Ê-kíp Sơn Tùng tiếp tục xin lỗi

Đơn vị sản xuất xin lỗi nghệ sĩ

Tối 5/6, Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất và điều phối dự án MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP - tiếp tục lên tiếng về tranh cãi quanh MV Come My Way, sau khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng dự án có dấu hiệu sử dụng ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của cô mà chưa xin phép.

Trong thông cáo chính thức, Antiantiart khẳng định là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến dự án. Toàn bộ quy trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành nên các ý tưởng, thiết kế mỹ thuật trong dự án do đơn vị này chủ động, trực tiếp triển khai và độc lập ra quyết định.

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và hình ảnh trong MV của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Grapevine.

Vì thế, Antiantiart nhận trách nhiệm giải quyết các vấn đề vướng mắc với nghệ sĩ Lê Giang và các bên liên quan để làm sáng tỏ sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin liên quan, Antiantiart khẳng định đã nhanh chóng có phản hồi qua email với nghệ sĩ. Song song đó, từ ngày 2/6, Antiantiart chủ động nỗ lực liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang qua email và điện thoại, đồng thời đề xuất được gặp mặt trực tiếp nhằm làm rõ các vấn đề còn vướng mắc giữa các bên.

Đơn vị này cho biết đã trao đổi trực tiếp với nghệ sĩ và đang tiếp tục làm việc với mong muốn nhận được những phản hồi tích cực.

"Chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát và làm việc chặt chẽ với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV - để xác định rõ các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên", thông cáo nêu.

Antiantiart chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến MV Come My Way.

Trong quá trình thực hiện MV, Công ty cổ phần M-TP Talent của Sơn Tùng M-TP là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao cho Antiantiart quyền chủ động triển khai, quyết định chuyên môn về các hạng mục sáng tạo cũng như ràng buộc phải tuân thủ các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Antiantiart thừa nhận trách nhiệm vì không đảm bảo chất lượng công việc và các cam kết tuân thủ.

Đơn vị này gửi lời xin lỗi tới M-TP Talent cũng như cá nhân nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh, mong công chúng hạn chế những suy diễn hoặc công kích cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến các cá nhân và tập thể liên quan.

Công ty của Sơn Tùng lên tiếng

Sau thông cáo này, công ty của Sơn Tùng M-TP cũng lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào. M-TP Talent khẳng định luôn nhất quán với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc ồn ào những ngày qua là điều không mong muốn và không thể lường trước.

Phía Sơn Tùng ghi nhận nỗ lực giải quyết từ phía đơn vị sản xuất MV, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.

"M-TP Talent mong nhận được sự thấu hiểu và bình tĩnh từ công chúng trong thời gian các bên đang tiếp tục trao đổi. Đồng thời, hy vọng mọi giá trị sáng tạo sẽ luôn được ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách xứng đáng", công ty cho biết.

Nghệ sĩ Lê Giang nói vụ ồn ào vừa qua là cú sốc lớn.

Trước đó, sáng 5/6, nghệ sĩ thị giác Lê Giang có bài đăng dài trên trang cá nhân, cho biết đối diện cú sốc lớn và bị tổn thương tinh thần nặng nề khi biết tác phẩm tâm huyết là Tàn Chỉ (Vestige of the Land, 2017) đã bị chiếm dụng một cách công khai trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP.

Lê Giang cho biết đã gửi yêu cầu giải trình đến công ty sản xuất Antiantiart và mong muốn các bên liên quan có thiện chí để cùng giải quyết vụ việc. Ê-kíp sản xuất ban đầu giải thích họ đưa Tàn Chỉ vào moodboard tham khảo, nhưng sau đó thừa nhận việc sao chép các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay của MV.

Song theo Lê Giang, trước sức ép dư luận, ê-kíp Come My Way lại chọn cách đăng một lời xin lỗi vào lúc nửa đêm, trong đó chuyển bản chất sự việc từ “sao chép” thành “tham khảo” và đổ lỗi cho “sự kiểm soát không chặt chẽ”. Cách giải thích này khiến cô thất vọng, bởi lời xin lỗi chưa phản ánh đúng sự việc.