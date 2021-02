Show của MC Lại Văn Sâm lên tiếng xin lỗi vì "sự cố" không mong muốn

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 17:43 PM (GMT+7)

Phần đông khán giả gửi lời thông cảm tới ê-kíp nhưng vẫn có ý kiến chê trách.

Mới đây ê-kíp sản xuất chương trình Ký ức vui vẻ đăng tải thông tin vì sự cố không mong muốn. Theo đó, trích đoạn MC Lại Văn Sâm và các nghệ sĩ cùng gặp gỡ đoàn phim Mẹ con Đậu Đũa mặc dù để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả truyền hình sau khi lên sóng nhưng lại không thể đăng tải trên YouTube. Điều này khiến ê-kíp rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

MC Lại Văn Sâm cùng diễn viên Mẹ con Đậu Đũa trong chương trình Ký ức vui vẻ tập 11

"Thân gửi cả nhà yêu thương. Tập 11 này là một tập đáng nhớ trong chuỗi hành trình thực hiện mùa 3. Có một vài sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn đã xảy ra khiến cho tập 11 không thể lên YouTube đúng dự kiến. Xin gửi đến cả nhà lời xin lỗi và cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, chờ đón chương trình" - ê-kíp chương trình đăng tải thông tin về sự cố.

Thay vào đó, ê-kíp đăng tải trích đoạn này qua Facebook, cụ thể là fanpage của chương trình để khán giả có thể xem lại. Tuy nhiên, vẫn nhiều khán giả đổ lỗi cho ê-kíp không chuyên nghiệp khiến admin của fanpage phải lên tiếng: "Cả nhà ơi! Lỗi kỹ thuật chính là ở việc ký ức phim Mẹ con Đậu Đũa không thể up lên YouTube dù ekip đã cố hết sức khắc phục. Bởi vậy Admin đành up Fanpage để mọi người xem. Vì cả ê-kíp thực hiện và các nghệ sĩ đã dành nhiều tình cảm, sự trân trọng dành cho phim nên mới có ký ức về Mẹ con Đậu Đũa. Không ai muốn bỏ đi công sức, nhưng đành phải cắt đi vì nếu để lại sẽ không up được tập Full lên YouTube. Mong mọi người thông cảm và đừng trách móc ekip, thật sự đọc được những lời trách móc cảm thấy rất buồn".

Khán giả xúc động với những chia sẻ của diễn viên Mẹ con Đậu Đũa nên mong mỏi được xem lại đầy đủ trên YouTube

Phần đông khán giả vẫn dành những lời khích lệ động viên tới ê-kíp và thông cảm cho sự cố không mong muốn này. "Không sao đâu. Đội ngũ ê-kíp Ký ức vui vẻ đã làm quá nhiều điều xuất sắc cho chương trình thì lỗi kỹ thuật đáng là gì. Dù có chờ lâu nhưng ra vẫn ủng hộ và theo dõi. Vì chương trình cho chính bản thân mình nhìn nhận về thế hệ trc và những điều cần phải học hỏi và thay đổi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn đội ngũ ê-kíp" - một khán giả viết.

Trong tập gặp sự cố này, các nghệ sĩ của phim Mẹ con Đậu Đũa gồm đạo diễn Trương Dũng, NSƯT Công Ninh, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Tuyết Dung và diễn viên Thiên Tú đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả và trò chuyện cùng MC Lại Văn Sâm.

Bộ phim ra mắt năm 1998, để lại nhiều kỷ niệm với khán giả, mang tới một câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Nữ diễn viên Thiên Tú chia sẻ khi đó cô luôn coi nghệ sĩ Công Ninh như một người cha. Còn nghệ sĩ Hạnh Thúy tiết lộ: "Hồi quay phim này, thầy Công Ninh còn là trai tân".

Ký ức vui vẻ tập 12 có sự tham gia của các nghệ sĩ: NTK Đức Hùng (thập niên 70), ca sĩ Phi Nhung (thập niên 80), đội trưởng Thành Trung - diễn viên Nhan Phúc Vinh (thập niên 90), diễn viên Khả Như (thập niên 00), đội trưởng Hoa hậu Khánh Vân – ca sĩ S.T Sơn Thạch (thập niên 10).

