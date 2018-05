Tài tử qua đêm cùng 5.000 phụ nữ, bỏ hàng tỷ đồng mua vui mỗi tối

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 00:05 AM (GMT+7)

Ma túy, quan hệ với hơn 5.000 người và những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng là một phần quá khứ trác táng của Charlie Sheen.

"Lắm tài nhiều tật" - câu nói này luôn gắn với các ngôi sao hạng A có đời tư tai tiếng sánh ngang sự nổi tiếng. Tuyến bài Những tài tử ăn chơi khét tiếng Hollywood sẽ mang đến cho độc giả những "góc tối" về những thú vui dị biệt của các tay chơi nức tiếng showbiz.

Charlie Sheen từng là ngôi sao truyền hình được trả cát-xê cao nhất tại Hollywood

Charlie Sheen, tên thật là Carlos Irwin Estévez sinh năm 1965 tại New York, Mỹ trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là diễn viên nổi tiếng Martin Sheen và mẹ là nhà sản xuất phim Janet Sheen.

Khoảng thời gian từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ trước, Charlie trở thành một hiện tượng trong thể loại phim hài nhờ vào những vai diễn của anh trong Platoon, Wall Street, Young Guns, Major League, Hot Shots! và The Three Musketeers.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Charlie chưa thật sự tỏa sáng cho đến những năm 2000. Đảm nhận vai diễn trong series truyền hình Spin City, Charlie đã đem về cho mình giải Quả Cầu Vàng với hạng mục Nam diễn viên xuất sắc trong thể loại phim truyền hình hài.

Hơn thế nữa, cả sự nghiệp của Charlie không thể không kể đến series Two and A Half Men mà trong đó, vai diễn mang tên anh, Charlie, đã giúp nam diễn viên nhận đề cử cho vô số giải Emmy và Quả Cầu Vàng. Trong năm 2010, anh bỏ túi số tiền thù lao 1,8 triệu USD sau mỗi tập phim của Two and A Half Men. Thời điểm đó, Charlie trở thành nam diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất trong Hollywood.

Sa ngã vào những tháng ngày ăn chơi trụy lạc, trác táng

Với một sự nghiệp thành công và khối tài sản khổng lồ, những tưởng Charlie sẽ có một cuộc sống hào nhoáng và hoàn hảo. Thế nhưng, thay vào đó, nam diễn viên lại sa ngã vào những tháng ngày ăn chơi trụy lạc, trác táng.

Charlie Sheen sa đọa vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng

Những năm đầu thập niên 1990, khi Charlie không còn được các đạo diễn ưu ái như xưa, sự nghiệp của anh tạm lắng xuống. Giới truyền thông và khán giả đã không còn chú ý nhiều vào những vai diễn của Charlie mà thay vào đó là danh sách dài người tình một đêm, những bữa tiệc trác táng với sự “góp vui” của đông đảo dàn sao phim 18+.

Số người anh từng quan hệ lên tới hơn 5.000 người

Năm 1995, trong phiên tòa xét xử Heidi Fleiss – “má mì bậc nhất Hollywood”, Charlie đã thừa nhận từng bỏ ra hơn 50.000 USD cho dịch vụ gái gọi cao cấp của Heidi. Sau buổi thẩm vấn, anh vẫn tỏ ra hết sức bình thản và không hề ăn năn vì hành động của mình.

Ngoài ra, nam diễn viên còn gây sốc khi tiết lộ con số khổng lồ về những người anh đã từng quan hệ. Theo đó, Charlie đã quan hệ với tổng cộng khoảng 5.000 người, trong đó có cả phụ nữ, đàn ông và người chuyển giới. Anh từng trải qua 3 đời vợ nhưng vẫn thường xuyên tìm đến gái mại dâm và những diễn viên phim 18+ để thỏa mãn thú vui.

Charlie còn thường xuyên qua lại với những ngôi sao phim 18+

Tờ TMZ cũng từng tiết lộ, ngôi sao phim truyền hình Mỹ thường vung tiền mời các diễn viên phim 18+, cả nam lẫn nữ tới biệt thự của anh để tiệc tùng và quan hệ tập thể. Số tiền cho mỗi vị khách đến hoan lạc cùng Sheen là từ 25.000 – 30.000 USD.

Ngoài ra, Charlie còn sa ngã vào con đường nghiện ngập. Với anh, cần sa và chất kích thích là những thứ không thể thiếu. Ngay cả khi từng phải nhập viện do sốc thuốc vì tiêm trực tiếp ma túy vào người, Charlie vẫn không thể từ bỏ thói quen hút chích.

Charlie công khai sống với 2 diễn viên phim 18+ mà anh gọi là "nữ thần"

Năm 2003, Charlie quay trở lại màn ảnh và hoàn toàn chinh phục khán giả bởi cách diễn hài hước, tự nhiên của anh trong Two and A Half Man. Tuy nhiên, lối sống buông thả, trác táng ngoài đời của anh không hề dược cải thiện mà thậm chí còn có xu hướng xấu đi. Charlie lạm dụng chất kích thích nhiều hơn để rồi khi ngấm thuốc, anh không hề ngại ngùng khi hành động hay phát ngôn những điều khiếm nhã, dung tục.

Năm 2011, sau 3 lần cai nghiện không thành và sự tụt dốc không phanh về hình ảnh trong mắt công chúng, sự nghiệp diễn xuất của Charlie hoàn toàn tiêu tan khi anh bị sa thải khỏi series truyền hình ăn khách Two and A Half Men. Sau đó, anh trút những lời thóa mạ lên nhà sản xuất và cả bạn diễn trong phim. Đây có thể coi là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời Charlie.

Bị kiện vì vô tư quan hệ khi biết mình bị HIV

Charlie bị kiện vì cố tình quan hệ không an toàn với nhiều phụ nữ trong khi biết mình nhiễm HIV

Kết quả của lối sống trụy lạc không điểm dừng của Charlie là vào năm 2015, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, Charlie tiết lộ bị nhiễm HIV – điều mà anh đã cố giữ kín suốt nhiều năm. Lời thú tội của Charlie đã làm khuynh đảo giới Hollywood và khơi dậy nhiều luồng ý kiến.

Người thì cho rằng anh đã dũng cảm khi dám nói lên vấn đề rất nhạy cảm của bản thân trước truyền thông. Trong khi đó, một số khẳng định rằng Charlie phải trả giá cho sự ích kỷ của mình khi âm thầm làm ảnh hưởng tới mạng sống của bao người khác. Rất nhiều phụ nữ từng qua đêm với anh trong suốt những năm anh biết mình nhiễm HIV nhưng không tiết lộ đã đồng loạt tố cáo và bắt anh phải bồi thường thiệt hại.

Giờ đây, ở tuổi 53 và sau khi đã nói được ra bí mật của mình, Charlie tỏ ra nhẹ nhõm hơn và cảm thấy hối hận về tất cả: “Những ngày tháng tiệc tùng giờ đây đã ở phía sau tôi. Những ngày tháng trước mắt, tôi sẽ sống thật nhân đạo”.