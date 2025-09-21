Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today"

Đại nhạc hội "V Fest-Vietnam Today" đã được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tối 20-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc đại nhạc hội

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các đại biểu và đông đảo khán giả.

Thủ tướng nhắc lại Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng nói: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự đại nhạc hội thứ ba do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức

Theo Thủ tướng, cách đây 82 năm, trong Đề cương Văn hóa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng và trong quá trình phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước, chúng ta đã bổ sung thêm văn hóa phải văn minh và hiện đại.

Gần đây, các văn kiện của các Đại hội Đảng đã xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của nhân dân và của dân tộc ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.

Thủ tướng đánh giá cao VTV đã thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân

Thủ tướng cho biết ngày nay, để cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo và đúng đắn của Đảng ta, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

"Làm được như vậy, trước hết nhân dân sẽ được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại như chúng ta đã hưởng thụ ngày hôm nay. Thứ hai, chúng ta góp phần quốc tế hóa nền hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ra thế giới, đồng thời dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước chúng ta. Nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc" - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí

Theo người đứng đầu Chính phủ, nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chúng ta đã tổ chức một chuỗi sự kiện văn hóa mang tính dân tộc và thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, tự hào của người Việt Nam. Trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của VTV.

"Nhân dịp này, tôi chúc mừng VTV 55 năm phát triển và trưởng thành, 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Và ngày 7-9-2025, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng ta có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today mang văn hóa, mang giá trị, mang tinh hoa của dân tộc chúng ta, con người Việt Nam chúng ta ra thế giới. - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nghệ sĩ

Thủ tướng cũng đánh giá cao VTV với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, dành cho các khán giả, trong đó chương trình "V Fest - Vietnam Today" đã khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật rất thành công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

"V Fest-Vietnam Today" mang đến không gian âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại, đồng thời gắn kết nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng tình yêu chung với âm nhạc và quê hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cổ vũ các nghệ sĩ

Các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… mang đến những tiết mục hấp dẫn cùng những màn kết hợp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu V Fest.

"V Fest-Vietnam Today" mang đến không gian âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại