Taylor Swift bị chê

Ngày 22/9, Taylor Swift công bố ảnh quảng bá và lịch phát hành Patient Zero. Nữ ca sĩ mặc váy đen không tay, cổ cao, đứng tựa vào tường. Phần vai, cánh tay của cô trở thành chủ đề bàn tán sau khi hình ảnh được đăng tải.

Nhiều tài khoản trên X nhận xét vùng tiếp giáp giữa cánh tay và thân người bị làm mịn quá mức, khiến đường nét cơ thể trông thiếu tự nhiên. Có người cho rằng ảnh đã được xử lý mạnh tay, từ làn da đến phần vai và chiếc váy.

“Tại sao phần ảnh chụp nghiêng của cô ấy lại trông như được chỉnh sửa tệ đến vậy? Trông nó bị làm mờ quá mức, gần như do AI tạo ra”, “Không có ý chê bai, nhưng họ đã chỉnh sửa vùng nách của cô ấy quá đà”, khán giả bình luận.

Bức ảnh khiến Taylor Swift nhận lời chê.

Một người hâm mộ cho biết cô hào hứng khi Taylor Swift trở lại, nhưng bức ảnh bị chỉnh sửa quá đà khiến họ thấy không hài lòng. Tài khoản khác hỏi vì sao gương mặt trong ảnh “không giống Taylor Swift”.

Trước khi công bố Patient Zero, Taylor Swift thay chữ “o” bằng số 0 trong phần giới thiệu trên mạng xã hội. Trang web của cô hiển thị đồng hồ đếm ngược, thông báo dự án mới. Khi đồng hồ kết thúc vào chiều 22/9 theo giờ Mỹ, nữ ca sĩ thông báo ngày phát hành đĩa đơn.

“Tôi nóng lòng muốn nói với các bạn rằng đĩa đơn hoàn toàn mới Patient Zero sẽ ra mắt vào ngày 25/9. Các bạn có thể đặt trước trên trang web của tôi trong 24 giờ”, Swift viết. Cô dùng liên tiếp biểu tượng số 0 ở cuối thông báo, tiếp nối loạt tín hiệu đã đăng trước đó.

Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn hồi tháng 7.

Trên cửa hàng chính thức, ba phiên bản CD được giới thiệu với giá 3,99 USD mỗi bản: bản thường, bản acoustic và bản piano. Mỗi đĩa có bìa hai mặt với ảnh khác nhau của Swift.

Đây không phải lần đầu sản phẩm của Taylor Swift khiến khán giả chia ý kiến. Năm 2025, khán giả cho rằng hình ảnh của trên bìa album The Life of a Showgirl bị chỉnh sửa quá đà. Nhiếp ảnh gia Chelsea Nicole phân tích rằng ánh sáng, góc chụp và tiêu cự có thể tạo ra sự khác biệt.

Cũng trong chiến dịch quảng bá The Life of a Showgirl, loạt video ngắn hợp tác với Google bị khán giả cho rằng cô lạm dụng AI. Tranh luận dẫn tới sự xuất hiện của hashtag #SwiftiesAgainstAI.

Năm 2022, MV Anti-Hero vấp phản ứng vì cảnh Swift đứng lên cân và màn hình hiện chữ “fat” (béo). Một số người cho rằng chi tiết này gây tổn thương, miệt thị ngoại hình. Hình ảnh chữ trên cân sau đó được gỡ khỏi video.

Patient Zero được Swift công bố sau khi cô kết hôn với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York. Cặp đôi giữ kín hình ảnh buổi lễ, dù một số khách mời đã kể về không khí bên trong địa điểm tổ chức.

Taylor Swift là ca sĩ đầu tiên bốn lần nhận Grammy Album của năm, với Fearless, 1989, Folklore và Midnights. Chuyến lưu diễn The Eras Tour thu hơn 2,07 tỷ USD và được Guinness World Records ghi nhận là tour diễn có doanh thu cao nhất. Album gần nhất, The Life of a Showgirl, đạt hơn 4 triệu đơn vị album quy đổi trong tuần đầu tại Mỹ, đưa cô lên vị trí số một Billboard 200 lần thứ 15.