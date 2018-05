Tay sát gái có tiếng với thú vui tắm tiên cùng dàn chân dài lừng danh

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 00:05 AM (GMT+7)

Dường như Justin đang muốn thách thức dư luận bởi anh khá thoải mái và vui vẻ nude cùng dàn chân dài dù biết rằng paparazzi rình rập khắp nơi.

"Lắm tài nhiều tật" - câu nói này luôn gắn với các ngôi sao hạng A có đời tư tai tiếng sánh ngang sự nổi tiếng. Tuyến bài Những tài tử ăn chơi khét tiếng Hollywood sẽ mang đến cho độc giả những "góc tối" về những thú vui dị biệt của các tay chơi nức tiếng showbiz.

Hoàng tử teen pop đốn ngã trái tim hàng loạt thiếu nữ

Trở thành hiện tượng âm nhạc tử khi chỉ mới 14 - 15 tuổi, Jusstin Bieber nhanh chóng "bỏ bùa" người hâm mộ bởi giọng hát hay, gương mặt baby ngoan hiền, ánh mắt trong sáng và mái tóc bồng bềnh lãng tử.

Gương mặt trong sáng, giọng hát hay cùng mái tóc bồng bềnh đốn ngã trái tim các thiếu nữ của Justin Bieber.

Cậu ca sĩ trẻ tuổi nhanh chóng gặt hái được nhiều kỳ tích đáng ngưỡng mộ khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 7 ca khúc trong album đầu tay lọt bảng xếp hạng của Mỹ. Concert tại Madison Square Garden ở New York vào năm 2010 cháy vé nhanh chóng. Cũng trong năm 2010, Justin nhận được gần 200 đề cử âm nhạc, trong đó có 1 đề cử Grammy danh giá.

Tour diễn đầu tiên My World kéo dài gần một năm rưỡi, từ tháng 6.2010 đến cuối năm 2011 thành công rực rỡ và thu về hàng chục triệu USD. Cùng năm đó, anh ra mắt bộ phim ca nhạc tài liệu Never Say Never, thu được gần 100 triệu USD trên toàn thế giới.

Dù trẻ tuổi nhưng Justin gặt hái được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vinh quang của Justin khiến nhiều người nể phục là được gặp tổng thống Obama nhiều lần. Hai cô con gái của vị tổng thống da màu này đều là fan cứng của Bieber.

“Hoàng tử” lắm tài nhiều tật

Sau những thành công trong sự nghiệp âm nhạc, Justin Bieber cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực bởi mối tình cùng "công chúa Diesney" Selena Gomez. Cả hai trở thành cặp đôi được yêu thích bởi cả tài năng lẫn hình ảnh trong sáng.

Chuyện tình yêu của Justin và Selena Gomez được nhiều người ủng hộ nhưng cặp đôi sớm đường ai nấy đi.

Thế nhưng, sau khoảng thời gian hạnh phúc, cả hai có mâu thuẫn và đường ai nấy đi. Justin Bieber thay đổi hoàn toàn sau khi chia tay Selena. Bức ảnh "Hoàng tử nhạc Pop" đang hút chất kích thích trong một bữa tiệc tại gia mở đầu cho những bê bối đời tư của Justin. Không những đến muộn gần 2 tiếng trong concert tại London, Justin còn gây gổ suýt đánh nhau với paparazzi.

Justin cũng bị lộ video tè bậy vào thùng lau nhà trong bếp tại một câu lạc bộ đêm. Sau đó, khi đi lên cầu thang, anh dùng súng phun nước bắn vào bức ảnh Tổng thống Bil Clinton và văng bậy. Vì hành động thiếu văn hóa này, nam ca sĩ đã bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Ngay sau đó, anh đã phải gọi điện tới xin lỗi cựu Tổng thống và được ông chấp thuận.

Từ sau khi chia tay Selena, Justin bắt đầu những tháng ngày bê bối.

Nam ca sĩ bị bắt điều tra vì cãi lộn và ném gần 20 quả trứng vào nhà hàng xóm. Sau đó anh còn gặp rắc rối với cảnh sát khi đua xe và lái xe sau khi uống rượu, hút cần sa tại câu lạc bộ đêm. Vì những hành động này, Justin đã phải hầu tòa.

Chuyện tình ái, gái gú của Justin Bieber cũng khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực. Trong một đêm diễn ở Indianapolis, Justin đi cùng ê-kíp bằng xe bus đỗ trước cửa hộp đêm The Vogue. 2 cô gái tóc vàng và một cô gái tóc nâu bước lên xe buýt tiệc tùng với nam ca sĩ cùng đoàn người trong tour. Cuộc vui kéo dài đến sáng.

Hồi cuối tháng 10.2013, một gái mại dâm người Panama tiết lộ cô được “phục vụ” Justin Bieber cả đêm với giá 500 USD. Justin đã tới hộp đêm Le Palace và thuê tới 10 cô gái nhưng chỉ một người được chọn để phục vụ anh.

Tên của Justin liên tục được nhắc đến với những scandal không đẹp mắt, những hành động thiếu văn hóa, thô lỗ, thói ăn chơi trác táng, gái gú nghiện ngập.

Trong chuyến lưu diễn ở Texas, Justin không quên góp thêm vào danh sách dài những scandal của mình bằng việc tham gia một câu lạc bộ thoát y và vung 10.000 USD cho cuộc vui bao gồm một màn nhảy “lap dance” sexy trị giá 7.000 USD cho cô vũ nữ, nam ca sĩ không quên sờ soạng vũ nữ khi cô này đang biểu diễn.

Justin Bieber tiếp tục gây tai tiếng vào dịp tháng 11 năm đó khi bị phát hiện bí mật rời khỏi một nhà thổ sau 3 tiếng ở đây và mang theo 2 gái mại dâm về cùng. Đêm hôm sau, Justin tiếp tục tiệc tùng ăn mừng concert kết thúc và dẫn theo 30 cô gái về biệt thự vui vẻ.

Ảnh nóng của Justin cùng người tình tin đồn tràn ngập các trang tin.

Những tin tức về cuộc sống và thói ăn chơi trác táng, gái gú của Justin Bieber khiến người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm. Từ một hoàng tử trong sáng, đáng yêu, Justin chính thức trở thành “Bad boy”.

Tay sát gái có tiếng với thú vui tắm tiên

Quá trình trưởng thành đầy những bê bối của Justin khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng. Chưa dừng lại ở đó, giữa năm 2016, Justin một lần nữa trở thành cái tên đầy tai tiếng khi lộ ảnh cởi đồ tắm nude tại con suối hoang ở Hawaii, xung quanh là rất nhiều người đẹp.

Justin khiến khiến người hâm mộ sốc và thất vọng bởi màn tắm tiên cùng dàn chân dài.

Hình ảnh “Hoàng tử” trong mộng của các thiếu nữ vui vẻ cùng dàn gái trẻ khiến fan vỡ mộng. Dường như Justin đang muốn thách thức dư luận bởi anh khá thoải mái và vui vẻ nude cùng dàn chân dài dù biết paparazzi rình rập khắp nơi.

Danh sách bạn gái tin đồn của Justin dài dằng dặc với những cái tên siêu hot như Hailey Baldwin, Sahara Ray, Sofia Richie, Baskin Champion, Paola Paulin, Jessica Jarrell, Jasmine V, Miranda Kerr, Barbara Palvin, Milyn Jensen, Ella-Paige Roberts Clarke, Chantel Jeffries, Yovanna Ventura, Kendall Jenner,...

Nhìn vào danh sách này không khỏi khiến nhiều người choáng váng bởi độ sát gái của Justin. Nhưng chắc hẳn danh sách này có thể nhiều hơn nữa nếu như nam ca sĩ không bớt thói ăn chơi của mình.

Thế nhưng sau những cái tên đó, người hâm mộ vẫn khẳng định rằng người mà nam ca sĩ yêu nhất là Selena Gomez. Chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc với một mối quan hệ và yêu cuồng nhiệt một người con gái như thế. Dù cặp đôi chia tay nhưng fan luôn mong họ có thể quay lại bởi vì chỉ khi ở bên Selena, Justin mới hạnh phúc và trở nên tốt đẹp hơn.