Trên sân khấu, Liz Kim Cương đã mang đến những bản hit như Take it slow, Khó mở dễ đóng, Baby Boo, Khác biệt to lớn.

Liz Kim Cương bất chấp thời tiết giá lạnh của Hà Nội vẫn diện váy ngắn, biểu diễn hết mình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả

Ca sĩ Hoàng Tôn diện vest trắng lịch lãm, đôi khi còn tinh nghịch nháy mắt với khán giả

Ngoài ra sân khấu biểu diễn còn có sự góp mặt của nhóm Cha-yeon Ka-rak So-ri Na-num với các bản nhạc cổ truyền fusion, những bản hòa âm tuyệt hảo của đội nghệ thuật Opera Pil-grim và Gu-rang Bul-su… đến từ Hàn Quốc. Đáp lại là những màn biểu diễn đậm chất truyền thống đến từ làn điệu quan họ của các liền anh, liền chị của Việt Nam.

Cùng với chương trình nghệ thuật, ban tổ chức còn có phần bốc thăm trúng thưởng để trao những phần quà giá trị tới du khách tham dự là những trái bóng đến từ HLV Park Hang Seo, voucher (phiếu quà tặng) khách sạn, vé máy báy khứ hồi Việt Nam - Hàn Quốc, máy rửa mặt, nồi cơm điện, tivi, máy giặt, xe máy...

Chương trình sẽ còn tiếp tục diễn ra vào ngày 3/12. Theo đó, không gian trải nghiệm bắt đầu mở cửa lúc 10h sáng và kết thúc vào 21h. Ban ngày có đa dạng những tiết mục trình diễn như ảo thuật, bong bóng nghệ thuật, các sân khấu biểu diễn busking Việt - Hàn để các gia đình thưởng thức cùng nhau. Vào lúc 16h là phần Random Dance trên nền nhạc các ca khúc K-Pop. Sân khấu biểu diễn buổi tối là những màn trình diễn Hip Hop từ các nhóm nhảy nổi tiếng của Hàn Quốc, cùng sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Wax.

Diễn ra trong 2 ngày, ban tổ chức mong muốn, sự kiện sẽ trở thành hoạt động văn hóa, là điểm đến du lịch không chỉ cho công chúng Việt Nam, Hàn Quốc mà còn thu hút nhiều du khách quốc tế. Trước đó vào năm 2022, sự kiện này cũng từng được tổ chức tại đây, thu hút hơn 150.000 lượt người tham dự. Năm nay, kỷ niệm 31 năm hai nước Việt Nam - Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, chương trình tiếp tục được tổ chức, mang ý nghĩa về sự kết nối giao lưu, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai quốc gia ngày càng bền chặt.

Một số hình ảnh của ngày khai mạc Con đường văn hoá hữu nghị Việt - Hàn 2023:

Ngày khai mạc của lễ hội diễn ra sôi nổi và náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa

