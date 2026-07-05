Phó Giáo sư thể hiện thành công vai Nam Phương hoàng hậu, bỏ dở nghiệp diễn xuất chuyển qua giảng dạy giờ ra sao?

PGS.TS Trần Yến Chi là "Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Việt"

Những ngày qua, thông tin "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà được lựa chọn đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito đã tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng, dù sở hữu nhan sắc và sức hút của một ngôi sao hạng A nhưng Tăng Thanh Hà vẫn chưa toát lên được thần thái quyền quý, vẻ đẹp đài các cùng khí chất nền nã của Nam Phương hoàng hậu – người phụ nữ được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Nam Kỳ", đồng thời là vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng băn khoăn về sự chênh lệch tuổi tác khi nữ diễn viên bước sang tuổi 40 trong khi Nam Phương hoàng hậu khi bước vào hoàng cung mới chỉ 19 tuổi.

Trần Yến Chi được cho là người thể hiện thành công nhất hình tượng Nam Phương hoàng hậu trên màn ảnh. Ảnh: TL

Từ những tranh luận ấy, nhiều khán giả đã nhắc lại những gương mặt từng hóa thân thành Nam Phương hoàng hậu trên màn ảnh Việt. Trong số đó, người được đánh giá là thể hiện thành công và để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là Tiến sĩ, Phó Giáo sư Trần Yến Chi trong bộ phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày bộ phim lên sóng, hình ảnh Nam Phương hoàng hậu với vẻ đẹp đoan trang, ánh mắt u hoài và phong thái quyền quý của Trần Yến Chi vẫn được nhiều khán giả xem là phiên bản kinh điển, thậm chí được ví như "bước ra từ sách sử".

Sinh năm 1968 tại Hà Nội, Trần Yến Chi vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chị là con gái của nhà văn, biên kịch Trần Kim Thành. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Yến Chi từng giảng dạy tại trường trước khi chuyển vào TP.HCM công tác từ năm 1995.

Nam Phương hoàng hậu trong phim "Ngọn nến hoàng cung" do Trần Yến Chi thể hiện. Ảnh: FBNV

Trước khi đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, bà đã góp mặt trong nhiều bộ phim như Giông tố, Mảnh đất tình đời, Vào đời... Tuy nhiên, chính Ngọn nến hoàng cung mới trở thành dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà.

Thời điểm nhận lời tham gia bộ phim, Trần Yến Chi đang chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Đối với bà, đây là vai diễn mang đến áp lực rất lớn bởi Nam Phương hoàng hậu không chỉ là vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam mà còn được xem là biểu tượng về sắc đẹp, trí tuệ và sự thanh lịch của một thời.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, bà đã bị nhân vật "ám ảnh" suốt hơn một năm trong quá trình quay phim. Điều khó nhất không nằm ở trang phục hay lời thoại mà là phải thể hiện được một người phụ nữ sống trong nhung lụa nhưng luôn mang nỗi cô đơn, hy sinh và những bi kịch riêng phía sau địa vị cao quý.

Thần thái của Nam Phương hoàng hậu do Trần Yến Chi thể hiện sau 20 năm vẫn khiến nhiều người không thể quên. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng khi đó cũng dành nhiều lời khen cho Trần Yến Chi bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp, khả năng tiết chế cảm xúc và sự chuẩn xác trong việc xây dựng hình tượng nhân vật.

Ngay khi phát sóng năm 2004, bộ phim Ngọn nến hoàng cung đã tạo được tiếng vang lớn. Trong đó, vai Nam Phương Hoàng hậu do Trần Yến Chi thể hiện được khán giả đánh giá cao bởi gương mặt thanh tú, phong thái đài các, tác phong quý phái hiếm có.

Nhiều ý kiến nhận xét nữ diễn viên như "bước ra từ sách sử". Không lựa chọn lối diễn bi lụy, Trần Yến Chi xây dựng một Nam Phương điềm đạm, kín đáo, luôn giữ phẩm giá của bậc mẫu nghi thiên hạ ngay cả trong những thời khắc đau khổ nhất.

Bỏ sự nghiệp diễn xuất sau vai diễn để đời

Đến nay, hơn hai thập kỷ trôi qua, mỗi khi nhắc đến hình tượng Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh, cái tên Trần Yến Chi vẫn thường được khán giả và giới chuyên môn nhắc đến đầu tiên. Không ít người xem cho rằng đây vẫn là phiên bản thành công và có sức sống lâu bền nhất.

Vẻ đẹp của PGS.TS Trần Yến Chi khiến bao người thổn thức. Ảnh: FBNV

Điều đặc biệt là sau thành công của vai diễn để đời, Yến Chi không lựa chọn tiếp tục phát triển mạnh sự nghiệp diễn xuất như nhiều đồng nghiệp mà lại quyết định tập trung cho con đường nghiên cứu và giảng dạy. Theo Trần Yến Chi, nghệ thuật không chỉ có biểu diễn mà còn cần những người đào tạo, truyền nghề và nghiên cứu để xây dựng nền tảng cho thế hệ kế cận.

Quyết định này từng khiến không ít người bất ngờ bởi thời điểm đó, chị đang sở hữu cả nhan sắc lẫn danh tiếng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi học thuật, lần lượt hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và được phong học hàm Phó Giáo sư.

Đây cũng là điều hiếm gặp trong giới nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam, khi một diễn viên vừa có dấu ấn nghệ thuật sâu đậm, vừa đạt thành tựu cao trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục.

Hiện nay, PGS.TS Trần Yến Chi giữ chức Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đồng thời tiếp tục tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu và đào tạo nhiều thế hệ diễn viên, đạo diễn trẻ.

PGS.TS Trần Yến Chi vẫn xinh đẹp bất chấp tuổi tác. Ảnh: FBNV

Thay vì xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, chị dành phần lớn thời gian cho công tác chuyên môn. Nhiều sinh viên nhận xét nữ giảng viên luôn nghiêm túc, chuẩn mực nhưng rất tận tâm trong công việc. Đối với Trần Yến Chi, thành công của học trò cũng là một cách để chị tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi gần 60, "Nam Phương hoàng hậu" Trần Yến Chi vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện tại các hội thảo, sự kiện chuyên ngành hay trên mạng xã hội, chị đều nhận được nhiều lời khen bởi vẻ đẹp đằm thắm, trí thức và khí chất sang trọng.

Có lẽ chính nền tảng học vấn, sự điềm tĩnh cùng lối sống kín tiếng đã giúp nữ nghệ sĩ giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.