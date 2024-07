Vợ Song Joong Ki mang thai lần hai

Công ty Hijim Studio chia sẻ với Osen: "Bà xã Song Joong Ki - Katy - đang mang thai đứa con thứ hai. Thời điểm sinh và giới tính của em bé là thông tin cá nhân, chúng tôi không thể tiết lộ".

Song Joong Ki và vợ. Ảnh: Osen

Mặc dù gia đình giữ kín thông tin, nhiều khán giả phỏng đoán Katy đang mang bầu ở giai đoạn đầu vì lần xuất hiện gần đây, bụng cô còn nhỏ. Con trai đầu lòng của vợ chồng ngôi sao chào đời tháng 6 năm ngoái.

Tháng 12/2022, ba năm sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Jong Ki hẹn hò với cựu nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tháng 1/2023, Song Joong Ki xác nhận mối quan hệ với Katy thông qua fancafe, đồng thời thông báo tin kết hôn và mang thai. Tháng 6 năm đó, anh báo tin có con đầu lòng và bộc lộ cảm xúc xúc động khi được làm cha.

Tháng ba năm nay, Song Jong Ki và Katy đến xem trận đấu bóng chày giữa hai đội LA Dodgers và San Diego Padres được tổ chức tại Gocheok Sky Dome ở Gocheok-dong, Guro-gu, Seoul, trong khuôn khổ giải MLB World Tour Seoul Series 2024. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của cặp sao kể từ khi kết hôn, sinh con. Sau đó, paparazzi nhiều lần bắt gặp diễn viên đưa vợ con đi dạo.

Song Joong Ki đưa vợ con đi dạo. Ảnh: Instagram

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó. Theo Nate, diễn viên và Katy Louise Saunders bén duyên khi Katy là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Nữ diễn viên sống rất kín tiếng, không có thông tin nào về cha mẹ hay bạn trai cũ... trên mạng xã hội. Katy xuất hiện lần đầu trong phim A Scandalous Journey, sau đó đóng nhiều phim như The Lizzie McGuire, Ho voglia di te, On Air: Storia di un Successfulo. Tác phẩm Welcome Home (2018) được cho là phim gần nhất cô tham gia. Có thông tin cô nghỉ diễn và đang làm gia sư tiếng Italy, Anh.

(Theo Osen)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]