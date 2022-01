Sao nam đình đám phạm tội "tày trời" phải lẩn trốn qua nhiều quốc gia, bị Công an VN bắt giữ

Thứ Sáu, ngày 21/01/2022 09:09 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tội ấu dâm khiến nhiều ngôi sao danh tiếng trên thế giới tiêu tan sự nghiệp.

Mới đây, câu chuyện diễn viên hài Minh Béo nhận Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam gây xôn xao dư luận. Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước việc một nghệ sĩ từng ngồi tù vì tội ấu dâm lại có thể hoạt động nghệ thuật bình thường và đạt giải thưởng lớn ở một cuộc thi tầm quốc gia. Theo đó, vào năm 2013, Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) gây chấn động showbiz vì vi phạm pháp luật tại Mỹ, bị cáo buộc lạm dụng một cậu bé ở tuổi vị thành niên và bị bắt giữ ngay tại khách sạn lưu trú. Sự việc đó khiến nam diễn viên phải hầu tòa, nhận 2 tội danh và ngồi tù 18 tháng.

Theo dân mạng, ấu dâm không chỉ là hành vi phạm pháp mà còn là hành động suy đồi đạo đức bị xã hội lên án. Từ những bình luận chỉ trích, nhiều người chỉ ra các trường hợp sao quốc tế phạm tội ấu dâm, bị trừng phạt thích đáng và không còn đường quay về showbiz.

Gary Glitter

Gary Glitter bị kết án 3 năm tù ở Việt Nam

Gary Glitter là giọng ca đình đám nước Anh, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với những bài hát Rock and Roll, Parts One and Two, Do You Wanna Touch Me, I Love You Love Me Love... Trong những năm từ 1972 đến 1995, ông đã có 26 đĩa đơn thành công, với 180 tuần lọt vào top 100 bài hát hay nhất nước Anh. Vì vậy, thông tin ông vướng cáo buộc liên quan đến tội lạm dụng tình dục trẻ em gây chấn động dư luận.

Cụ thể, một nhân viên sửa chữa máy tính đã vô tình phát hiện hơn 4.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em cả trai lẫn gái trong độ tuổi từ 3 đến 10 được lưu trữ trong ổ cứng của Glitter. Sau đó, ngôi sao nổi tiếng bị buộc tội ấu dâm, lẩn trốn qua nhiều quốc gia trong thời gian dài. Sau đó, ông xuất hiện ở Vũng Tàu và có những hành vi đồi bại với hai bé gái vị thành niên. Giọng ca xứ sở sương mù bị Công an Việt Nam bắt giữ, kết án 3 năm tù vào năm 2005, sau đó bị trục xuất khỏi mảnh đất hình chữ S khi mãn hạn tù vào năm 2008.

Về lại nước Anh, Gary Glitter tiếp tục có hành vi xâm hại tình dục với 3 bé gái. Tòa án Anh đã đưa ra mức phạt 16 năm tù giam cho nam ca sĩ 77 tuổi. Hiện tại, ông đã ngồi tù được 7 năm.

Roman Polanski

Roman Polanski bị công chúng đặt cho biệt danh “đạo diễn ấu dâm”

Roman Polanski sinh năm 1933 tại Pháp, mang hai dòng máu Ba Lan và Nga, là một đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên điện ảnh. Ông ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm để đời như Knife in the Water (1962), Repulsion (1965), Rosemary’s Baby (1968)... và đạt 2 giải thưởng Oscar danh giá.

Năm 1977, Roman Polanski bị buộc tội hiếp dâm do sử dụng ma túy, có hành vi sàm sỡ với trẻ dưới 14 tuổi. Nam đạo diễn nhận tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành viên và phải đi giám định tâm thần. Trước nguy cơ chịu mức phạt tối đa 50 năm tù, Polanski trốn đến Pháp, vì nước này không ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ.

Trong những năm tháng chạy trốn, Polanski tiếp tục làm phim và đạt nhiều giải thưởng. Năm 2002, ông đạo diễn phim The Pianist và thắng giải Oscar “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Tháng 9.2009, Polanski bị bắt tại Thụy Sĩ khi đang trên đường tới Liên hoan phim Zurich nhận giải thưởng “Thành tựu trọn đời” theo lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, ông không bị dẫn độ về Mỹ mà bị giam tại Thụy Sĩ. Vụ việc gây chấn động làng điện ảnh. Từ đó, ông gắn liền với những biệt danh như “kẻ ấu dâm”, “tội phạm bỏ trốn”. Ở tuổi 87, Roman vẫn tiếp tục làm phim nhưng ít xuất hiện trước công chúng vì nỗi lo bị bắt về Mỹ.

Jimmy Savile

Jimmy Savile qua đời khi chưa nhận hình phạt thích đáng

MC nổi tiếng của đài BBC thập niên 1970 - 1980 từng gây rúng động dư luận với bê bối tình dục lớn chưa từng có trong lịch sử nước Anh. Năm 2012, ông bị cáo buộc bởi hơn 400 nạn nhân về tội hiếp dâm trong suốt hơn 50 năm từ 1955 đến 2009 với nhiều trẻ vị thành niên, nhỏ nhất là 8 tuổi. Bên cạnh đó, người được phong tước Hiệp sĩ Anh từng 57 lần thực hiện hành vi đồi bại tại bệnh viện, cả với những người đang hấp hối, 14 lần tại trường học và 33 lần tại trường quay.

Tuy nhiên, Saville đã qua đời ngày tháng 10.2011 và không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào của pháp luật. Cảnh sát Anh đã gửi lời xin lỗi đến công chúng và các nạn nhân vì đã không phát hiện hành vi dâm ô của Jimmy khi ông còn sống.

Don Vito

Don Vito bị tẩy chay vì hành vi của mình

Vào những năm 2000, Don Vito (tên thật là Vincent Margera) được xem là diễn viên hài được yêu thích nhất nước Mỹ. Ông xuất hiện liên tục trên các chương trình giải trí lớn nhỏ và có sự nghiệp đỉnh cao khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy vậy, tất cả những gì ông gây dựng lên đều tan biến trong phút chốc bởi cáo buộc ấu dâm với bé gái 12 tuổi.

Sau quá trình điều tra, do phía cảnh sát không tìm thấy đủ bằng chứng kết tội nên Don Vito chỉ phải chịu bản án treo trong 10 năm. Dù vậy, ông vẫn bị khán giả tẩy chay một cách mạnh mẽ. Cái tên Don Vito cũng hoàn toàn biến mất trên bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào ở Mỹ.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-nam-dinh-dam-pham-toi-tay-troi-phai-lan-tron-qua-nhieu-quoc-gia-bi-cong-an...Nguồn: http://danviet.vn/sao-nam-dinh-dam-pham-toi-tay-troi-phai-lan-tron-qua-nhieu-quoc-gia-bi-cong-an-vn-bat-giu-502022211997141.htm